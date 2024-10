28 anni dopo: Ralph Fiennes conferma che il film è stato girato con un iPhone 15

Pubblicazione: 24 ottobre alle 10:46

In un'intervista con Collider, Ralph Fiennes ha confermato che 28 anni dopo, nuovo film della saga horror in uscita la prossima estate, è stato girato con un iPhone 15. Vi avevamo riportato che durante le riprese è stato usato questo dispositivo, tenuto in una gabbia di alluminio dotata di un adattatore per l'attacco di obiettivi aggiuntivi (qui tutti i dettagli).

"Sì, l'iPhone era attaccato sul retro di obiettivi enormi", risponde l'attore interpellato a proposito.

28 anni dopo, scritto da Alex Garland e diretto da Danny Boyle, uscirà al cinema il 20 giugno 2025. Nel cast anche Jack O' Connell, Aaron Taylor-Johnson Jodie Comer e Cillian Murphy. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.