Pubblicazione: 18 novembre alle 14:00

Ci sono storie che iniziano sotto il segno della normalità e finiscono nell'abisso. Una storia nera, il thriller diretto da Leonardo D'Agostini e al terzo posto nella Top 10 di Netflix, parte da un compleanno infantile e si trasforma in un vortice di sparizioni, indagini e verità che gelano il sangue. Con una durata di 100 minuti, il film italiano del 2024 riesce a costruire una tensione crescente intorno a una famiglia disgregata e a un uomo che scompare lasciando dietro di sé segreti angoscianti. La trama ruota attorno a Vito e Carla, interpretati rispettivamente da Giordano De Plano e dalla straordinaria Laetitia Casta.

I due sono stati sposati, ma ora vivono separati., che nel giorno del suo compleanno esprime un desiderio struggente: riavere la sua famiglia al completo, anche solo per un momento. È un desiderio che milioni di bambini in famiglie separate conoscono bene, una richiesta che tocca corde profonde e universali. Ma quello che doveva essere un momento di riconciliazione, almeno apparente, si trasforma in qualcosa di molto più oscuro.. Quando la polizia inizia a indagare, emerge un quadro inquietante: dietro la facciata dell'uomo normale si celano verità che nessuno avrebbe mai immaginato.

Il cast del film si arricchisce di volti noti del cinema italiano. Andrea Carpenzano interpreta Nicola, mentre Cristiana Dell'Anna veste i panni del pubblico ministero che guida le indagini. Accanto a loro troviamo Lea Gavino nel ruolo di Rosa, Mario Sgueglia come Emanuele, e la veterana Licia Maglietta, che porta sul set tutta la sua esperienza e intensità. Completano il cast Lidiya Liberman, Stefano Pesce e Claudia Della Seta, ognuno dei quali contribuisce a costruire l'atmosfera claustrofobica e sospesa del film. Leonardo D'Agostini, alla regia, sceglie di muoversi sul crinale sottile tra il dramma familiare e il thriller psicologico. Non ci sono esplosioni o inseguimenti ad alta velocità: qui la tensione nasce dal non detto, dalle omissioni, dai silenzi che pesano più delle parole.

È un cinema che chiede allo spettatore di leggere tra le righe, di interrogarsi sui meccanismi che portano una persona a nascondere la propria vera natura, e su quanto possiamo davvero conoscere chi abbiamo accanto. La presenza di Laetitia Casta, icona internazionale che ha scelto di lavorare in questo progetto italiano, aggiunge un ulteriore livello di interesse. L'attrice francese interpreta Carla con una fragilità controllata, incarnando una donna che deve fare i conti non solo con l'assenza del padre di sua figlia, ma anche con la scoperta progressiva di chi fosse veramente l'uomo che ha amato.

Il film si colloca in una posizione interessante nel panorama del thriller italiano contemporaneo., di esplorare cosa si nasconde dietro porte che sembrano normalissime. È un film che parla di famiglie, di segreti, di quanto possa essere fragile la superficie sotto cui scorre la vita di ognuno. E lo fa con una consapevolezza stilistica che rende il risultato finale