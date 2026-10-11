Ballando con le stelle, chi ha vinto la seconda puntata? Il verdetto spiazza e c'è una sorpresa sull'eliminazione

Pubblicazione: 11 ottobre alle 02:20

La seconda puntata di Ballando con le stelle 2026 si è conclusa con un nuovo verdetto, senza eliminazione ed una classifica che ha riservato qualche sorpresa. Nella serata di sabato 10 ottobre, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 ha regalato nuove esibizioni, giudizi della giuria e momenti particolarmente emozionanti, fino alla proclamazione della coppia vincitrice della serata: Monica Guerritore e Luca Urso. Un risultato arrivato dopo l'assegnazione dei tesoretti, che ha modificato gli equilibri iniziali della competizione, nonostante nessuna coppia sia stata eliminata.

A distinguersi nella prima parte della serata era stata infatti, in gara insieme a. La coppia aveva conquistato il primo posto nella classifica tecnica parziale, ottenuta attraverso i voti della giuria, davanti a Monica Guerritore e Luca Urso, secondi a pari merito con Anna Safroncik e Leonardo Lini. Un risultato chein una posizione particolarmente favorevole, ma a Ballando con le stelle i voti dei giudici rappresentano soltanto una parte del percorso che conduce alla classifica della serata.

A cambiare la situazione sono stati infatti i tesoretti, i punti aggiuntivi assegnati ad alcune coppie e capaci di incidere in maniera significativa sui risultati. Simona Ventura ha deciso di premiare Ornella Muti e Pasquale La Rocca, mentre Francesca Fialdini ha assegnato il proprio tesoretto ad Alessandro Matri e Giada Lini. Il tesoretto del cuore di Rossella Erra è andato invece proprio a Monica Guerritore e Luca Urso, permettendo alla coppia di risalire la classifica.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, fonte: Rai

Ed è stato proprio questo passaggio a determinare il nuovo equilibrio della gara: dopo l'assegnazione dei tesoretti, Monica Guerritore e Luca Urso hanno conquistato il primo posto, superando la concorrenza e mettendo la propria firma sulla seconda puntata. Per l'attrice si tratta di una soddisfazione importante, soprattutto considerando la scelta di mettersi alla prova in una disciplina molto diversa da quella che l'ha resa celebre. La sua esibizione, un samba preparato insieme a Luca Urso, aveva già attirato l'attenzione della giuria e del pubblico, conquistando anche una standing ovation.

La serata, tuttavia, non si è conclusa con. A quel punto sono entrati in gioco anche i voti del pubblico, chiamato a stabilire il risultato finale e a decidere quali coppie avrebbero potuto proseguire il proprio percorso nel programma. A superare il turno sono stati Alessandro Matri e Giada Lini, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli.

Hanno ottenuto il passaggio al turno successivo anche Manuela Moreno e Carlo Aloia, Ornella Muti e Pasquale La Rocca, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Massimo Ghini e Valentina Fiorini, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. La seconda puntata non è stata però soltanto una questione di classifiche. Tra i momenti più intensi della serata c'è stato anche quello che ha visto protagonista Eugenio Finardi, commosso mentre parlava della figlia e del significato personale della coreografia preparata insieme alla ballerina Rebecca Gabrielli. Il cantautore ha raccontato quanto la partecipazione al programma stia rappresentando per lui un'occasione per riscoprire il rapporto con gli altri, lasciandosi andare alle lacrime davanti al pubblico.

Una serata, dunque, nella quale la competizione si è intrecciata ancora una volta con le storie personali dei protagonisti, ma non sono mancati neppure i momenti di tensione. A finire al centro dell'attenzione è stata anche Barbara d'Urso, presa di mira nei giorni scorsi dalle critiche di Guillermo Mariotto. Il risultato più significativo resta però quello di Monica Guerritore e Luca Urso, capaci di conquistare il primo posto dopo essere partiti dalla seconda posizione nella classifica tecnica. Un ribaltamento che dimostra quanto i tesoretti possano cambiare gli equilibri della gara e quanto sia ancora presto per individuare una coppia favorita per la vittoria finale. La competizione è soltanto all'inizio, ma la seconda puntata ha già mostrato che essere primi per la giuria non significa necessariamente restare davanti a tutti fino alla fine.