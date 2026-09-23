30 anni di Maga Animation Studio: arte, tecnologia e persone al centro di una storia lunga tre decenni

Pubblicazione: 23 settembre alle 19:40

23 settembre 1996. Quando Massimo "Max" Carrier Ragazzi (che abbiamo avuto il piacere di incontrare e intervistare) fonda Maga Animation Studio, lo stesso anno, precisamente il 22 marzo, nelle sale italiane arriva Toy Story. La CG è ancora una disciplina agli albori. Le workstation professionali hanno costi proibitivi, Internet è agli inizi e gran parte degli strumenti che oggi appartengono alla normalità produttiva devono ancora essere inventati. Dare vita a uno studio specializzato in computer grafica significava allora assumersi un rischio imprenditoriale considerevole, in un settore che stava appena iniziando a dimostrare il proprio potenziale. È in questo contesto che prende forma a Milano uno studio costruito attorno a una visione semplice ma ambiziosa: mettere arte, tecnologia e sperimentazione al servizio delle storie.

Maga Animation Studio © Badtaste

Nei trent'anni successivi quella visione accompagnerà l'evoluzione dello studio attraverso alcune delle: dalla nascita dell'animazione digitale all'esplosione delle serie televisive internazionali, dall'affermazione dei videogiochi come linguaggio narrativo fino all'avvento delle produzioni in tempo reale e delle nuove forme di convergenza tra animazione, musica e media digitali.

Trasferitosi successivamente a Monza, lo studio ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione collaborando con alcuni dei più importanti protagonisti dell'entertainment mondiale, tra cui Disney, Nintendo, Ubisoft, Sanrio, Netflix e Amazon. Un percorso che ha contribuito a portare creatività, competenze e visione Made in Italy all'interno di produzioni destinate a un pubblico globale.

Da realtà pionieristica della computer grafica italiana, lo studio ha attraversato alcune delle principali evoluzioni dell'industria creativa internazionale, costruendo negli anni un portfolio che spazia dalle serie animate ai videogiochi, dalla pubblicità alle proprietà intellettuali originali. Nel corso degli anni Maga Animation Studio ha firmato produzioni che attraversano generazioni e linguaggi differenti: dalle collaborazioni con grandi autori storici italiani come Bruno Bozzetto e Guido Manuli alle serie televisive come PsicoVip™, Acqua in Bocca, Ricky Zoom, Lupin's Tales, Hello Kitty Super Style! e Mr. Men Little Miss Mini Adventures; dalle cinematiche e dai trailer per i videogiochi, inclusi Mario + Rabbids Kingdom Battle, Soulstice, On Your Tail e Terminator Survivors, fino ai più recenti progetti originali come la prima virtual idol italiana NORA ノラ, che unisce musica, animazione e storytelling digitale.

Nora © Maga Animation Studio

Parallelamente all'attività produttiva,Una tensione verso l'innovazione che ha accompagnato ogni fase della sua storia, dalle prime produzioni realizzate su workstation Silicon Graphics fino alle moderne pipeline real-time impiegate per videogiochi, serie animate e contenuti crossmediali.

Ma ridurre questi trent'anni a una successione di produzioni, tecnologie o premi sarebbe limitante. La storia di Maga Animation è soprattutto la storia delle persone che ne hanno fatto parte. Artisti, animatori, registi, storyteller, designer, programmatori, compositori, produttori e collaboratori che hanno contribuito a costruire una realtà in continua evoluzione. Una vera e propria palestra creativa da cui sono transitati professionisti oggi attivi nelle più importanti aziende internazionali del settore, da Industrial Light & Magic a Framestore, Sony e molte altre realtà dell'animazione e degli effetti visivi.

Massimo Carrier Ragazzi, fodatore e CEO di Maga (Badtaste)

Per Max, il significato di questi trent'anni va infatti ben oltre l'evoluzione tecnologica che lo studio ha attraversato. Ciò che conta davvero non sono mai stati i mezzi, ma il modo in cui vengono utilizzati. «Trent'anni sono abbastanza per vedere più volte il futuro cambiare forma», osserva. «Quando abbiamo iniziato, molte delle tecnologie che oggi sono diventate di uso comune e indispensabili non esistevano ancora. Eppure, la domanda che ci accompagna da allora è rimasta sorprendentemente semplice: cosa rende davvero significativa un'opera creativa? La risposta naturalmente non si trova solo negli strumenti, ma nelle intenzioni. Nella capacità di osservare il mondo con occhi curiosi e di trasformare quell'esperienza in qualcosa che possa essere condiviso. Per questo credo che la sfida più importante non sia inseguire ogni innovazione, ma cercare di comprenderla, studiarla e preservare ciò che rende umana la creatività. Tutto il resto è soltanto il mezzo attraverso cui quella scintilla trova una forma. E forse è proprio qui che risiede la magia: nell'incontro tra immaginazione, talento e desiderio di esplorare ciò che ancora non esiste. È questa energia, verso ciò che verrà, a trasformare ogni traguardo in un nuovo inizio, con la stessa passione, gioia e voglia di costruire che avevo a vent’anni.»

Tales of friendship with Winnie the Pooh (Maga Animation Studio)

Per, direttrice creativa dello studio sin dai suoi primi anni, il significato più autentico di questo anniversario risiede proprio nelle relazioni costruite lungo il percorso. «Riassumere in poche parole quello che ha significato per me il percorso di Maga Animation Studio in questi 30 anni è cosa ardua. È una delle mie vite, forse la più lunga e la più complessa. Se devo fare una sintesi di tutto, credo che la soddisfazione sia quella di essere riusciti a costruire una realtà in cui tante vite si sono incrociate. Da quelle sinergie sono nati progetti meravigliosi, che resteranno per sempre.»

Oggi, in un momento storico in cui l'evoluzione tecnologica pone nuove domande sul rapporto tra creatività umana e automazione, Maga Animation Studio continua a guardare avanti con lo stesso spirito che ne ha accompagnato la nascita: curiosità, sperimentazione e desiderio di esplorare nuovi territori espressivi. Perché la magia della creazione non appartiene ai software, alle macchine o agli algoritmi. Appartiene alle persone che trasformano le idee in immagini e le immagini in storie.

In un settore che si reinventa continuamente, il traguardo dei trent'anni non rappresenta un punto di arrivo, ma la conferma di un metodo. Continuare a mettere le persone al centro. Continuare a esplorare. Continuare a immaginare ciò che ancora non esiste e guardare avanti verso un nuovo futuro tutto da inventare.