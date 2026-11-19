Pubblicazione: 19 novembre alle 10:00

Non tutti gli adattamenti cinematografici portano con orgoglio il nome del libro da cui sono tratti. Mentre opere come Klara and the Sun o Sunrise on the Reaping vengono immediatamente riconosciute dal pubblico come trasposizioni letterarie, altre volte Hollywood preferisce prendere le distanze dal materiale originale. È il caso di Guarding Stars, il nuovo film romantico di Netflix arrivato sulla piattaforma il 18 novembre, che nasconde le sue radici letterarie dietro un cambio di titolo strategico e una massiccia operazione di rebranding natalizio. Il film è infatti l'adattamento di The Bodyguard, il romanzo del 2022 di Katherine Center che ha conquistato le classifiche dei bestseller e accumulato oltre 473mila recensioni su Goodreads con una media di 3.93 stelle. Un successo clamoroso anche per un'autrice già amata come Center, specializzata in romantic comedy contemporanee. Ma perché Netflix ha deciso di cambiare nome a un'opera così popolare tra i lettori?





La risposta ufficiale riguarda la necessità di evitare confusione con il thriller del 1992 diretto da Mick Jackson e interpretato da Kevin Costner e Whitney Houston. Quel, rendendo praticamente impossibile per Netflix utilizzare lo stesso titolo senza scatenare confronti inevitabili e probabilmente svantaggiosi, anche se rende meno immediata l'identificazione del film come adattamento letterario, almeno per chi non ha già letto il libro di Center. Il cambio di titolo non è però l'unica modifica sostanziale che il materiale originale ha subito nel passaggio dallo scaffale allo schermo.

Se The Bodyguard era ambientato nel periodo del Ringraziamento e incorporava elementi festivi solo marginalmente, Guarding Stars abbraccia completamente l'estetica e i cliché del Natale: alberi addobbati, vischio, cori festivi e tutto il repertorio visivo delle produzioni holiday che dominano il catalogo della piattaforma tra novembre e dicembre. Questa scelta colloca il film in una precisa strategia di programmazione. Guarding Stars fa parte della lineup natalizia di Netflix, che quest'anno include anche altri adattamenti letterari come In a Holidaze, tratto dall'omonimo romanzo di Christina Lauren e in arrivo il 2 dicembre. La piattaforma ha chiaramente identificato un pubblico affezionato sia alle rom-com natalizie che agli adattamenti di romanzi d'amore, cercando di servire entrambi i segmenti con un'unica operazione.

Il romanzo di Center gioca magistralmente con i tropi classici della romance contemporanea. Elementi che funzionano perfettamente sulla pagina e che, almeno sulla carta, sembravano pronti per una traduzione cinematografica efficace. Ma l'aggiunta massiccia di atmosfera natalizia rischia di spostare l'equilibrio narrativo, trasformando una storia d'amore credibile in qualcosa di più formulaico. Per compensare questo rischio, Netflix ha puntato tutto su un casting che gioca pesantemente sulla nostalgia degli anni 2000. Jared Padalecki, volto iconico di Supernatural dove ha interpretato Sam Winchester per quindici stagioni e prima ancora Dean Forester in Una mamma per amica, veste i panni di Jack Stapleton. Vederlo nei panni di un attore affascinante in una rom-com natalizia rappresenta certamente un cambio di registro rispetto alla caccia ai demoni, ma il suo carisma consolidato presso i fan delle serie TV è innegabile.





, la bodyguard protagonista. Un ruolo agli antipodi rispetto al personaggio che l'ha resa famosa, ma che dimostra la sua versatilità attoriale già dalle prime scene del trailer. La chimica tra i due protagonisti, entrambi volti familiari della televisione degli anni 2000, rappresenta uno dei punti di forza più evidenti della produzione.. La ricontestualizzazione natalizia cambia inevitabilmente il tono e l'atmosfera della storia originale, e alcune scelte narrative sembrano privilegiare la formula del film holiday rispetto alla complessità emotiva che Center aveva costruito nel suo romanzo., cavalcando un trend che ha dimostrato di funzionare con il pubblico della piattaforma. Il successo crescente delle book adaptations nel catalogo streaming dimostra che esiste un pubblico vasto e fedele pronto a consumare le versioni cinematografiche delle storie che ha amato leggere.. The Bodyguard di Katherine Center rimane disponibile in formato ebook e cartaceo, per chi volesse confrontare l'originale con la sua reinterpretazione festiva. E chissà, magari la visione del film convincerà nuovi lettori a scoprire il romanzo che ha ispirato questa particolare operazione di trasformazione natalizia firmata Netflix.