A24 riporta in auge la saga di Venerdì 13 con una serie TV (ma il protagonista non sarà Jason)

Pubblicazione: 16 settembre alle 13:15

Il 15 ottobre Peacock lancerà Crystal Lake, la serie prequel di Venerdì 13 che promette di riscrivere le origini del franchise horror più iconico del cinema. Otto episodi, ciascuno della durata di un'ora, per esplorare finalmente la figura che ha innescato la maledizione: Pam Voorhees, interpretata da Linda Cardellini.

Il trailer completo rilasciato il 13 settembre svela. La serie,e creata da Brad Caleb Kane,per abbracciare un territorio più psicologico, quasiNon aspettatevi solo jump scare e machete: qui, dai segreti che si annidano dietro le porte chiuse di una piccola comunità americana.

Il trailer gioca sapientemente con l'iconografia del franchise. Una scena attorno a un falò nel buio richiama le origini della leggenda urbana, dove la carneficina prende il via. Ma è l'elemento psicologico a distinguere Crystal Lake dalle innumerevoli iterazioni del franchise. La serie sembra voler esplorare il trauma, l'isolamento e la follia che possono divorare una madre in lutto. Linda Cardellini, attrice versatile nota per ruoli in Scooby Doo (2002) e Green Book (2018), porta una profondità emotiva che eleva il materiale. Non è solo la madre del futuro killer: è una donna spezzata, potenzialmente pericolosa, certamente enigmatica.

Dal punto di vista visivo, le prime immagini diffuse mostrano un'ambientazione anni Settanta curata nei minimi dettagli: abiti, arredamenti, palette cromatiche che richiamano il cinema horror di quel decennio, quando Venerdì 13 ha ridefinito il genere. Non c'è nostalgia gratuita: l'estetica serve a costruire un mondo claustrofobico, dove la modernità non offre vie di fuga e i segreti restano sepolti nei boschi.

Venerdi 13 - New Line Cinema

La scelta di rilasciarerisponde a: Peacock punta sull'abbuffata compulsiva tipica dell'horror, permettendo agli spettatori diopprimente della serie proprio nel periodo che precede Halloween. Una mossa cheper massimizzare l'impatto.

Quello che A24 sta tentando è ambizioso, ovvero trasformare un franchise noto per la ripetitività delle sue formule in un racconto stratificato, dove l'orrore nasce dalla complessità umana prima che dalla violenza gratuita. Se Crystal Lake riuscirà nell'impresa lo scopriremo tra poche settimane, quando Pam Voorhees ci mostrerà cosa può nascondersi dietro il volto di una madre distrutta dal dolore.