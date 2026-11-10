Acid, la spiegazione dell'angosciante finale: Selma e Michal riescono a salvarsi?

Pubblicazione: 10 novembre alle 20:30

Il film Acid, diretto da Just Philippot e uscito nel 2023, racconta un'apocalisse in cui una serie di nuvole cariche di sostanze corrosive scatena piogge acide devastanti. La storia segue Michal (Guillaume Canet), un uomo separato dalla moglie Élise (Lætitia Dosch), con cui condivide la responsabilità di crescere la figlia adolescente Selma (Patience Munchenbach). Quando il fenomeno raggiunge la Francia, la famiglia è costretta a fuggire per trovare un posto sicuro. La catastrofe ambientale diventa anche l'occasione per portare a galla vecchi rancori e tensioni mai risolte.

Con il peggiorare della situazione, Michal ed Élise cercano di proteggere Selma, ma la fuga si trasforma presto in un percorso drammatico. La donna perde la vita durante il tentativo di attraversare un ponte, lasciando padre e figlia soli ad affrontare il pericolo.. Lungo il tragitto, i due trovano temporaneamente rifugio presso Deborah e suo figlio William, ma nemmeno quella casa rappresenta una vera salvezza,

La situazione precipita quando Michal e Selma tentano di allontanarsi a bordo di un'automobile. Le condizioni meteorologiche danneggiano il sistema elettronico del veicolo, che si blocca in una zona allagata. Nel caos della fuga, Selma si allontana dal padre e rimane intrappolata nel fango contaminato. La ragazza rischia di essere inghiottita dalla sostanza corrosiva, mentre Michal si trova davanti a una scelta disperata, mettersi in pericolo pur di raggiungerla oppure pensare alla propria sopravvivenza.

Nel finale del film entrambi riescono a salvarsi, ma il prezzo da pagare è altissimo. Michal raggiunge la figlia e riesce a portarla in salvo, riportando però gravissime lesioni alle gambe a causa del contatto con il terreno acido. Quando i soccorritori li raggiungono, l'uomo viene trasportato in ospedale e sottoposto all'amputazione di entrambe le gambe. Il suo gesto rappresenta il sacrificio estremo di un padre che, nonostante i conflitti e le incomprensioni, mette la vita della figlia davanti alla propria.

Acid Il Film fonte: Youtube

La conclusione riserva anche un'altra notizia dolorosa.. Quando Michal le chiede della donna, la ragazza preferisce tacere la verità, probabilmente per non infliggergli un ulteriore dolore dopo tutto quello che hanno attraversato. È un momento importante per comprendere l'evoluzione del personaggio,

Il finale di Acid non è un lieto fine nel senso tradizionale del termine. Michal e Selma sono vivi, ma hanno perso Élise, Karin e la possibilità di tornare alla loro vecchia quotidianità. Anche la sorte del mondo che li circonda rimane incerta, la minaccia delle piogge acide non trova una soluzione definitiva. Just Philippot sceglie una conclusione aperta e amara, in cui la sopravvivenza non coincide con una vera vittoria. Il film lascia soprattutto una riflessione sulle conseguenze della crisi ambientale e sulla fragilità dei legami umani quando ogni certezza viene improvvisamente meno.