Crystal Lake: tanti nuovi dettagli sul prequel di Venerdì 13, da Pamela Voorhees agli anni '70

Pubblicazione: 15 luglio alle 09:30

C'è un personaggio che, pur apparendo solo per pochi minuti nel primo Venerdì 13, ha dato origine a uno dei franchise horror più iconici della storia del cinema. Ora Pamela Voorhees, la madre di Jason, è pronta a tornare protagonista con Crystal Lake, la serie prequel prodotta da A24 per Peacock. A interpretarla sarà Linda Cardellini, un casting che, a sorpresa, era il primo e unico nome nella mente dello showrunner Brad Caleb Kane.

Ma per l'attrice la proposta è stata quasi inaspettata. Cresciuta negli anni Ottanta con una passione sfrenata per gli slasher e il cinema horror,racconta di aver sempre sognato un ruolo di questo tipo, anche se la sua carriera l'aveva portata per molto tempo in altre direzioni. Ma dopoqualcosa è cambiato, fino ad arrivare al personaggio destinato a raccontare le origini della tragedia di Camp Crystal Lake. In un'intervista a Entertainment Weekly,hanno spiegato come è nato questo casting e perché proprio lei è stata considerata la scelta perfetta per dare volto alla donna che, prima ancora di Jason, ha dato inizio all'incubo di Venerdì 13.

Halloween è sempre stato il momento preferito dell'anno per Linda Cardellini, attrice cresciuta negli anni Ottanta, l'epoca d'oro degli slasher e del cinema horror, che organizzava feste a tema seguite da maratone di film spaventosi che terrorizzavano le sue amiche. "Ero una delle poche ragazze a cui piacevano davvero i film dell'horror quando ero più giovane", ricorda in un'intervista a Entertainment Weekly. Eppure, fino a tempi recenti, il suo percorso professionale l'aveva portata altrove.

First look at the ‘Friday the 13th’ prequel series ‘CRYSTAL LAKE’ starring Linda Cardellini.



Premiering October 15 on Peacock.



(Source: https://t.co/X9ddqyv0TF) pic.twitter.com/eM6O0D8gCm — Film Updates (@FilmUpdates) July 13, 2026

Tutto è cambiato con The Curse of La Llorona nel 2019, che ha rappresentato il suo vero ingresso nel genere. Da quel momento, come spiega la stessa Cardellini, i ruoli horror hanno iniziato ad arrivare con maggiore frequenza, offrendole personaggi complessi e stratificati. Uno di questi è destinato a segnare una svolta nella sua carriera: Pamela Voorhees, la madre del serial killer mascherato Jason Voorhees, nella serie prequel Crystal Lake dedicata al franchise di Venerdì 13. La produzione, firmata A24 per la piattaforma streaming Peacock di NBC, arriverà il 15 ottobre con otto episodi che racconteranno le origini del personaggio che ha dato vita a uno dei franchise horror più longevi della storia del cinema.

"Il collegamento nel diagramma di Venn tra Dead to Me e Venerdì 13 era ovviamente Linda Cardellini. Riuscivo a vederla fare tutte le cose che volevo Pam facesse. La mia domanda più grande era: perché? Cosa vi ha fatto pensare a me? Era pura curiosità." - Brad Caleb Kane

Al timone dello show c'è, showrunner già rodato nel territorio dei prequel serializzati horror grazie al suo lavoro su It: Welcome to Derry per HBO., coetaneo die cresciuto con l'ossessione per Stephen King e per Venerdì 13, aveva le idee molto chiare su chi dovesse interpretare. "Era il primo e unico nome che mi è venuto in mente", spiega lo showrunner. Quando ha, non riusciva a togliersi dalla testa le immagini di, l'acclamata serie Netflix con Cardellini al fianco di Christina Applegate.

La risposta sta proprio in quella capacità dimostrata in Dead to Me di oscillare tra vulnerabilità e intensità drammatica, tra normalità domestica e abissi emotivi. Esattamente le qualità necessarie per dare vita a Pamela Voorhees, un personaggio che nel film originale del 1980 appariva solo nell'ultimo atto ma rappresentava il cuore pulsante della storia. Nel classico diretto da Sean S. Cunningham, Camp Crystal Lake veniva riaperto nonostante la sua oscura reputazione, e i giovani animatori venivano sistematicamente uccisi da una figura misteriosa.

Il colpo di scena finale rivelava che l'assassina era Pamela Voorhees, interpretata da Betsy Palmer, una madre che cercava vendetta contro i teenager che riteneva responsabili dell'annegamento di suo figlio Jason nel 1957. Crystal Lake parte proprio da quelle circostanze attorno all'annegamento e segue la discesa di Pam nella follia. Callum Vinson interpreta un giovane Jason Voorhees con un trucco prostetico pronunciato, mostrando l'idrocefalia che caratterizza il personaggio.

First teaser for the ‘Friday The 13th’ prequel series ‘CRYSTAL LAKE’.



Releasing October 15 on Peacock. pic.twitter.com/lcrpI2sfiQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 13, 2026

"Lei appare solo in una frazione minima dei film e si sa molto poco di lei, ma in qualche modo è l'evento scatenante", commenta Cardellini. "È un pezzo importante del puzzle, ma relativamente sconosciuto." Kane ha voluto immergersi nella psicologia del personaggio, esplorare il suo disfacimento dopo gli eventi che tutti conoscono.

"Volevamo vedere il suo rapporto con Jason e cosa scatena in lei la sua morte: il tentativo di trovare un qualche equilibrio nella vita dopo che la cosa per cui viveva, suo figlio, le è stata portata via, e come tutte le persone intorno a lei e le circostanze la rendano impossibile. È davvero un ritratto di personaggio." - Brad Caleb Kane

Pur raccontando le origini di Pamela Voorhees, Crystal Lake non seguirà alla lettera la cronologia del franchise. La serie avrebbe dovuto svolgersi negli anni Cinquanta, ma lo showrunner Brad Caleb Kane ha scelto di spostare l'ambientazione negli anni Settanta per immergersi nell'immaginario culturale che ha influenzato la nascita di Venerdì 13. Il risultato, spiega, sarà una serie dal tono insolito, un vero e proprio "mixtape di generi" che alternerà horror, momenti camp e riferimenti alla cultura pop dell'epoca.

Crystal Lake, fonte: Peacock

Anche molti personaggi storici del franchise torneranno con un ruolo molto più ampio. Claudette e Barry, le prime vittime del film del 1980, diventeranno protagonisti a tutti gli effetti, insieme a volti familiari come Crazy Ralph e l'ufficiale Dorf, affiancati da nuovi personaggi che contribuiranno ad approfondire il passato di Pamela Voorhees e il mondo di Camp Crystal Lake. Nonostante queste novità, Kane ci tiene a rassicurare i fan: Crystal Lake resterà "al cento per cento" uno slasher.

L'obiettivo, però, è andare oltre il semplice body count ed esplorare il lato più umano e tragico di Pamela, la donna che, molto prima di Jason e della celebre maschera da hockey, diede origine all'incubo di Venerdì 13. Anche Linda Cardellini ha raccontato quanto il ritorno all'horror sia stato impegnativo dal punto di vista fisico, tra scene ricoperte di sangue, corse notturne e combattimenti, ma è convinta che il risultato offrirà ai fan una prospettiva completamente nuova su uno dei personaggi più iconici del genere.

Insomma, l'attesa per Crystal Lake continua a crescere e non solo per le parole di Linda Cardellini e dello showrunner Brad Caleb Kane, ma anche perché nelle scorse settimane sono state mostrate le prime immagini ufficiali della serie, le prime dedicate al mondo di Venerdì 13 dopo ben tredici anni dall'ultima produzione live-action del franchise. Un assaggio che ha riacceso l'entusiasmo dei fan e che lascia intuire la direzione più psicologica e cupa scelta da A24 per raccontare le origini di Pamela Voorhees. Se le promesse verranno mantenute, Crystal Lake potrebbe offrire una prospettiva completamente nuova sulla donna che, prima ancora di Jason e della celebre maschera da hockey, ha dato inizio a uno degli incubi più iconici della storia del cinema horror.