Questa nuova serie legal che sta impazzando su Netflix ricorda Le regole del delitto perfetto
Il nuovo legal drama brasiliano su Netflix dal 23 settembre 2026, ispirato all'Innocence Project, ricorda Le regole del delitto perfetto.
Netflix continua a espandere il suo catalogo di serie legali, trasportando gli spettatori nei tribunali di tutto il mondo. Dopo il successo di The Lincoln Lawyer e l'ondata di legal drama asiatici che hanno conquistato le classifiche globali, la piattaforma segna un nuovo traguardo con Habeas Corpus, la sua prima serie brasiliana dedicata al genere giudiziario. Un debutto che arriva in un momento in cui le produzioni brasiliane stanno guadagnando terreno tra gli abbonati, anche se i maggiori successi del 2026 restano action-thriller e melodrammi romantici. Il titolo della serie non è casuale. Habeas Corpus è un termine latino che indica una procedura legale fondamentale: il diritto di una persona di contestare la legittimità della propria detenzione. In altre parole, è lo strumento giuridico che permette di combattere in tribunale per chi è stato condannato ingiustamente. Ed è esattamente da questo concetto che parte la storia di Inez, la protagonista interpretata nel legal drama disponibile su Netflix dal 23 settembre 2026.
Se la premessa di sfidare procedimenti legali difettosi non bastasse a catturare l'attenzione, Habeas Corpus condivide molti elementi con How to Get Away with Murder, la serie cult che ha ridefinito il genere legal thriller. Come nella serie americana creata da Peter Nowalk e prodotta da Shonda Rhimes, anche Inez forma un gruppo di lavoro con alcuni studenti del suo seminario universitario. La differenza sostanziale sta nelle motivazioni: invece di offrire loro il prestigio di un impiego in uno studio legale rinomato, Inez vuole insegnare loro i meccanismi intricati della giustizia attraverso la revisione di un caso criminale concreto. Ma c'è un altro livello di complessità. L'omicidio che Inez intende riaprire ha connessioni dirette con la strategia difensiva di un altro caso gestito dal suo ex studio legale, un caso che coinvolge anche il suo ex partner professionale. Questo intreccio di relazioni personali e professionali crea tensioni narrative che vanno ben oltre l'aula di tribunale, portando la serie su terreni emotivamente carichi.
Come For Life, altro legal drama che ha esplorato la corruzione istituzionale, Habeas Corpus affronta le carenze del sistema giudiziario. Ma la serie brasiliana aggiunge un elemento didattico che la avvicina al modello narrativo di How to Get Away with Murder - Le regole del delitto perfetto: il rapporto mentore-studente diventa il veicolo attraverso cui esplorare non solo i casi legali, ma anche le dinamiche di potere, le ambiguità morali e i dilemmi etici che caratterizzano la professione forense. La scelta di ambientare la serie in Brasile offre inoltre uno sguardo su un sistema giudiziario diverso da quello americano o asiatico, ampliando la prospettiva globale del catalogo Netflix. Le produzioni brasiliane hanno dimostrato negli ultimi anni di possedere una capacità narrativa distintiva, capace di mescolare dramma personale e questioni sociali con una sensibilità culturale unica.