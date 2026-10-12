Ornella Muti bacia Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle e scoppia il caso gelosia con Barbara d'Urso

Pubblicazione: 12 ottobre alle 08:45

Un bacio appassionato davanti a milioni di telespettatori, una standing ovation e un confronto che ha riacceso una polemica già esplosa nei giorni precedenti. La seconda puntata di Ballando con le stelle 2026, andata in onda sabato 10 ottobre su Rai 1, ha regalato uno dei momenti più discussi di questa edizione, con Ornella Muti, Pasquale La Rocca e Barbara d'Urso protagonisti di un vero e proprio caso televisivo. Tutto è cominciato durante un'esibizione particolarmente intensa, ma a catturare l'attenzione del pubblico è stato soprattutto quello che è successo subito dopo.

sono scesi in pista sulle note di, dando vita a una rumba carica di sensualità. Un'esibizione culminata inche ha sorpreso il pubblico e. A rendere il momento ancora più significativo è stata la reazione di, che ha sottolineato come non avesse mai visto il ballerino lasciarsi andare a un gesto simile durante le sue precedenti partecipazioni al programma. La conduttrice ha, ricordando le polemiche nate nella puntata precedente, quando la giurata aveva criticato la mancanza di passione nella coppia.

Un'osservazione che aveva alimentato le voci su una presunta gelosia nei confronti di La Rocca, suo maestro di ballo nella passata edizione. Questa volta, però, Barbara d'Urso ha deciso di affrontare direttamente la questione, spiegando di aver trascorso un'intera settimana ad assistere a una sorta di soap opera costruita attorno a lei. La giurata ha respinto le insinuazioni, chiedendo apertamente per quale motivo avrebbe dovuto essere gelosa.

“Rispondi alla domanda, piuttosto che parlare di cose inutili. Di cosa dovrei essere gelosa, dato che tutti ne parlano? Ci vuole ben altro per smuovermi, non sicuramente quattro gocce di sudore”. - Barbara d'Urso

La risposta di Pasquale La Rocca non si è fatta attendere, con il ballerino che ha ricordato quanto fosse stato speciale il percorso condiviso con d'Urso, lasciando intendere che l'assenza di qualsiasi forma di gelosia avrebbe potuto mettere in discussione il valore di quell'esperienza. Un'affermazione che ha dato vita a un nuovo scambio di battute, durante il quale Barbara ha ribadito di conservare un bellissimo ricordo del loro rapporto professionale.

“Il nostro percorso è stato molto speciale. Se la gelosia non c’è, mi fa dubitare che quello che abbiamo vissuto l’anno scorso fosse davvero speciale”. - Pasquale La Rocca

Laha poi rivolto una frecciata al suo ex maestro, osservando chemolto diverso da quello che lei aveva conosciuto., durante la loro esperienza insieme non mancavano discussioni e riconciliazioni, mentre adesso il ballerino appare decisamente più morbido. La Rocca ha preferito riportare, ricordando che un insegnante deve sapersi adattare alla persona che ha davanti. Ha inoltre spiegato che il bacio con, negando che si trattasse di una provocazione nei confronti di Barbara d'Urso, come ipotizzato da Rossella Erra.

Nonostante il confronto piuttosto acceso, Barbara ha riconosciuto che questa volta la passione della coppia era arrivata anche a lei. Un apprezzamento che, tuttavia, non si è tradotto in un voto particolarmente generoso: mentre gli altri giurati hanno assegnato voti tra l'8 e il 9, d'Urso si è fermata a 6. Il risultato non ha comunque impedito a Ornella Muti e Pasquale La Rocca di conquistare il secondo posto nella classifica generale, alle spalle di Monica Guerritore e Luca Urso, vincitori della serata. Ma il vero interrogativo, dopo quanto accaduto in diretta, riguarda soprattutto il rapporto tra Barbara d'Urso e il suo ex maestro: una vicenda che, tra battute, provocazioni e chiarimenti, sembra destinata a far discutere ancora.