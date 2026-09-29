Questa serie reboot su Netflix ha conquistato la critica più della serie originale del 1987

Pubblicazione: 29 settembre alle 18:00

Il ritorno di A Different World su Netflix sta conquistando una nuova generazione di critici e spettatori. La serie reboot, approdata sulla piattaforma streaming il 24 settembre 2026, ha già ottenuto un punteggio del 79% su Rotten Tomatoes, un risultato che segna un netto miglioramento rispetto alla prima stagione della serie originale, ferma a un modesto 11%. Per chi non conoscesse la storia, A Different World nacque nel 1987 come spin-off di The Cosby Show, diventando rapidamente un fenomeno culturale che accompagnò il pubblico per sei stagioni fino al 1993. La sitcom raccontava le vicende degli studenti della fittizia Hillman College, un'università storicamente afroamericana, affrontando temi sociali e culturali con intelligenza e leggerezza. Il nuovo capitolo della serie mantiene un forte legame con le sue radici. La trama segue Deborah, interpretata da Maleah Joi Moon, figlia di due dei personaggi più amati dell'originale: Dwayne Wayne e Whitley Gilbert.

. Il cast dei veterani che hanno accettato di tornare è impressionante: Darryl M. Bell, Cree Summer, Ajai Sanders, Karen Malina White, Charnele Brown, Glynn Turman, Dawnn Lewis e Jenifer Lewis. Accanto a loro, una nuova generazione di attori porta energia fresca alla serie, tra cui Alijah Kai, Cornell Young IV, Chibuikem Uche, Kennedi Reece e Jordan Aaron Hall. Ma cosa rende questo dato ancora più significativo è il confronto con la serie originale?

La prima stagione del 1987, pur diventando successivamente un cult, non aveva convinto la critica dell'epoca. Quel misero 11% su Rotten Tomatoes riflette le perplessità iniziali verso una serie che doveva ancora trovare la sua identità. Non a caso, tra la prima e la seconda stagione ci fu un profondo rinnovamento: il cast venne rivoluzionato con l'uscita di Marisa Tomei e Marie-Alise Recasner, l'ingresso di Summer e Brown, e la promozione di Bell e Sinbad a personaggi regolari. Quella rivoluzione funzionò. La sesta e ultima stagione della serie originale vanta un perfetto 100% su Rotten Tomatoes, testimoniando come A Different World avesse raggiunto la piena maturità artistica e narrativa. Il reboot si posiziona quindi come la seconda stagione meglio valutata nella storia del franchise, un risultato tutt'altro che scontato.



In un'epoca in cui i reboot e i revival sono spesso accolti con scetticismo, A Different World sembra aver trovato la formula giusta per onorare il passato senza rimanerne prigioniero. La serie parla a chi ha amato l'originale, ma costruisce anche una narrazione autonoma capace di coinvolgere chi si avvicina per la prima volta a questo universo narrativo. Netflix ha dimostrato ancora una volta di saper valorizzare proprietà intellettuali con un forte legame emotivo con il pubblico, offrendo loro una seconda vita nell'era dello streaming. Il successo critico di A Different World potrebbe aprire la strada ad altri progetti simili, dove veterani e nuove leve collaborano per creare qualcosa che rispetti la tradizione senza temerla.



