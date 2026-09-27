L’Umpa Lumpa originale commenta l'agghiacciante ritorno di Gene Wilder nel reality Netflix

Pubblicazione: 27 settembre alle 11:55

Il ritorno di Gene Wilder nel mondo di Willy Wonka ha emozionato anche chi quella Fabbrica l'ha conosciuta per davvero. Rusty Goffe, storico interprete di uno degli Umpa Lumpa nel film del 1971, è infatti tornato sul set di Wonka's The Golden Ticket. E proprio durante le riprese ha potuto ascoltare nuovamente la voce di Wilder, ricreata con l'intelligenza artificiale. Una scelta che ha suscitato discussioni tra i fan, ma che per Goffe ha avuto soprattutto un significato personale. L'attore ha raccontato di aver vissuto quel momento con particolare commozione.

conosce bene il mondo di Wonka,diretto da Mel Stuart aveva. Oltre cinquant'anni dopo, il suo ritorno non è soltanto un omaggio al passato.e ha anche contribuito a dare forma alla nuova generazione di Umpa Lumpa. Netflix ha infatti scelto di rappresentarli con caratteristiche fisiche differenti rispetto alla versione del film originale, coinvolgendo Goffe nel processo creativo.

Il legame con Wilder, però, è l'aspetto che ha reso l'esperienza particolarmente intensa. La produzione non ha scelto un nuovo interprete per la voce di Wonka, ha ricreato quella di Gene Wilder attraverso l'AI, lavorando con l'eredità dell'attore e con la moglie Karen Wilder. Secondo Netflix, il processo ha utilizzato registrazioni e materiali audio di Wilder per cercare di riprodurne tono, inflessioni e modo di parlare.

Per Goffe, ascoltare quella voce sul set ha significato ritrovare una persona con cui aveva condiviso un'esperienza fondamentale della sua carriera. L'attore ha raccontato di essersi commosso al primo ascolto e di aver inizialmente avuto dei dubbi sull'idea di partecipare al progetto. Poi ha cambiato prospettiva, secondo Goffe, Wilder avrebbe voluto che continuasse a fare il suo lavoro e tornasse a essere un Umpa Lumpa. Il suo commento restituisce quindi un punto di vista personale sulla scelta di Netflix, distinto dalle discussioni più generali sull'impiego dell'intelligenza artificiale per riportare in vita una voce appartenuta a un attore scomparso.