4 film e serie tv di prossima uscita tratti da libri che non ti puoi perdere

Il 2026 sarà un anno straordinario per chi ama vedere le storie dei propri libri preferiti prendere vita sullo schermo. Hollywood continua la sua storia d'amore con la carta stampata, e quest'anno ci regala quattro adattamenti che promettono di ridefinire il rapporto tra pagina scritta e immagine in movimento.

Scarpetta

Il processo di trasformazione di un romanzo in un prodotto audiovisivo è sempre stato complesso, soprattutto quando si parla di generi come la fantascienza e il fantasy che richiedono budget enormi e anni di sviluppo.opere attese come Swan's Song di Robert McCammon o, il 2026 ci offre comunque un menu ricchissimo di storie pronte a conquistarci.

Scarpetta segna il ritorno del thriller forense in grande stile. Dal 11 marzo su Prime Video, la serie adatta i romanzi di Patricia Cornwell dedicati alla dottoressa Kay Scarpetta, interpretata da una Nicole Kidman che promette di portare sullo schermo tutta la complessità di questo personaggio iconico. La chief medical examiner usa la scienza forense per risolvere crimini, affiancata dalla sorella maggiore Dorothy, a cui presta il volto Jamie Lee Curtis.



La trama della prima stagione intreccia due linee temporali: Scarpetta deve smascherare un serial killer i cui crimini presentano inquietanti somiglianze con un caso irrisolto degli anni Novanta. La struttura narrativa alterna flashback e presente, permettendo alla serie di attingere contemporaneamente da più libri della saga. Con 29 romanzi alle spalle, Scarpetta potrebbe teoricamente durare almeno 14 stagioni mantenendo questo formato innovativo. Prime Video ha già ordinato due stagioni, un segnale di fiducia raro in un'epoca di cancellazioni improvvise dopo pochi episodi.



Il cast rappresenta una garanzia di qualità assoluta. Oltre alle due protagoniste, la serie vanta Bobby Cannavale, Simon Baker e Ariana DeBose. Il trailer mostra già la chimica tra Kidman e Curtis, due attrici che hanno dimostrato ripetutamente di saper portare profondità emotiva anche ai personaggi più complessi. Da quando Bones ha chiuso i battenti, il genere del thriller forense ha lasciato un vuoto nel panorama seriale: Scarpetta sembra avere tutte le carte in regola per riempirlo.

Remarkably Bright Creatures

Remarkably Bright Creatures arriva su Netflix l'8 maggio, portando sullo schermo quello che gli appassionati hanno affettuosamente soprannominato "quel libro con il polpo". Il romanzo di Shelby Van Pelt ha sfidato ogni aspettativa diventando un bestseller del New York Times grazie principalmente al passaparola positivo, un'impresa notevole per una storia così intima e riflessiva in un mercato dominato da thriller ad alto voltaggio e romanzi rosa.

Project Hail Mary

, una vedova settantenne,, un trentenne problematico,. Ogni personaggio porta con sé traumi irrisolti, e Marcellus decide di aiutare i suoi nuovi amici umani a trovare la chiusura emotiva di cui hanno bisogno. È una storia profondamente character-driven, dove le dinamiche tra i personaggi contano più dell'azione o dei colpi di scena., soprattutto considerando che Cameron è intenzionalmente un personaggio antipatico di cui dobbiamo comunque preoccuparci, un equilibrio difficilissimo da ottenere. Netflix ha scelto Sally Field, premio Oscar, e Lewis Pullman, candidato agli Emmy. Field incarna perfettamente la vulnerabilità e l'autenticità di Tova, mentre Pullman, pur essendo noto per ruoli in film d'azione come Top Gun: Maverick e Thunderbolts, ha dimostrato in altre occasioni di possedere la sensibilità drammatica necessaria per un progetto come questo.

Project Hail Mary arriva nelle sale il 19 marzo. I fan, tra cui Guillermo del Toro, del romanzo di Andy Weir aspettavano questo momento da cinque anni, da quando il libro di fantascienza hard è diventato un fenomeno di culto.

La storia segue Ryland Grace, un insegnante di scienze che si risveglia in una navicella spaziale interstellare senza memoria di chi sia o di come ci sia finito. Man mano che i ricordi ritornano, scopre di essere l'ultima speranza dell'umanità per fermare una misteriosa sostanza che sta uccidendo il Sole. Svelare di più significherebbe rovinare le sorprese che rendono il libro così speciale.



Le prime recensioni elogiano già gli effetti visivi mozzafiato. La palette cromatica del trailer gioca su splendidi verdi e aranci complementari, creando una sensazione terrestre e concreta nonostante l'ambientazione spaziale. Alcuni critici sostengono che il film potrebbe superare persino 2001: Odissea nello spazio per quanto riguarda l'impatto visivo, un'affermazione audace che testimonia la qualità del lavoro fatto.



Il vero punto di forza però resta la componente umana. Il libro di Weir, pur essendo denso di scienza dura e concetti complessi, cattura desideri e paure universali attraverso il personaggio di Grace. Andy Weir stesso ha dichiarato di non poter essere più felice del risultato finale, un endorsement che vale oro per i fan preoccupati che l'adattamento tradisca lo spirito dell'opera originale.

Odissea

Odissea di Christopher Nolan arriva nelle sale il 17 luglio con una durata di oltre tre ore. L'Odissea è uno dei poemi epici fondamentali della cultura occidentale, e occupa un posto speciale nel cuore di chiunque l'abbia studiata a scuola. La storia di Odisseo, re di Itaca e reduce della guerra di Troia, nel suo viaggio decennale per tornare dalla moglie Penelope e dal figlio Telemaco, è stata adattata innumerevoli volte nel corso dei secoli.

Affrontiamo subito l'elefante nella stanza: i costumi mostrati nei materiali promozionali sono visivamente storicamente imprecisi. Detto questo, ci sono molte ragioni per essere entusiasti di questo progetto. L'Odissea è una storia incredibilmente lunga e stratificata che non può stare in un film di due ore. Il runtime esteso di Nolan significa che potremo vedere più eventi del poema, forse anche incontri iconici come quello con Scilla e Cariddi.



È confermato che il film includerà dei e mostri. Il team di produzione ha costruito un gigantesco pupazzo di Polifemo per le scene con il ciclope, uno degli episodi più memorabili del poema. Nolan ha dimostrato ripetutamente di saper bilanciare spettacolo e sostanza, azione e riflessione filosofica. Se qualcuno può rendere giustizia alla complessità tematica dell'Odissea mantenendola accessibile al grande pubblico, quello è lui.



Il cast stellare include Matt Damon nel ruolo di Odisseo, affiancato da attori del calibro di Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway e Tom Holland. La combinazione di un regista visionario, un cast di primissimo livello e uno dei più grandi racconti mai scritti potrebbe risultare in qualcosa di veramente speciale, nonostante i dubbi sui costumi.