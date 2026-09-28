Questo film su Netflix con Anthony Hopkins nasconde un segreto che il Vaticano non voleva far uscire

Pubblicazione: 28 settembre alle 20:00

Ci sono film che ti entrano dentro non solo per quello che mostrano, ma per quello che suggeriscono. Il rito, thriller horror del 2011 diretto dal regista svedese Mikael Håfström e disponibile su Netflix, è uno di questi. Un'opera che mescola suspense psicologica, questioni teologiche e il fascino oscuro dell'esorcismo, con una produzione internazionale che ha scelto l'Italia come cuore pulsante della narrazione. Non è un caso: quando si parla di esorcismi, di fede e dubbio, di rituali antichi custoditi gelosamente, Roma e il Vaticano diventano scenari naturali, quasi inevitabili. La storia segue Michael Kovak, giovane seminarista americano interpretato dall'irlandese Colin O'Donoghue, che si trova a un bivio esistenziale. Appassionato di teologia ma tormentato dallo scetticismo, Michael è sul punto di abbandonare il sacerdozio quando viene inviato a Roma per frequentare un corso sugli esorcismi presso il Vaticano.

È qui che incontra Father Lucas Trevant, un prete non convenzionale e carismatico interpretato da un Anthony Hopkins in stato di grazia, capace di passare dalla paterna benevolenza a un'inquietudine profonda con una sola occhiata.. Father Lucas non è il prete eroico dei film hollywoodiani: è un uomo che conosce bene il male perché lo ha affrontato faccia a faccia, e sa che la linea tra fede e follia è più sottile di quanto si possa immaginare. Il suo personaggio diventa mentore e specchio per Michael, costringendolo a confrontarsi con le proprie paure e con domande che non hanno risposte facili.. Accanto a Hopkins e O'Donoghue troviamo la brasiliana Alice Braga nei panni di Angeline, una giornalista e studentessa che assiste agli esorcismi documentandoli, portando uno sguardo razionale e moderno su pratiche ancestrali.

Rutger Hauer interpreta Istvan Kovak, il padre del protagonista, mentre Ciarán Hinds veste i panni di Father Xavier, figura autorevole all'interno della gerarchia ecclesiastica. Toby Jones compare come Father Matthew, altro tassello di un mosaico narrativo che si muove tra credibilità istituzionale e tensione soprannaturale. Ma è la presenza di attori italiani a dare al film un'autenticità particolare. Maria Grazia Cucinotta, volto noto del cinema italiano e internazionale, interpreta Aunt Andria, mentre Marta Gastini è Rosaria, una giovane donna tormentata che diventa centrale nello sviluppo della trama. Arianna Veronesi, Andrea Calligari, Giampiero Ingrassia, Cecilia Dazzi e Rosa Pianeta completano un cast italiano che contribuisce a radicare il film in un contesto geografico e culturale ben preciso. Non si tratta solo di location: l'Italia, con la sua storia religiosa millenaria e il peso simbolico del Vaticano, diventa un personaggio a sé.

Il rito non è un horror d'azione pieno di jump scare e scene splatter. È un thriller psicologico che lavora sull'atmosfera, sul dubbio, sulla lenta erosione delle certezze. Håfström costruisce la tensione attraverso dialoghi serrati, sguardi che dicono più delle parole, ambienti claustrofobici dove l'oscurità non è solo fisica ma esistenziale. Il film pone domande scomode: cosa distingue la possessione dalla malattia mentale? La fede può davvero sconfiggere il male, o è solo un placebo per chi ha bisogno di credere in qualcosa? La sceneggiatura, basata sul libro di Matt Baglio che racconta esperienze reali di esorcisti contemporanei, non demonizza né glorifica la pratica dell'esorcismo. La tratta con serietà, mostrandola come un fenomeno complesso che la Chiesa cattolica continua a riconoscere e praticare, pur con prudenza e rigore. Il Vaticano ha effettivamente corsi di formazione per esorcisti, e la figura di Father Lucas si ispira a esorcisti realmente esistiti, uomini che hanno dedicato la vita a combattere quello che ritengono essere il male incarnato.



