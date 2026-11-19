Pubblicazione: 19 novembre alle 12:00

Netflix ha appena lanciato una delle produzioni più ambiziose e disturbanti mai realizzate in Argentina. Gordon, serie in sette episodi diretta da Pablo Trapero e Pablo Fendrik, solleva il velo su una delle figure più oscure e terrificanti della storia recente del Paese sudamericano: Aníbal Gordon, torturatore, psicopatico e simbolo vivente degli orrori della Guerra Sporca che insanguinò l'Argentina tra il 1974 e il 1983. Ambientata tra il 1970 e il 1976 e girata nell'arco di sette mesi con un'ambizione cinematografica senza precedenti per una produzione seriale argentina, Gordon rappresenta il ritorno di Pablo Trapero nella sua terra natale dopo otto anni trascorsi a dirigere serie internazionali di alto profilo come ZeroZeroZero. Ma questa volta Trapero non si limita alla regia: firma anche la sceneggiatura insieme a Marcos Osorio Vidal, basandosi sul romanzo di Marcelo Larraquy, un chiaro segnale del suo investimento artistico personale in questo progetto.





che caratterizzò The Clan del 2016, il suo maggior successo sia di critica che di pubblico. Quel film, che vinse il Leone d'Argento per la miglior regia a Venezia e incassò oltre 20 milioni di dollari in tutto il mondo, raccontava la storia della famiglia Puccio, borghesi argentini che rapivano e uccidevano conoscenti per denaro.Rodrigo de la Serna, noto al pubblico internazionale per il ruolo nella serie La Casa di Carta, interpreta il protagonista con una performance che si preannuncia memorabile.. Ma la realtà storica dietro questa figura è ben più oscura e brutale., divenne leader degli squadroni della morte della Triple A prima della dittatura militare, e poi, da maggio a novembre 1976, fu direttore di Automotores Orletti, uno dei centri di detenzione e tortura più efferati del regime.di tale portata è una delle domande più pertinenti a cui la serie Netflix cerca di dare risposta.

La struttura narrativa di Gordon è stata concepita con un'ambizione formale notevole. Trapero e il co-sceneggiatore Marcos Osorio Vidal hanno cercato di cambiare genere da un episodio all'altro, permettendo agli spettatori di seguire la storia attraverso codici cinematografici familiari. Il primo episodio è costruito come un western, dove uno straniero arriva e deve ritagliarsi il suo spazio. Il secondo assomiglia a un thriller investigativo da agente segreto. Senza rivelare spoiler, l'ultimo episodio si avvicina all'horror, con elementi riconoscibili del genere. Questo rinnovamento continuo dell'interesse non dipende solo dall'evoluzione di Gordon ma anche dalla capacità della serie di reinventarsi formalmente.





Parte dell'attrazione dei classici crime show risiede nel fatto che le forze dell'ordine catturano il criminale e spiegano la sua criminalità., trasformando lo Stato in complice e strumento dei suoi crimini. Con Gordon,, offrendo al pubblico internazionale uno sguardo senza filtri su uno dei capitoli più dolorosi del Novecento sudamericano, attraverso gli occhi di uno dei suoi protagonisti più ripugnanti e, proprio per questo, più rivelativi delle dinamiche del potere e della violenza di Stato.