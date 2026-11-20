Pubblicazione: 20 novembre alle 18:00

Ci sono serie che ti afferrano dalla prima scena e non ti mollano più. The Blue Road è una di quelle. Otto episodi, circa 45 minuti ciascuno, che scorrono via come un fiume in piena, trascinandoti in un vortice di oscurità, crimini efferati e una caccia all'uomo che attraversa confini geografici e culturali. Disponibile su Netflix, questa produzione coreano-giapponese (titolo originale: Puleungil) si configura come uno dei thriller più inquietanti e cinematografici dell'anno. Fin dalle prime immagini, il riferimento ai grandi classici del genere è evidente e tutt'altro che casuale. La brutalità dei crimini evoca l'estetica macabra di Saw, mentre l'atmosfera plumbea e la caccia metodica al serial killer rimandano immediatamente a Se7en di David Fincher. Ma c'è anche qualcosa di True Detective nella costruzione dei personaggi e nell'esplorazione degli angoli più bui della società.

The Blue Road non si limita a omaggiare questi titoli: li metabolizza, li reinterpreta attraverso una sensibilità asiatica e costruisce qualcosa di originale e stratificato.. Una scelta temporale che non è semplice nostalgia, ma elemento narrativo potente. All'epoca internet muoveva i primi passi, i social media erano ancora di là da venire, i cellulari servivano per telefonare e mandare SMS. Niente geolocalizzazioni, niente database interconnessi, niente ricerche istantanee.aumentando la tensione e rendendo la caccia al killer ancora più viscerale e analogica.. I cadaveri vengono scoperti con messaggi inquietanti scritti col sangue: in coreano in Giappone, in giapponese in Corea. Naturalmente, in Corea si sospetta che il colpevole sia giapponese, mentre in Giappone si punta il dito verso un coreano.. Ma i due detective a capo delle rispettive indagini dimostrano una maturità diversa: non gli importa la nazionalità del mostro, vogliono solo fermarlo. Ed è proprio sul rapporto tra questi due investigatori che la serie costruisce il suo cuore pulsante.

The Blue Road è una serie che non fa sconti. Esplora il lato più oscuro della natura umana, si addentra negli anfratti della criminalità organizzata, mostra la violenza senza glorificarla. Ma al tempo stesso è una storia sulla cooperazione, sulla capacità di superare pregiudizi culturali di fronte a un male comune. È un thriller che funziona su più livelli: come intrattenimento puro, come riflessione sociale, come studio psicologico dei personaggi. Per chi ama i thriller seriali costruiti con intelligenza, per chi apprezza la qualità produttiva delle serie asiatiche, per chi cerca qualcosa che vada oltre il semplice whodunit, The Blue Road rappresenta un appuntamento imperdibile. Otto episodi che si divorano in un weekend, lasciandoti con quella sensazione di vuoto tipica delle grandi serie: vorresti che continuasse, ma sai che ogni minuto è stato calibrato per massimizzare l'impatto.

, cogliendone le limitazioni tecnologiche ma anche una certa purezza investigativa che oggi abbiamo perso. E il serial killer di The Blue Road si colloca senza dubbio tra i più inquietanti mai portati sullo schermo, una figura che incarna il male assoluto senza bisogno di spiegazioni psicologiche riduttive.. The Blue Road ne è l'ennesima, brillante conferma.