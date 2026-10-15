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Aaron Paul ricorda RJ Mitte: "Ti chiamavo Superman" poi l'appello con un messaggio importante

Aaron Paul ricorda RJ Mitte, collega di Breaking Bad, con un messaggio toccante e un video sulla salute mentale che oggi invita a riflettere.

di Federica Verdoliva
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Aaron Paul ricorda RJ Mitte, il collega di Breaking Bad scomparso a 34 anni, con un messaggio carico di affetto e rimpianto. L’attore, celebre per il ruolo di Jesse Pinkman, ha ripensato al loro ultimo incontro e a una frase che oggi assume un significato particolarmente intenso: "Continuavo a chiamarti Superman". Nel suo tributo ha celebrato la forza, la gentilezza e il sorriso dell’amico, invitando chi sta attraversando un momento difficile a chiedere aiuto e a parlare apertamente delle proprie emozioni. Insieme al messaggio, Paul ha condiviso anche un video in cui Mitte affrontava proprio il tema della salute mentale.

Il ricordo di Aaron Paul ripercorre il legame nato sul set della celebre serie televisiva, andata in onda dal 2008 al 2013. Paul ha raccontato di aver conosciuto Mitte quando era ancora molto giovane e di averlo visto crescere, affrontando le difficoltà con determinazione e sensibilità. Ripensando al loro ultimo incontro, ha spiegato di averlo paragonato a Superman proprio per la capacità di unire forza e gentilezza. Nel suo messaggio ha espresso anche il dolore per non essersi reso conto della sofferenza dell’amico, avrebbe voluto sapere che stava male, per poter essere presente e offrirgli sostegno.

Per il pubblico, RJ Mitte era soprattutto Walter White Jr., il figlio del protagonista Walter White. La sua interpretazione aveva ricevuto apprezzamenti anche per il modo in cui rappresentava la disabilità, come l’attore, infatti, anche il personaggio aveva una paralisi cerebrale, sebbene più marcata. Mitte aveva ricevuto la diagnosi quando aveva appena tre anni e, nel corso della sua carriera, aveva contribuito a dare visibilità alle persone con disabilità nel mondo dello spettacolo. Nel 2013 gli era stato assegnato lo SAG-AFTRA Harold Russell Award, riconoscimento intitolato all’attore Harold Russell, il primo interprete con disabilità a vincere un Oscar.

Nel suo omaggio, Paul ha ricordato anche la risata dell’amico e la gioia con cui aveva vissuto l’esperienza di Breaking Bad, sottolineando quanto il successo della serie avesse rappresentato un’occasione speciale per tutti coloro che ne avevano fatto parte. Ma il messaggio dell’attore è andato oltre il ricordo personale, ha invitato chi si sente smarrito, triste o preoccupato per il futuro a trovare il coraggio di parlare con qualcuno. Il suo appello è semplice e diretto, sostenersi reciprocamente, cercare una persona fidata e dirle quanto sia importante. Paul ha concluso rivolgendosi direttamente a Mitte, esprimendogli il proprio amore e il dispiacere per la sua perdita.

A rendere il tributo ancora più significativo è il filmato pubblicato insieme al messaggio, nel quale Mitte parla in prima persona di salute mentale. L’attore ricorda che prendersi cura del proprio benessere psicologico è importante quanto occuparsi della salute fisica e incoraggia chi lo ascolta a essere sincero riguardo a ciò che prova. Nel video sottolinea che non è necessario stare bene in ogni momento, ma che è importante non lasciare che le emozioni difficili vengano represse e affrontate in solitudine. Le sue parole, riproposte da Paul dopo la sua morte, riportano l’attenzione su un tema delicato, riconoscere la sofferenza, parlarne e cercare sostegno può essere fondamentale. Il messaggio conclusivo è quello di non dare per scontato il silenzio di chi ci sta accanto e di coltivare relazioni in cui sia possibile chiedere aiuto senza vergogna.

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