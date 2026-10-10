“Avevo esaurito un universo”: perché Max Pezzali decise di dire addio al nome degli 883 dopo dieci anni

Pubblicazione: 10 ottobre alle 13:14

La partenza di Mauro Repetto non segnò la fine degli 883. Dopo l’uscita del cofondatore nel 1994, Max Pezzali scelse di proseguire il percorso musicale con il nome che aveva contribuito a rendere famoso in tutta Italia. Per anni, il progetto continuò a pubblicare album di successo, dimostrando che la sua identità poteva andare avanti anche senza la formazione originale. La decisione di cambiare arrivò soltanto nel 2002, quando il cantante cominciò a preparare il passaggio definitivo alla carriera solista.

. Nel 1995 uscì La donna, il sogno & il grande incubo, seguito nel 1997 da La dura legge del gol! e, nel 1999, da Grazie mille. Nel 2001 arrivò anche Uno in più. Il cantante continuò quindi a portare avanti il progetto affiancato da altri musicisti, mantenendo un legame con il pubblico che si era affezionato alle canzoni del duo., capace di sopravvivere alla separazione dei suoi fondatori.

Il primo segnale concreto del cambiamento arrivò nell’autunno del 2002 con Love/Life – L’amore e la vita al tempo degli 883. La raccolta, dedicata soprattutto alle ballate e alle canzoni d’amore, fu pubblicata con il doppio riferimento a Max Pezzali e agli 883. Non era soltanto un modo per celebrare dieci anni di carriera, il disco serviva anche ad accompagnare gli ascoltatori verso una nuova identità artistica. Pezzali voleva valorizzare un lato della propria scrittura meno legato ai singoli più commerciali e preparare il terreno per il passaggio alla carriera da cantautore solista.

Ma perché decise di rinunciare a un nome tanto famoso? La spiegazione arrivò direttamente dal cantante in un’intervista del 2004. Pezzali descrisse gli 883 come un progetto legato a un mondo preciso, fatto di amici, bar e discoteche, spiegando che lui e le persone intorno a lui erano cambiati. Non aveva più senso, secondo lui, raccontare una realtà che non corrispondeva alla sua vita di quel momento. La scelta non rappresentava un rifiuto del passato, ma la volontà di dare spazio a esperienze più personali e a una nuova maturità artistica.

, con la pubblicazione di Il mondo insieme a te,. Dopo un periodo di riflessione e di minori stimoli musicali, il cantante tornò con brani che raccontavano una fase diversa della sua esistenza. In particolare,. Il nome del gruppo lasciava spazio a quello dell’artista, senza cancellare il patrimonio musicale costruito nel decennio precedente.

L’abbandono del marchio non significò dimenticare Mauro Repetto o rinnegare la storia condivisa. I due avevano intrapreso strade differenti, ma il contributo di entrambi rimane parte fondamentale della nascita degli 883. In sostanza, Pezzali continuò a usare quel nome dopo il 1994 perché il progetto musicale era ancora vivo e riconoscibile, lo lasciò nel momento in cui sentì l’esigenza di raccontare una nuova fase della propria vita. Una transizione graduale, iniziata con Love/Life nel 2002 e completata con il debutto solista del 2004.