Ornella Muti bacia Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle e scoppia il caso gelosia con Barbara d'Urso
A Ballando con le stelle Ornella Muti bacia Pasquale La Rocca durante la rumba. Barbara d'Urso interviene e il confronto accende la puntata.
Un bacio appassionato davanti a milioni di telespettatori, una standing ovation e un confronto che ha riacceso una polemica già esplosa nei giorni precedenti. La seconda puntata di Ballando con le stelle 2026, andata in onda sabato 10 ottobre su Rai 1, ha regalato uno dei momenti più discussi di questa edizione, con Ornella Muti, Pasquale La Rocca e Barbara d'Urso protagonisti di un vero e proprio caso televisivo. Tutto è cominciato durante un'esibizione particolarmente intensa, ma a catturare l'attenzione del pubblico è stato soprattutto quello che è successo subito dopo.
Un'osservazione che aveva alimentato le voci su una presunta gelosia nei confronti di La Rocca, suo maestro di ballo nella passata edizione. Questa volta, però, Barbara d'Urso ha deciso di affrontare direttamente la questione, spiegando di aver trascorso un'intera settimana ad assistere a una sorta di soap opera costruita attorno a lei. La giurata ha respinto le insinuazioni, chiedendo apertamente per quale motivo avrebbe dovuto essere gelosa.
“Rispondi alla domanda, piuttosto che parlare di cose inutili. Di cosa dovrei essere gelosa, dato che tutti ne parlano? Ci vuole ben altro per smuovermi, non sicuramente quattro gocce di sudore”. - Barbara d'Urso
La risposta di Pasquale La Rocca non si è fatta attendere, con il ballerino che ha ricordato quanto fosse stato speciale il percorso condiviso con d'Urso, lasciando intendere che l'assenza di qualsiasi forma di gelosia avrebbe potuto mettere in discussione il valore di quell'esperienza. Un'affermazione che ha dato vita a un nuovo scambio di battute, durante il quale Barbara ha ribadito di conservare un bellissimo ricordo del loro rapporto professionale.
“Il nostro percorso è stato molto speciale. Se la gelosia non c’è, mi fa dubitare che quello che abbiamo vissuto l’anno scorso fosse davvero speciale”. - Pasquale La Rocca
Nonostante il confronto piuttosto acceso, Barbara ha riconosciuto che questa volta la passione della coppia era arrivata anche a lei. Un apprezzamento che, tuttavia, non si è tradotto in un voto particolarmente generoso: mentre gli altri giurati hanno assegnato voti tra l'8 e il 9, d'Urso si è fermata a 6. Il risultato non ha comunque impedito a Ornella Muti e Pasquale La Rocca di conquistare il secondo posto nella classifica generale, alle spalle di Monica Guerritore e Luca Urso, vincitori della serata. Ma il vero interrogativo, dopo quanto accaduto in diretta, riguarda soprattutto il rapporto tra Barbara d'Urso e il suo ex maestro: una vicenda che, tra battute, provocazioni e chiarimenti, sembra destinata a far discutere ancora.