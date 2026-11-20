Pubblicazione: 20 novembre alle 19:30

Netflix continua a esplorare territori inediti nel panorama dell'horror contemporaneo, e questa volta lo fa portando gli spettatori in Kuwait con Obsess, una miniserie che ha debuttato da poco sulla piattaforma. Non si tratta del solito horror americano o della classica produzione coreana che tanto successo ha riscosso negli ultimi anni: qui siamo davanti a una proposta che intreccia terrore psicologico, drama familiare e una dimensione soprannaturale radicata nella cultura mediorientale. La serie si sviluppa in soli quattro episodi dalla durata media di 60 minuti ciascuno, una struttura narrativa compatta che promette un'esperienza intensa e concentrata, perfetta per essere consumata in un'unica serata. Una scelta sempre più frequente per Netflix quando si tratta di racconti che puntano sulla tensione crescente e sulla narrazione serrata, senza diluire l'impatto emotivo in stagioni troppo estese.





. Quello che dovrebbe essere un semplice dovere filiale, un ultimo saluto, si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più oscuro e perturbante. Il ritorno a casa non è mai soltanto geografico: è un viaggio all'indietro nel tempo, un confronto con i fantasmi del passato che credevamo di aver seppellito insieme ai nostri anni giovanili. Nel caso di Talal, questi fantasmi assumono una forma molto concreta.e, letteralmente, maledetto. La serie esplora il confine sottile tra ossessione amorosa e possessione soprannaturale, tra il desiderio proibito e la perdizione dell'anima.La scelta di Netflix di investire in produzioni regionali come questa fa parte di una strategia più ampia., la piattaforma ha capito che il pubblico globale è affamato di storie autentiche, radicate in contesti culturali diversi, che offrano prospettive nuove su generi universali come l'horror e il thriller., ma anche uno spaccato della società kuwaitiana contemporanea, con i suoi valori familiari, le sue tradizioni e le sue ombre. Il rapporto padre-figlio, centrale nella trama, è un tema universale che qui assume connotazioni specifiche legate alla cultura mediorientale, dove il peso della famiglia e delle aspettative generazionali ha spesso

La fotografia e l'ambientazione giocano un ruolo fondamentale nel costruire l'atmosfera. Il Kuwait diventa un personaggio a sé stante, con i suoi paesaggi urbani moderni che convivono con tradizioni antiche, creando un contrasto visivo che rispecchia il conflitto interiore del protagonista, diviso tra la vita che si è costruito altrove e le radici che continuano a reclamarlo. Dal punto di vista della struttura narrativa, la serie appartiene al genere della "long-form storytelling", dove ogni episodio non è autoconclusivo ma parte di un unico grande racconto. Questo permette di costruire la tensione gradualmente, di approfondire i personaggi e di seminare indizi che trovano senso solo nel finale. È un approccio che richiede pazienza da parte dello spettatore ma che, quando funziona, offre una soddisfazione narrativa maggiore rispetto agli episodi autoconclusivi.





Obsess rappresenta anche un'opportunità per il cinema e la serialità mediorientale di. Troppo spesso la produzione audiovisiva di quella regione arriva al pubblico occidentale solo attraverso il filtro del cinema d'autore nei festival, mentre le produzioni di genere restano confinate ai mercati locali., arricchendo il panorama globale dell'intrattenimento. La sfida sarà mantenere l'equilibrio tra l'autenticità culturale e l'accessibilità per un pubblico internazionale che potrebbe non cogliere tutte le sfumature e i riferimenti specifici.