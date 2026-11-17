Pubblicazione: 17 novembre alle 14:12

Il salotto pomeridiano di Rai 1 torna ad accendere i riflettori sulle polemiche più discusse del weekend televisivo. Nel corso della recente puntata de La volta buona, la conduttrice Caterina Balivo ha affrontato senza filtri il caso che ha visto protagonisti Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso, invitando il giurato del celebre talent show a chiarire la sua posizione e a porgere le dovute scuse dopo le tensioni delle scorse ore.

La polemica nasce dal discusso episodio del profumo spruzzato in studio durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, un gesto che ha scatenato la dura reazione diOspite fisso nel programma di Rai 1, Guillermo Mariotto ha cercato di ridimensionare l'accaduto fornendo la sua personale versione dei fatti. "Non ho spruzzato il profumo addosso a lei", ha dichiarato il giurato, sostenendo che l'azione facesse parte di una dinamica più ampia e goliardica portata avanti sin dall'inizio della trasmissione.

Tuttavia, di fronte alle insistenze di Caterina Balivo, che ha sottolineato come il gesto sia stato compiuto nella direzione della collega con tanto di battute sul cattivo odore, la discussione si è fatta particolarmente accesa. Mariotto ha cercato di chiudere la questione tra battute sulla campagna e ironie taglienti, arrivando a ironizzare sulla ricerca di una "sceneggiata" televisiva, pur accennando a delle scuse formali per il clamore mediatico generato.

La puntata de La volta buona è stata inoltre l'occasione per fare il punto sulla situazione generale del programma del sabato sera, spostando l'attenzione anche sul percorso di Ornella Muti e del ballerino Pasquale La Rocca. L'attrice, reduce dal confronto avuto proprio con la giuria, ha espresso il desiderio di rimettere al centro la danza, dichiarando che la situazione si sta fin troppo "ingarbugliando" e perdendo il focus principale della competizione artistica. Un appello alla serenità condiviso anche da altri protagonisti del cast, preoccupati che le continue polemiche esterne possano oscurare l'impegno sulla pista da ballo.

Mentre il pubblico si divide e cresce l'attesa per capire quali decisioni verranno prese in merito all'ultimatum lanciato da Barbara D'Urso, la televisione, confermando come gli attriti nati nel weekend sappiano regolarmente infiammare i talk show dei giorni successivi.