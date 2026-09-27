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L’Umpa Lumpa originale commenta l'agghiacciante ritorno di Gene Wilder nel reality Netflix

Rusty Goffe torna nel mondo di Willy Wonka 55 anni dopo il film di Gene Wilder e racconta il suo legame con l'iconica Fabbrica di cioccolato.

di Federica Verdoliva
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Il ritorno di Gene Wilder nel mondo di Willy Wonka ha emozionato anche chi quella Fabbrica l'ha conosciuta per davvero. Rusty Goffe, storico interprete di uno degli Umpa Lumpa nel film del 1971, è infatti tornato sul set di Wonka's The Golden Ticket. E proprio durante le riprese ha potuto ascoltare nuovamente la voce di Wilder, ricreata con l'intelligenza artificiale. Una scelta che ha suscitato discussioni tra i fan, ma che per Goffe ha avuto soprattutto un significato personale. L'attore ha raccontato di aver vissuto quel momento con particolare commozione.

Goffe conosce bene il mondo di Wonka, nel film del 1971 diretto da Mel Stuart aveva interpretato uno degli Umpa Lumpa accanto a Gene Wilder. Oltre cinquant'anni dopo, il suo ritorno non è soltanto un omaggio al passato. In Wonka's The Golden Ticket l'attore partecipa nuovamente alla vita della Fabbrica e ha anche contribuito a dare forma alla nuova generazione di Umpa Lumpa. Netflix ha infatti scelto di rappresentarli con caratteristiche fisiche differenti rispetto alla versione del film originale, coinvolgendo Goffe nel processo creativo.

Il legame con Wilder, però, è l'aspetto che ha reso l'esperienza particolarmente intensa. La produzione non ha scelto un nuovo interprete per la voce di Wonka, ha ricreato quella di Gene Wilder attraverso l'AI, lavorando con l'eredità dell'attore e con la moglie Karen Wilder. Secondo Netflix, il processo ha utilizzato registrazioni e materiali audio di Wilder per cercare di riprodurne tono, inflessioni e modo di parlare.

Per Goffe, ascoltare quella voce sul set ha significato ritrovare una persona con cui aveva condiviso un'esperienza fondamentale della sua carriera. L'attore ha raccontato di essersi commosso al primo ascolto e di aver inizialmente avuto dei dubbi sull'idea di partecipare al progetto. Poi ha cambiato prospettiva, secondo Goffe, Wilder avrebbe voluto che continuasse a fare il suo lavoro e tornasse a essere un Umpa Lumpa. Il suo commento restituisce quindi un punto di vista personale sulla scelta di Netflix, distinto dalle discussioni più generali sull'impiego dell'intelligenza artificiale per riportare in vita una voce appartenuta a un attore scomparso.

Wonka's The Golden Ticket trasforma la Fabbrica di cioccolato in un gigantesco campo di gara. Dodici squadre, composte da concorrenti e dai loro compagni scelti, affrontano prove, giochi e tentazioni ispirati all'universo creato da Roald Dahl. La serie è strutturata come una competizione reality e riprende numerosi elementi del film del 1971, compresa la presenza degli Umpa Lumpa e diversi ambienti riconoscibili della Fabbrica. La prima stagione è composta da nove episodi e il finale è previsto per il 30 settembre 2026.

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