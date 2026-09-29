Questa nuova serie su Netflix omaggia Sherlock Holmes senza essere un adattamento di Conan Doyle

Pubblicazione: 29 settembre alle 14:00

Netflix ha sempre avuto un debole per le storie di mistero e omicidi, quel genere che ti tiene incollato allo schermo mentre cerchi disperatamente di indovinare chi sia il colpevole prima che la verità venga rivelata. Tra enigmi impossibili e depistaggi raffinati, il catalogo della piattaforma è un paradiso per chi ama i mistery classici. E quando si parla di grandi detective, è impossibile non pensare a Sherlock Holmes, il personaggio creato da Arthur Conan Doyle che ha definito gli standard del genere per oltre un secolo. Ma cosa succederebbe se un attore che ha passato anni a interpretare il celebre detective si trovasse improvvisamente a dover risolvere un caso reale, lontano dai riflettori e dalle sceneggiature? È proprio questa la premessa di The Final Problem, la nuova miniserie originale Netflix che è arrivata sulla piattaforma il 25 settembre 2026.





Basata sul romanzo dello scrittore spagnolo Arturo Pérez-Reverte, uno dei nomi più acclamati della letteratura contemporanea in lingua spagnola, la serie non è un adattamento diretto delle opere di Conan Doyle. Eppure rappresenta forse l'omaggio più autentico e sentito ai misteri classici dell'autore britannico, una lettera d'amore al genere mystery e all'età d'oro del cinema stesso.. La sua vita cambia radicalmente quando viene attirato dalla promessa di un nuovo ruolo in un lussuoso hotel su una piccola isola vicino a Maiorca.. Una location da sogno che si trasforma rapidamente in un incubo quando quello che sembra un suicidio rivela dettagli sospetti.. Deve identificare l'assassino e capire se altri ospiti sono in pericolo, il tutto prima che arrivi la polizia. Non ha più una sceneggiatura da seguire, solo il suo istinto e la memoria di un personaggio che ha interpretato per tanto tempo da esserne plasmato.. I dieci sconosciuti, l'isola isolata, l'omicidio misterioso: sono tutti elementi che evocano immediatamente Dieci piccoli indiani di Agatha Christie o film più recenti come Knives Out. Ma la serie va oltre la semplice ripetizione della formula, utilizzando l'estetica, i personaggi e una serie di riferimenti disseminati in ogni episodio per costruire qualcosa di più profondo.

Attraverso la figura di Basil, attore che deve fare i conti con il peso di un ruolo iconico che ha segnato la sua vita, The Final Problem esplora il confine sottile tra finzione e realtà. Cosa resta di un personaggio dopo che le telecamere si spengono? Quanto di Sherlock Holmes è entrato nella personalità di chi lo ha interpretato per anni? Sono domande che la serie pone senza retorica, lasciando che sia la trama stessa a fornire le risposte. L'ambientazione contribuisce a creare quell'atmosfera claustrofobica tipica dei migliori mystery: un gruppo ristretto di persone, nessuna via di fuga, la tensione che cresce a ogni nuovo indizio. La fotografia e la regia enfatizzano il senso di isolamento, mentre i dialoghi giocano con le convenzioni del genere, ammiccando agli spettatori più attenti che riconosceranno citazioni e omaggi nascosti.



