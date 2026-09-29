Questa nuova serie horror ha conquistato Stephen King (ed è approdata su Netflix pochi giorni fa)

Pubblicazione: 29 settembre alle 16:00

Quando Stephen King parla di horror, il mondo dell'intrattenimento ascolta. Il maestro indiscusso del genere, autore di capolavori come The Shining, It e Carrie, ha appena condiviso il suo entusiasmo per una nuova serie Netflix che promette di far venire i brividi agli appassionati: My Sad Dead, sulla piattaforma dal 24 settembre. Non è la prima volta che King utilizza i suoi canali social per segnalare progetti che catturano la sua attenzione. Recentemente ha espresso supporto per serie come From, Widow's Bay e Maximum Pleasure Guaranteed, dimostrando di rimanere costantemente aggiornato sulle novità del panorama horror contemporaneo, nonostante la sua leggendaria carriera di scrittore continui senza sosta.





. Su X, King ha descritto la premessa di My Sad Dead come una "idea geniale", spiegando il concept in modo che già di per sé funziona come un pitch perfetto: cosa succederebbe se qualcuno con la capacità di udire e vedere i morti cadesse nell'acquedotto di una città e si decomponesse?È una di quelle premesse che ti colpisce allo stomaco, mescolando l'horror soprannaturale con un elemento di contagio quasi biologico che ricorda le migliori storie di epidemie, ma con una svolta metafisica. L'acqua, elemento vitale per eccellenza, diventa vettore di una maledizione collettiva che dissolve i confini tra mondo dei vivi e dei morti.La serie, creata da Pablo Larraín e basata sul materiale originale dell'autrice Mariana Enríquez, ha visto la sua premiere mondiale al San Sebastián International Film Festival prima di approdare su Netflix.. La sua incursione nell'horror seriale, però, rappresenta un territorio relativamente inesplorato, se si esclude il suo contributo a Lisey's Story, casualmente tratta proprio da un romanzo di King., con un cast guidato da Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner e Carolina Álvarez. La storia segue Ema, una dottoressa in pensione che possiede la capacità di vedere i morti e che sta ancora elaborando il lutto per la perdita della madre.

L'arrivo della nipote Julie e l'omicidio di tre adolescenti nel quartiere suburbano di Piedrabuena, già segnato dalla violenza, innescano uno strano fenomeno che spezza il fragile equilibrio tra vivi e defunti. Quello che inizialmente era solo il peso personale di Ema diventa un'esperienza collettiva: i morti cominciano a manifestarsi, e nessuno riesce a sfuggire al suono dei propri fantasmi. È una metafora potente sul lutto, sulla memoria e su come i traumi personali e sociali possano diventare un'ossessione condivisa che permea un'intera comunità. Per Stephen King, la segnalazione di My Sad Dead arriva in un momento di particolare fermento attorno alle sue opere. Solo nell'ultimo anno sono usciti diversi adattamenti dei suoi romanzi: The Monkey, The Long Walk e The Running Man diretto da Edgar Wright. The Long Walk in particolare ha ricevuto recensioni entusiastiche ed è stato un successo al botteghino, dimostrando che l'universo narrativo di King continua a generare interesse commerciale e critico.





. La combinazione di elementi soprannaturali con tematiche sociali concrete come la violenza urbana e il lutto collettivo potrebbe risuonare con un pubblico che cerca qualcosa di più sostanzioso rispetto agli spaventi facili. Il post di King su X non è solo una raccomandazione casuale: è un segnale che la serie merita attenzione. Il maestro dell'horror ha dimostrato nel corso dei decenni di avere un fiuto particolare per riconoscere talento e qualità nel genere, e i suoi consigli hanno spesso anticipato successi critici e commerciali.