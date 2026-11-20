Questa nuova serie coreana su Netflix mescola Se7en e Saw in 8 episodi ed è la più inquietante dell'anno
The Blue Road su Netflix: il thriller coreano-giapponese che mescola Se7en e Saw. Ambientato nel 2002, 8 episodi di tensione pura.
Ci sono serie che ti afferrano dalla prima scena e non ti mollano più. The Blue Road è una di quelle. Otto episodi, circa 45 minuti ciascuno, che scorrono via come un fiume in piena, trascinandoti in un vortice di oscurità, crimini efferati e una caccia all'uomo che attraversa confini geografici e culturali. Disponibile su Netflix, questa produzione coreano-giapponese (titolo originale: Puleungil) si configura come uno dei thriller più inquietanti e cinematografici dell'anno. Fin dalle prime immagini, il riferimento ai grandi classici del genere è evidente e tutt'altro che casuale. La brutalità dei crimini evoca l'estetica macabra di Saw, mentre l'atmosfera plumbea e la caccia metodica al serial killer rimandano immediatamente a Se7en di David Fincher. Ma c'è anche qualcosa di True Detective nella costruzione dei personaggi e nell'esplorazione degli angoli più bui della società.
La trama ruota attorno a un serial killer che lascia corpi straziati e torturati in entrambi i paesi. I cadaveri vengono scoperti con messaggi inquietanti scritti col sangue: in coreano in Giappone, in giapponese in Corea. Naturalmente, in Corea si sospetta che il colpevole sia giapponese, mentre in Giappone si punta il dito verso un coreano. È la dinamica prevedibile delle tensioni nazionali che emergono di fronte all'orrore. Ma i due detective a capo delle rispettive indagini dimostrano una maturità diversa: non gli importa la nazionalità del mostro, vogliono solo fermarlo. Ed è proprio sul rapporto tra questi due investigatori che la serie costruisce il suo cuore pulsante. The Blue Road è profondamente guidata dai personaggi, caratteristica tipica delle migliori produzioni coreane e giapponesi.
The Blue Road è una serie che non fa sconti. Esplora il lato più oscuro della natura umana, si addentra negli anfratti della criminalità organizzata, mostra la violenza senza glorificarla. Ma al tempo stesso è una storia sulla cooperazione, sulla capacità di superare pregiudizi culturali di fronte a un male comune. È un thriller che funziona su più livelli: come intrattenimento puro, come riflessione sociale, come studio psicologico dei personaggi. Per chi ama i thriller seriali costruiti con intelligenza, per chi apprezza la qualità produttiva delle serie asiatiche, per chi cerca qualcosa che vada oltre il semplice whodunit, The Blue Road rappresenta un appuntamento imperdibile. Otto episodi che si divorano in un weekend, lasciandoti con quella sensazione di vuoto tipica delle grandi serie: vorresti che continuasse, ma sai che ogni minuto è stato calibrato per massimizzare l'impatto.