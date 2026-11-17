A La volta buona Caterina Balivo affronta Guillermo Mariotto: le scuse al vetriolo per Barbara D'Urso
A La volta buona Caterina Balivo affronta Guillermo Mariotto sul caso del profumo e le tensioni con Barbara D'Urso. Le reazioni degli ospiti in studio.
Il salotto pomeridiano di Rai 1 torna ad accendere i riflettori sulle polemiche più discusse del weekend televisivo. Nel corso della recente puntata de La volta buona, la conduttrice Caterina Balivo ha affrontato senza filtri il caso che ha visto protagonisti Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso, invitando il giurato del celebre talent show a chiarire la sua posizione e a porgere le dovute scuse dopo le tensioni delle scorse ore.
Tuttavia, di fronte alle insistenze di Caterina Balivo, che ha sottolineato come il gesto sia stato compiuto nella direzione della collega con tanto di battute sul cattivo odore, la discussione si è fatta particolarmente accesa. Mariotto ha cercato di chiudere la questione tra battute sulla campagna e ironie taglienti, arrivando a ironizzare sulla ricerca di una "sceneggiata" televisiva, pur accennando a delle scuse formali per il clamore mediatico generato.
La puntata de La volta buona è stata inoltre l'occasione per fare il punto sulla situazione generale del programma del sabato sera, spostando l'attenzione anche sul percorso di Ornella Muti e del ballerino Pasquale La Rocca. L'attrice, reduce dal confronto avuto proprio con la giuria, ha espresso il desiderio di rimettere al centro la danza, dichiarando che la situazione si sta fin troppo "ingarbugliando" e perdendo il focus principale della competizione artistica. Un appello alla serenità condiviso anche da altri protagonisti del cast, preoccupati che le continue polemiche esterne possano oscurare l'impegno sulla pista da ballo.