Chi era davvero Unabomber? Perché non riuscivano a catturarlo? La storia vera dietro il film

Pubblicazione: 27 settembre alle 10:15

Netflix ha appena rilasciato Unabomber, un crime drama che racconta la storia di Ted Kaczynski, il matematico di Harvard diventato uno dei criminali più ricercati nella storia degli Stati Uniti. Il film, che vede protagonisti Jacob Tremblay nei panni di un giovane Kaczynski e Russell Crowe in quelli dello psicologo Henry Murray. La piattaforma descrive il film come un'opera ispirata a eventi reali piuttosto che un resoconto documentaristico fedele. Ma dove finisce la verità e dove inizia la finzione? Ecco la storia vera dietro Unabomber.





, da una famiglia di origini polacche della classe operaia. Fin da bambino dimostrò un'intelligenza straordinaria, tanto da saltare due anni scolastici ed essere. Una carriera accademica brillante sembrava tracciata: dopo Harvard, conseguì un dottorato in matematica all'Università del Michigan nel 1967 e divenne assistente universitario all'Università della California, Berkeley.Poi,. Kaczynskia diversi chilometri da Lincoln, nel Montana, e vi costruì una piccola baracca di compensato e carta catramata, senza acqua corrente né elettricità. Imparò a coltivare cibo, cacciare e fabbricare i propri strumenti.di una campagna di terrore durata diciassette anni.

Dal 1978 al 1995, Kaczynski ammise di aver portato a termine 16 attentati dinamitardi che uccisero tre persone e ne ferirono 23. Molti dei suoi obiettivi erano accademici o persone associate ai trasporti e alla tecnologia. Il primo attacco avvenne nel 1978, quando un pacco che recava il nome di un professore di ingegneria della Northwestern University esplose dopo che questi aveva allertato la sicurezza del campus, ferendo un agente. L'anno successivo, Kaczynski piazzò una bomba a bordo di un volo dell'American Airlines che iniziò a fumare, costringendo l'aereo a un atterraggio di emergenza. Diverse persone subirono inalazione di fumo.





perché. Si rivelò: i suoi ordigni erano costruiti con cura maniacale e le scatole di legno che li contenevano venivano levigate per eliminare ogni impronta digitale. L'FBI lo descrisse come "un genio contorto che aspira a essere il perfetto assassino anonimo"., dopo anni di latitanza, Kaczynski alzò la posta.intitolato "La società industriale e il suo futuro". Il testo, sostenendo che lo sviluppo tecnologico avesse danneggiato la società e il mondo naturale. Kaczynski promise che avrebbe cessato i suoi attacchi se un giornale nazionale lo avesse pubblicato.e nella speranza che. Il Washington Post pubblicò il saggio nel settembre 1995, in seguito a una decisione congiunta con il New York Times. Fu proprio quella pubblicazione a rivelarsi la sua nemesi.

, e la moglie di quest'ultimo, Linda Patrik,. La coppia mostrò alcuni dei testi di Kaczynski a investigatori privati, che li confrontarono con il manifesto dell'Unabomber. Le analogie erano troppo evidenti per essere ignorate. Dopo un'angosciante lotta interiore,. Fu una scelta che avrebbe messo fine a diciassette anni di terrore, ma che per David significò consegnare il proprio fratello a un destino di ergastolo.All'interno trovarono una scorta di materiali per costruire bombe, diari dettagliati dei suoi attentati e migliaia di pagine di scritti. Kaczynski si dichiarò colpevole di 13 accuse legate ai bombardamenti nel 1998 per evitare la pena di morte, accettando l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Ted Kaczynski è morto nel giugno 2023 all'età di 81 anni in un carcere federale della Carolina del Nord. La sua storia continua a sollevare domande inquietanti: un genio può essere spezzato da esperimenti psicologici? Fino a che punto la tecnologia ci aliena dalla nostra umanità? E quale peso ha la lealtà familiare quando è in gioco la vita di innocenti?



