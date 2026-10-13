RJ Mitte, l'ultimo video prima della morte a soli 34 anni: le sue parole oggi fanno ancora più male

Pubblicazione: 13 ottobre alle 17:01

Un messaggio sulla salute mentale, sull'importanza di non lasciare sole le persone che stanno attraversando un momento difficile e sulla necessità di stare vicino ai propri cari. Sono questi i temi al centro di un video di RJ Mitte che sta circolando sui social dopo la morte dell'attore di Breaking Bad, avvenuta il 12 ottobre 2026 all'età di appena 34 anni. Un filmato che alcuni utenti stanno presentando come l'ultimo video condiviso dall'interprete di Walter White Jr. e che, alla luce delle circostanze della sua scomparsa, viene oggi ascoltato con una sensibilità inevitabilmente diversa.

Nel video, rilanciato su X e Instagram,, soffermandosi sulle difficoltà legate alla salute mentale e sul valore della vicinanza umana. Il suo è, a non sottovalutare quello che possono attraversare e a mantenere vivi i rapporti con chi amiamo. Parole che hanno assunto un peso particolare dopo la notizia della sua morte. Un rappresentante dell'attore ha infatti confermato che, una circostanza che ha profondamente scosso i fan e gli ex colleghi della serie AMC.

Proprio per questo, il filmato sta suscitando nuove reazioni online. Il messaggio di Mitte, incentrato sull'attenzione verso gli altri e sull'importanza dei legami personali, viene oggi riletto alla luce di una tragedia che nessuno avrebbe immaginato. Il tema della salute mentale, del resto, non era estraneo al suo percorso. RJ Mitte aveva parlato pubblicamente delle difficoltà affrontate durante l'infanzia, quando la paralisi cerebrale infantile, diagnosticata all'età di tre anni, lo aveva costretto a seguire un lungo percorso di fisioterapia. Nel corso degli anni aveva raccontato anche gli episodi di bullismo subiti e l'impatto che simili esperienze possono avere sul benessere psicologico.

In un'intervista del 2015 aveva sottolineato il legame tra disabilità fisica e salute mentale, spiegando quanto le persone con disabilità potessero essere esposte a episodi di emarginazione e discriminazione. Un argomento sul quale aveva continuato a sensibilizzare il pubblico anche grazie alla notorietà conquistata con Breaking Bad. Nella serie creata da Vince Gilligan, Mitte aveva interpretato Walter White Jr., il figlio di Walter White e Skyler, condividendo con il proprio personaggio la paralisi cerebrale infantile. La sua interpretazione aveva contribuito a offrire una rappresentazione più autentica della disabilità in televisione, diventando uno degli aspetti più apprezzati del personaggio.

RJ Mitte in Breaking Bad, fonte: AMC

Dopo la conclusione dello show,, dedicando contemporaneamente una parte importante della propria vita alla sensibilizzazione e. Una missione che considerava tra i risultati più significativi della propria carriera. La sua scomparsa ha provocato numerose reazioni, a cominciare da quella di, che in Breaking Bad interpretava suo padre. L'attore ha ricordato Mitte con un lungo messaggio, raccontandoe di averlo visto crescere professionalmente e umanamente. Cranston ha inoltre rivelato che i due si erano scambiati alcuni messaggi nelle settimane precedenti, con l'intenzione di organizzare un pranzo insieme.

Anche Aaron Paul, interprete di Jesse Pinkman, ha voluto rivolgere un pensiero al collega, ricordando a chiunque stia attraversando un momento difficile che non è solo e che esistono persone pronte ad ascoltarlo. Intanto, il filmato dedicato alla salute mentale continua a essere condiviso, diventando per molti spettatori un'occasione per riflettere sull'importanza di prestare attenzione alle persone che ci circondano.

Come ricordato da Cranston, RJ Mitte aveva dedicato una parte importante della propria vita a ricordare agli altri quanto fosse fondamentale non sentirsi esclusi o dimenticati. Oggi, dopo la sua morte, quel messaggio continua a circolare attraverso un video che invita soprattutto a una cosa: non sottovalutare mai l'importanza di esserci per qualcuno.