Acid, la spiegazione dell'angosciante finale: Selma e Michal riescono a salvarsi?
Scopri il significato del finale di Acid: Michal e Selma riescono a sopravvivere alle piogge acide? Ecco cosa succede nell'ultima scena.
Il film Acid, diretto da Just Philippot e uscito nel 2023, racconta un'apocalisse in cui una serie di nuvole cariche di sostanze corrosive scatena piogge acide devastanti. La storia segue Michal (Guillaume Canet), un uomo separato dalla moglie Élise (Lætitia Dosch), con cui condivide la responsabilità di crescere la figlia adolescente Selma (Patience Munchenbach). Quando il fenomeno raggiunge la Francia, la famiglia è costretta a fuggire per trovare un posto sicuro. La catastrofe ambientale diventa anche l'occasione per portare a galla vecchi rancori e tensioni mai risolte.
La situazione precipita quando Michal e Selma tentano di allontanarsi a bordo di un'automobile. Le condizioni meteorologiche danneggiano il sistema elettronico del veicolo, che si blocca in una zona allagata. Nel caos della fuga, Selma si allontana dal padre e rimane intrappolata nel fango contaminato. La ragazza rischia di essere inghiottita dalla sostanza corrosiva, mentre Michal si trova davanti a una scelta disperata, mettersi in pericolo pur di raggiungerla oppure pensare alla propria sopravvivenza.
Nel finale del film entrambi riescono a salvarsi, ma il prezzo da pagare è altissimo. Michal raggiunge la figlia e riesce a portarla in salvo, riportando però gravissime lesioni alle gambe a causa del contatto con il terreno acido. Quando i soccorritori li raggiungono, l'uomo viene trasportato in ospedale e sottoposto all'amputazione di entrambe le gambe. Il suo gesto rappresenta il sacrificio estremo di un padre che, nonostante i conflitti e le incomprensioni, mette la vita della figlia davanti alla propria.
Il finale di Acid non è un lieto fine nel senso tradizionale del termine. Michal e Selma sono vivi, ma hanno perso Élise, Karin e la possibilità di tornare alla loro vecchia quotidianità. Anche la sorte del mondo che li circonda rimane incerta, la minaccia delle piogge acide non trova una soluzione definitiva. Just Philippot sceglie una conclusione aperta e amara, in cui la sopravvivenza non coincide con una vera vittoria. Il film lascia soprattutto una riflessione sulle conseguenze della crisi ambientale e sulla fragilità dei legami umani quando ogni certezza viene improvvisamente meno.