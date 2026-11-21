Pubblicazione: 21 novembre alle 10:54

Ritrovarsi davanti a chi ha dato un volto alla propria storia è un'esperienza particolare, soprattutto quando quella vicenda appartiene a una delle pagine più riconoscibili della musica italiana. Max Pezzali, Mauro Repetto e Francesco Bertolotti, conosciuto come Cisco, hanno condiviso un momento speciale con gli interpreti della serie La leggendaria storia degli 883. L'occasione è legata alla seconda stagione, Nord Sud Ovest Est, che ha riportato sullo schermo le vicende del gruppo e gli anni in cui il suo successo ha raggiunto dimensioni sempre più importanti.

A incontrarsi sono stati i protagonisti reali e gli attori chiamati a interpretarli nella produzione televisiva. Max Pezzali ha ritrovato Elia Nuzzolo, mentre Mauro Repetto ha avuto modo di confrontarsi con Matteo Oscar Giuggioli. Presente anche Davide Calgaro, che nella serie veste i panni di Cisco.

Tra i volti presenti c'è quello di Francesco Bertolotti, amico storico di Max Pezzali e figura legata agli anni della formazione degli 883. Il suo soprannome, Cisco, è entrato anche nell'immaginario musicale del gruppo, diventando familiare a chi conosce le canzoni e gli episodi legati alla loro nascita. La sua presenza accanto a Davide Calgaro permette di mettere a confronto direttamente la persona reale e la versione televisiva, offrendo uno sguardo particolare su un personaggio che appartiene alla cerchia di amicizie da cui ha preso forma il progetto musicale.

L'incontro con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli riguarda anche il lavoro necessario per dare credibilità a due personalità molto conosciute. Interpretare Pezzali e Repetto significa confrontarsi con figure che il pubblico associa immediatamente a canzoni, immagini e ricordi di un'intera generazione. La somiglianza fisica è soltanto uno degli elementi coinvolti, per costruire i personaggi occorre restituire anche gesti, atteggiamenti e dinamiche personali, mantenendo riconoscibili i protagonisti senza ridurre il racconto a una semplice imitazione.

La seconda stagione, intitolata Nord Sud Ovest Est, prosegue il percorso iniziato con Hanno ucciso l'Uomo Ragno e sposta l'attenzione sul 1993, un anno fondamentale per la carriera degli 883. Il successo ottenuto con il primo album ha cambiato profondamente la vita dei due musicisti, portandoli a confrontarsi con nuove opportunità e responsabilità.. La serie racconta una fase diversa rispetto agli inizi, quando tutto era ancora legato alle ambizioni di due ragazzi di Pavia.

Le immagini dell'incontro tra Pezzali, Repetto, Cisco e i rispettivi interpreti aggiungono un nuovo tassello al racconto della produzione televisiva. Non si tratta soltanto di una riunione tra protagonisti di epoche differenti, ma di un'occasione per osservare quanto una storia personale possa trasformarsi quando viene affidata alla narrazione audiovisiva. Gli 883 continuano a essere un riferimento per chi ha vissuto quegli anni e per chi li ha scoperti successivamente attraverso le loro canzoni. Con Nord Sud Ovest Est, quella stagione musicale trova una nuova rappresentazione, mentre l'incontro tra i protagonisti reali e gli attori restituisce tutta la particolarità di un racconto in cui memoria e finzione si intrecciano.