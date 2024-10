A Complete Unknown: un video mostra Timothée Chalamet e Bob Dylan a confronto mentre cantano Like a Rolling Stone

Pubblicazione: 12 ottobre alle 11:14

A Complete Unknown, il biopic di Bob Dylan diretto da James Mangold che uscirà nei cinema americani a Natale (e a gennaio in Italia) vede Timothée Chalamet interpretare il celebre cantante. E la voce che sentiamo nel trailer da poco uscito e che sentiremo nel film è proprio quella dell'attore.

Un video mette a confronto le voci di Chalamet e Dylan, facendo scorrere da una parte le immagini del trailer e dall'altra quelle del cantante durante una sua performance. La canzone che entrambi stanno eseguendo è Like a Rolling Stone e distinguere chi canta sarebbe davvero difficile se non fosse per la guida della scritta che si illumina di giallo per indicare chi dei due ha la parola.

Fonte / X

Qui sotto trovate il video: