A Different World, qualcosa sta per cambiare su Netflix: tutte le novità sul futuro della serie

Pubblicazione: 02 ottobre alle 18:59

Il ritorno di A Different World su Netflix non resterà un capitolo isolato. La piattaforma ha infatti deciso di riportare gli studenti di Hillman College sullo schermo con una seconda stagione, appena pochi giorni dopo il debutto della nuova serie. Il progetto, guidato dalla showrunner Felicia Pride, riprende l'universo della sitcom originale introducendo una nuova generazione di studenti. Al centro c'è Deborah Wayne, figlia di Dwayne Wayne e Whitley Gilbert, interpretati ancora una volta da Kadeem Hardison e Jasmine Guy. Dopo l'arrivo dei primi dieci episodi il 24 settembre, il pubblico italiano può quindi aspettarsi un nuovo capitolo della storia.

. La prima stagione ha raggiunto il quarto posto nella classifica globale delle serie TV inglesi più viste sulla piattaforma, totalizzando 4,2 milioni di visualizzazioni e entrando nella Top 10 di Netflix in 15 Paesi. Anche l'accoglienza critica è stata positiva, secondo i dati riportati dalle fonti, la serie ha ottenuto l'82% dalla critica e il 71% dal pubblico su Rotten Tomatoes. Numeri che aiutano a comprendere il contesto nel quale è arrivato il rapido rinnovo, anche se Netflix non ha comunicato una data precisa per il ritorno.

Per quanto riguarda la storia, la seconda stagione accompagnerà Deborah e gli altri studenti nel loro secondo anno a Hillman. Dopo un'estate descritta come trasformativa, il gruppo tornerà al campus deciso ad affrontare il nuovo anno con una mentalità diversa, ma dovrà fare i conti con le conseguenze delle scelte precedenti, interrogativi sul futuro, nuove relazioni e amicizie. Il nuovo ciclo di episodi continuerà quindi a intrecciare la dimensione universitaria con temi più personali, mantenendo al centro la crescita dei protagonisti e le difficoltà che accompagnano il passaggio all'età adulta. Netflix ha inoltre anticipato che il secondo anno porterà con sé nuovi imprevisti e situazioni complicate per gli studenti.

Il cast della nuova generazione comprende Alijah Kai nei panni di Rashida Duvall, studentessa di giustizia penale e prima persona della sua famiglia a frequentare il college. Cornell Young IV come Shaquille Johnson, atleta di grande talento. Jordan Aaron Hall nel ruolo di Amir Rodale, studente di psicologia abile nel risolvere i problemi degli altri. Kennedi Reece come Hazel Henry, ragazza proveniente da una piccola città che sta definendo autonomamente i propri valori. e Chibuikem Uche nei panni di Kojo Achebe, giovane imprenditore della moda di origini ghanesi e nigeriane. Accanto a loro continueranno a esserci anche diversi volti legati alla serie originale, tra cui Darryl M. Bell, Cree Summer, Charnele Brown, Jenifer Lewis, Jada Pinkett Smith, Dawnn Lewis e Glynn Turman.