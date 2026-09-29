Questa nuova serie spagnola su Netflix mostra il lato oscuro della ricchezza che nessuno vuole vedere
Analisi della miniserie spagnola che esplora il conflitto tra ricchezza e vita umana. Thriller e critica sociale.
he Minions of Midas - I favoriti di Mida si apre con una sequenza che destabilizza: proteste nelle strade, una ragazza che sembra parte di un'organizzazione clandestina, poi un salto temporale che ci riporta all'origine di tutto. È un incipit che promette tensione, e la promessa viene mantenuta per tutte le sei puntate di questa miniserie spagnola che Netflix ha portato nel suo catalogo nel 2020. Al centro della vicenda c'è Victor Genoves, un editore milionario di Madrid che riceve una lettera di estorsione da un'organizzazione misteriosa che si fa chiamare The Minions of Midas. La richiesta è semplice quanto agghiacciante: pagare una somma considerevole o assistere impotente alla morte di persone innocenti per le strade della capitale spagnola. Ogni rifiuto di Victor costa una vita. Ogni "no" si traduce in un omicidio casuale, apparentemente senza connessione, che grava sulla coscienza di un uomo che deve scegliere tra il proprio patrimonio e l'esistenza di sconosciuti.
Quando finalmente The Minions of Midas ha visto la luce come serie limitata, il contesto sociale era profondamente mutato. La forbice tra ricchi e poveri si era allargata in modo drammatico. Il dibattito sul capitalismo, sopito dopo la caduta del comunismo, era tornato prepotentemente al centro della scena pubblica. La serie arriva quindi nel momento giusto per porre domande scomode: fino a che punto siamo disposti a far valere i nostri principi quando ci costano caro? Il denaro ha davvero preso il posto dell'empatia nelle nostre vite? Victor Genoves è il prisma attraverso cui la serie esplora questi interrogativi. Non è un personaggio bidimensionale: la sua ricchezza non lo rende automaticamente un mostro, ma lo pone di fronte a scelte che rivelano la complessità morale del nostro tempo. La pressione psicologica aumenta con ogni corpo che cade per le strade di Madrid, eppure la serie ha il coraggio di mostrare quanto profondamente il denaro sia radicato nella nostra identità, al punto da diventare più prezioso della vita stessa.
La narrazione non si limita a costruire tensione thriller, ma integra una riflessione politica matura sul capitalismo contemporaneo. Viviamo in un sistema dove le élite economiche possono commettere crimini senza conseguenze reali, dove l'accumulo di ricchezza non viene più messo in discussione come valore assoluto. The Minions of Midas trasforma questa critica in dramma personale, costringendo lo spettatore a chiedersi cosa farebbe al posto di Victor. Ma la serie riserva anche colpi di scena relazionali: le persone più vicine a noi possono rivelarsi i mostri che non avremmo mai immaginato. Cosa faresti se scoprissi che qualcuno che ami è coinvolto in un'organizzazione simile? Lo denunceresti o ti uniresti alla sua causa, qualunque essa sia? Sono domande che la serie pone senza offrire risposte facili.