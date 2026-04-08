A Knight of the Seven Kingdoms 2 cambia tono: diventerà una commedia romantica? Ecco i dettagli che sconvolgono i fan

Pubblicazione: 08 aprile alle 14:14

La seconda stagione de Il cavaliere dei Sette Regni cambierà in modo sensibile rispetto alla prima: non perderà l’ambientazione medievale e il legame con Westeros, ma abbandonerà in parte il tono più leggero e avventuroso del debutto per abbracciare una storia più sentimentale e tragica. Al centro ci sarà ancora Ser Duncan, stavolta alle prese non solo con duelli, onore e viaggi, ma anche con un terreno per lui molto più complicato: i rapporti con le donne e una vicenda amorosa destinata a incidere profondamente sul racconto. La nuova stagione, già confermata da HBO per il 2027, adatterà The Sworn Sword, seconda novella del ciclo di Dunk ed Egg. Secondo il protagonista Peter Claffey, sarà “totalmente diversa” dalla prima. Eppure, nonostante il cambio di tono, l’obiettivo resta lo stesso: mantenere l’alta qualità che ha fatto apprezzare la serie fin dall’esordio.

Quando ha debuttato asi è distinto subito dagli altri prodotti legati a. Invece di puntare tutto su guerre gigantesche, intrighi di corte e oscurità costante, la serie ha scelto, ironica e centrata sui personaggi, raccontando il viaggio del cavaliere errantee del suo giovane scudiero Egg attraverso un Westeros meno monumentale ma più umano. È proprio per questo che le parole di, interprete di, hanno attirato tanta attenzione: lanon sarà una semplice continuazione, ma un vero cambio di prospettiva.

Il nuovo capitolo adatterà The Sworn Sword, che Claffey ha definito la sua novella preferita delle tre che compongono il ciclo. E il motivo è chiaro: questa volta la storia ruoterà attorno a una “tragica storia d’amore”. È un passaggio importante, perché per Duncan si aprirà una sfida completamente diversa rispetto alla prima stagione. Non dovrà solo affrontare codici cavallereschi e prove fisiche, ma dovrà muoversi in un ambito in cui è del tutto impacciato: parlare con le donne, capire le relazioni e costruire un rapporto di lavoro con una figura femminile. Claffey lo descrive come un uomo assolutamente incapace in questo campo, e proprio questa fragilità promette di dare alla stagione un tono nuovo, più emotivo e vulnerabile.

Il cavaliere dei Sette Regni, fonte: HBO

Questo cambio di direzione non significa però che la serie rinunci alla sua identità. La dimensione medievale resterà concreta, ruvida e fisica, come dimostrano anche i racconti delle riprese della prima stagione. Claffey ha spiegato che le scene più dure, specialmente quelle di combattimento nel fango, sono state realmente estenuanti: maltempo, infestazioni di vespe, giornate lunghissime e stunt molto pesanti hanno reso l’esperienza quasi brutale quanto quella mostrata sullo schermo. Proprio questo realismo materiale è uno degli elementi che hanno contribuito al fascino della serie, e dovrebbe restare anche nella seconda stagione, pur all’interno di una trama più sentimentale.

Il cuore della novità, quindi,, ma un ampliamento del suo tono. Se lametteva al, la, il desiderio e il fallimento sentimentale come nuove forze narrative. È una differenza significativa anche per gli spettatori, perché mostra come uno stesso universo fantasy possa raccontare registri

A rafforzare questa nuova direzione contribuiranno anche i nuovi ingressi nel cast. Claffey ha elogiato in particolare Lucy Boynton e Babou Ceesay, confermati rispettivamente nei ruoli di Lady Rohanne e Ser Bennis, sottolineando come i nuovi attori abbiano alzato ulteriormente il livello del progetto. Secondo lui, all’inizio sembrava difficile riuscire a eguagliare la qualità della prima stagione, che aveva ottenuto un forte consenso critico, ma il lavoro svolto finora lo ha convinto del contrario.

Il cavaliere dei Sette Regni, fonte: HBO

Un altro elemento interessante riguarda la crescita del giovane Dexter Sol Ansell, interprete di Egg. Claffey ha raccontato di essere rimasto colpito dalla maturità raggiunta dal ragazzo tra una stagione e l’altra, sia durante gli eventi pubblici sia sul set. Nella seconda stagione, inoltre, Ansell ha affrontato più scene fisiche e stunt, dimostrando grande sicurezza. Anche questo dettaglio è importante, perché suggerisce che la nuova stagione non sarà solo più romantica, ma anche più complessa sul piano emotivo e performativo per tutti i protagonisti.

Al momento non esiste ancora una data precisa, ma HBO punta a mantenere un ritmo annuale e a riportare la serie nel 2027. Prima toccherà alla terza stagione di House of the Dragon, prevista per l’estate 2026. Intanto, Il cavaliere dei Sette Regni si prepara a fare qualcosa di non scontato: restare dentro l’immaginario di Game of Thrones ma cambiare tono (ottenendo comunque un grandissimo successo), scegliendo una storia più intima, tragica e amorosa. È una scommessa delicata, ma anche un segnale chiaro: Westeros non deve raccontare sempre e solo il potere. A volte può raccontare anche l’imbarazzo, il sentimento e la fragilità.