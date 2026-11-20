Su Netflix trovi una nuova serie horror in soli 4 episodi che sfida La Casa: aprirai il libro maledetto?
Obsess è la nuova miniserie horror di Netflix ambientata in Kuwait. Quattro episodi di terrore psicologico tra ossessione, famiglia e soprannaturale.
Netflix continua a esplorare territori inediti nel panorama dell'horror contemporaneo, e questa volta lo fa portando gli spettatori in Kuwait con Obsess, una miniserie che ha debuttato da poco sulla piattaforma. Non si tratta del solito horror americano o della classica produzione coreana che tanto successo ha riscosso negli ultimi anni: qui siamo davanti a una proposta che intreccia terrore psicologico, drama familiare e una dimensione soprannaturale radicata nella cultura mediorientale. La serie si sviluppa in soli quattro episodi dalla durata media di 60 minuti ciascuno, una struttura narrativa compatta che promette un'esperienza intensa e concentrata, perfetta per essere consumata in un'unica serata. Una scelta sempre più frequente per Netflix quando si tratta di racconti che puntano sulla tensione crescente e sulla narrazione serrata, senza diluire l'impatto emotivo in stagioni troppo estese.
La scelta di Netflix di investire in produzioni regionali come questa fa parte di una strategia più ampia. Dopo il successo planetario di serie come Squid Game dalla Corea del Sud o La casa di carta dalla Spagna, la piattaforma ha capito che il pubblico globale è affamato di storie autentiche, radicate in contesti culturali diversi, che offrano prospettive nuove su generi universali come l'horror e il thriller. Obsess si inserisce in questo filone, portando sullo schermo non solo una storia di terrore, ma anche uno spaccato della società kuwaitiana contemporanea, con i suoi valori familiari, le sue tradizioni e le sue ombre. Il rapporto padre-figlio, centrale nella trama, è un tema universale che qui assume connotazioni specifiche legate alla cultura mediorientale, dove il peso della famiglia e delle aspettative generazionali ha spesso un'importanza ancora più marcata.
La fotografia e l'ambientazione giocano un ruolo fondamentale nel costruire l'atmosfera. Il Kuwait diventa un personaggio a sé stante, con i suoi paesaggi urbani moderni che convivono con tradizioni antiche, creando un contrasto visivo che rispecchia il conflitto interiore del protagonista, diviso tra la vita che si è costruito altrove e le radici che continuano a reclamarlo. Dal punto di vista della struttura narrativa, la serie appartiene al genere della "long-form storytelling", dove ogni episodio non è autoconclusivo ma parte di un unico grande racconto. Questo permette di costruire la tensione gradualmente, di approfondire i personaggi e di seminare indizi che trovano senso solo nel finale. È un approccio che richiede pazienza da parte dello spettatore ma che, quando funziona, offre una soddisfazione narrativa maggiore rispetto agli episodi autoconclusivi.