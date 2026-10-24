883, perché Max e Mauro cambiano look nella quarta puntata di Nord Sud Ovest Est e cosa significa

Pubblicazione: 24 ottobre alle 11:25

Giubbotti di pelle, occhiali scuri e un'immagine decisamente più rock. Nella quarta puntata di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, il cambio look di Max Pezzali e Mauro Repetto non è soltanto un dettaglio divertente, ma uno dei passaggi più curiosi del racconto. Dietro la trasformazione estetica si nasconde infatti una questione che accompagna i due musicisti durante la loro ascesa: come diventare delle popstar senza perdere la propria identità?

La scena prende forma durante la lavorazione dei videoclip di Sei un mito e Rotta per casa di Dio. Sul set, Max e Mauro si ritrovano a indossare canottiere a rete e a posare come sex symbol, circondati da modelle. Un'immagine costruita per renderli più seducenti agli occhi del pubblico, ma che li mette a disagio perché lontana dal loro carattere.: anziché adattarsi a un'immagine che non sentono propria, scelgono di cambiare direzione.

Il passaggio ai giubbotti di pelle e agli occhiali scuri rappresenta una presa di posizione. Max e Mauro non vogliono semplicemente apparire diversi: cercano uno stile nel quale potersi riconoscere. La trasformazione assume così un significato che va oltre la moda. Nel mondo della musica degli anni Novanta, l'immagine degli artisti è sempre più importante e i videoclip diventano strumenti fondamentali per costruire un personaggio riconoscibile. Per gli 883, però, il rischio è quello di perdere proprio la spontaneità che li ha resi popolari.

La serie mette in scena questo contrasto con ironia, mostrando due ragazzi che non si sentono a proprio agio nei panni di sex symbol, ma che cominciano a comprendere quanto sia importante avere voce in capitolo nella costruzione della propria immagine. Il riferimento a Sei un mito rende la scena particolarmente interessante per chi conosce la storia del duo. Il brano, pubblicato nel 1993 nell'album Nord Sud Ovest Est, è diventato uno dei successi più riconoscibili degli 883. Il videoclip originale, diretto da Fabrizio Ferri, vede la partecipazione della supermodella Yasmeen Ghauri.

La ricostruzione televisiva richiama quindi un'epoca in cui la componente visiva della musica pop aveva un peso crescente. I videoclip non servivano soltanto ad accompagnare le canzoni, ma contribuivano a definire lo stile e l'identità degli artisti. È proprio qui che la scena trova il suo significato: mentre l'industria cerca di proporre un'immagine seducente e convenzionale,mostrare al pubblico.

Interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, Max Pezzali e Mauro Repetto attraversano in questo episodio una fase importante della loro crescita artistica. Il cambio look diventa una metafora del percorso che stanno affrontando: imparare a gestire il successo senza rinunciare alla propria personalità. La curiosità più interessante non riguarda quindi soltanto gli abiti indossati sul set, ma ciò che rappresentano. I giubbotti di pelle e gli occhiali scuri segnano il tentativo di trovare un'immagine più vicina al loro carattere, senza trasformarsi in copie di altre popstar.

In Nord Sud Ovest Est, anche una scelta di guardaroba diventa così un modo per raccontare gli inizi di una maturazione artistica. Perché, prima ancora di trovare il look giusto, Max e Mauro devono capire chi vogliono essere.