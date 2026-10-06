Tre madri contro un impero d'acciaio: su Netflix, il caso giudiziario che ha scioccato l'Inghilterra

Pubblicazione: 06 ottobre alle 19:00

Ci sono storie che nascono dall'incrocio tra progresso industriale e negligenza umana, dove il prezzo del silenzio si paga con la salute dei più indifesi. Toxic Town, la miniserie britannica disponibile su Netflix, racconta una di queste vicende: quattro episodi da sessanta minuti che ricostruiscono uno dei più controversi scandali ambientali e sanitari del Regno Unito. Per decenni Corby è stata il cuore pulsante dell'industria siderurgica delle Midlands inglesi, una città costruita attorno alle acciaierie che davano lavoro, identità e futuro a migliaia di famiglie. Poi, nel 1981, la British Steel Corporation decide di chiudere quello che era il più grande impianto siderurgico dell'Europa occidentale. Le continue perdite non giustificano più la sopravvivenza di una struttura così imponente, e la chiusura arriva come un colpo violento per l'intera comunità.





Ma è quello che accade dopo a trasformare una crisi economica in una tragedia sanitaria.. La soluzione scelta sarà terribilmente inadeguata. Per oltre dieci anni, camion scoperti trasporteranno materiali pericolosi attraverso le strade della città, riversando fanghi sul selciato e rilasciando nell'aria dense nuvole di polvere contaminata. Il contatto prolungato con questi rifiuti avrà conseguenze devastanti.. Un dato statistico che diventa carne viva, dolore familiare, rabbia che si accumula giorno dopo giorno mentre le istituzioni negano, minimizzano, voltano lo sguardo altrove.

Il cast riunisce alcuni dei volti più riconoscibili della televisione britannica contemporanea. Jodie Whittaker, nota al grande pubblico per il suo ruolo di Dottore in Doctor Who, interpreta Susan McIntyre. Al suo fianco Aimee Lou Wood, scoperta con Sex Education, nei panni di Tracey Taylor, e Claudia Jessie, protagonista di Bridgerton, che dà volto a Maggie Mahon. Robert Carlyle porta sullo schermo Sam Hagen, mentre Rory Kinnear interpreta Des Collins, l'avvocato che accetterà di rappresentare le famiglie in quella che si preannuncia come una battaglia legale impari. Toxic Town non è solo la ricostruzione di un fatto di cronaca giudiziaria conclusosi nel 2009. È un'opera di impegno civile che interroga lo spettatore sui meccanismi che permettono a tragedie simili di consumarsi nel silenzio. Quanto vale la salute di una comunità quando si scontra con interessi economici consolidati? Chi paga davvero il prezzo del progresso industriale quando questo si trasforma in abbandono e incuria?



Toxic Town fa parte di quel filone del cinema e della televisione britannica capace di unire intrattenimento e denuncia sociale, racconto individuale e riflessione collettiva. Un filone che da Ken Loach arriva fino alle produzioni contemporanee, mantenendo viva l'idea che le storie possano essere al tempo stesso coinvolgenti e necessarie, emozionanti e politicamente rilevanti. La miniserie non promette risposte facili né offre consolazioni posticce. Racconta semplicemente cosa è successo quando una comunità ha deciso di non accettare più il silenzio come unica risposta possibile. E in tempi in cui le questioni ambientali e sanitarie sono tornate prepotentemente al centro del dibattito pubblico, questa storia assume una risonanza particolare, ricordandoci che dietro ogni statistica ci sono persone, famiglie, vite concrete che meritano di essere ascoltate e protette.