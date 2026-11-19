Corruzione, malavita e scontri: su Netflix, la nuova serie da una storia vera perfetta per i fan di Narcos
Gordon su Netflix dal 18 novembre: la serie di Pablo Trapero sulla Guerra Sporca argentina. Rodrigo de la Serna interpreta il torturatore Aníbal Gordon in 7 episodi.
Netflix ha appena lanciato una delle produzioni più ambiziose e disturbanti mai realizzate in Argentina. Gordon, serie in sette episodi diretta da Pablo Trapero e Pablo Fendrik, solleva il velo su una delle figure più oscure e terrificanti della storia recente del Paese sudamericano: Aníbal Gordon, torturatore, psicopatico e simbolo vivente degli orrori della Guerra Sporca che insanguinò l'Argentina tra il 1974 e il 1983. Ambientata tra il 1970 e il 1976 e girata nell'arco di sette mesi con un'ambizione cinematografica senza precedenti per una produzione seriale argentina, Gordon rappresenta il ritorno di Pablo Trapero nella sua terra natale dopo otto anni trascorsi a dirigere serie internazionali di alto profilo come ZeroZeroZero. Ma questa volta Trapero non si limita alla regia: firma anche la sceneggiatura insieme a Marcos Osorio Vidal, basandosi sul romanzo di Marcelo Larraquy, un chiaro segnale del suo investimento artistico personale in questo progetto.
Rodrigo de la Serna, noto al pubblico internazionale per il ruolo nella serie La Casa di Carta, interpreta il protagonista con una performance che si preannuncia memorabile. Nella sua nuova casa, Gordon costruisce un passaggio segreto per fuggire e spiare la propria famiglia, adottando le pose di un dandy che si immagina come una versione domestica di James Bond. Ma la realtà storica dietro questa figura è ben più oscura e brutale. Il vero Aníbal Gordon entrò nei servizi segreti militari argentini nel 1968, divenne leader degli squadroni della morte della Triple A prima della dittatura militare, e poi, da maggio a novembre 1976, fu direttore di Automotores Orletti, uno dei centri di detenzione e tortura più efferati del regime. Come un ladro d'auto della sua giovinezza sia potuto scalare la gerarchia del potere nell'Argentina degli anni Settanta fino a diventare un mostro di tale portata è una delle domande più pertinenti a cui la serie Netflix cerca di dare risposta.
La struttura narrativa di Gordon è stata concepita con un'ambizione formale notevole. Trapero e il co-sceneggiatore Marcos Osorio Vidal hanno cercato di cambiare genere da un episodio all'altro, permettendo agli spettatori di seguire la storia attraverso codici cinematografici familiari. Il primo episodio è costruito come un western, dove uno straniero arriva e deve ritagliarsi il suo spazio. Il secondo assomiglia a un thriller investigativo da agente segreto. Senza rivelare spoiler, l'ultimo episodio si avvicina all'horror, con elementi riconoscibili del genere. Questo rinnovamento continuo dell'interesse non dipende solo dall'evoluzione di Gordon ma anche dalla capacità della serie di reinventarsi formalmente.