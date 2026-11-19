Pubblicazione: 19 novembre alle 08:15

Per anni ha raccontato praticamente ogni aspetto della propria vita sui social, condividendo successi professionali, momenti familiari e una storia d'amore che sembrava uscita da una favola. Adesso, però, Chiara Ferragni è pronta a mostrare anche quello che è accaduto quando le telecamere si sono spente. Netflix ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Chiara, il nuovo documentario dedicato all'imprenditrice digitale, svelando la data d'uscita e diffondendo un primo teaser che promette di affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita.

Il progetto sarà disponibile da, in esclusiva su, e racconterà gli ultimi anni di Ferragni attraverso una prospettiva diversa rispetto a quella mostrata finora al pubblico. Ad accompagnare l'annuncio è stato, nel quale si ascolta direttamente la voce della protagonista. Un messaggio che lascia intuire quale sarà il tono del documentario. "Sono stata due anni in silenzio e adesso non riesco più a stare zitta. Ci siamo finalmente: sta per uscire il mio docufilm", dichiara

La presentazione è accompagnata da una promessa altrettanto significativa: "Rivelerà quasi tutto, promesso". Poche parole che hanno inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico, soprattutto considerando quanto sia cambiata la vita dell'imprenditrice negli ultimi anni. Il documentario ripercorrerà infatti il periodo cominciato con il Pandoro Gate, la controversia esplosa nel dicembre 2023 attorno alla promozione del pandoro Balocco firmato Ferragni. Una vicenda che ha segnato profondamente l'immagine pubblica dell'influencer, provocando conseguenze anche sul piano professionale.

La storia ha avuto importanti sviluppi giudiziari, fino alla decisione del Tribunale di Milano del gennaio 2026, quando Ferragni è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata. Una conclusione che ha rappresentato un passaggio fondamentale per l'imprenditrice, dopo oltre due anni di controversie e attenzione mediatica. Ma la nuova produzione Netflix non si concentrerà soltanto sulle vicende professionali e giudiziarie. Un ruolo importante sarà riservato anche alla fine del matrimonio con Fedez, una separazione che ha segnato la conclusione di una delle relazioni più seguite dello spettacolo italiano.

Per anni,e il rapper avevano costruito attorno alla propria quotidianità un racconto seguito da milioni di persone, mostrando anche attraversomomenti della loro vita familiare e sentimentale., tuttavia, ha portato alla fine di quel progetto condiviso, aprendo una fase completamente nuova per entrambi. Chiara si propone quindi come un racconto più personale,ciò che ha vissuto quando la sua immagine pubblica ha iniziato a cambiare e le certezze costruite negli anni sono venute meno.

Il documentario è un progetto di Carmen Vogani, scritto insieme a Lorenzo Avola, con la regia di Leandro Manuel Emede. La produzione è affidata a Endemol Shine Italy, società appartenente a Banijay Entertainment. L'obiettivo dichiarato è mostrare la persona dietro il personaggio pubblico, raccontando quello che per lungo tempo è rimasto lontano dagli aggiornamenti Instagram e dalle apparizioni ufficiali. Non è la prima volta che Ferragni sceglie il linguaggio del documentario per raccontare la propria storia.

Chiara Ferragni Unposted, fonte: 01 Distribution

Nel 2019 era stata protagonista di Chiara Ferragni – Unposted, diretto da Elisa Amoruso, un film dedicato soprattutto alla sua ascesa professionale e alla trasformazione da fashion blogger a imprenditrice conosciuta a livello internazionale. Successivamente, insieme a Fedez, aveva partecipato a The Ferragnez, la docuserie distribuita da Prime Video che aveva mostrato numerosi aspetti della loro vita privata. Il nuovo progetto Netflix partirà invece da un momento completamente diverso, quello in cui il successo e l'immagine apparentemente perfetta hanno lasciato spazio a difficoltà personali, controversie e cambiamenti profondi.