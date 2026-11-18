Pubblicazione: 18 novembre alle 09:38

Netflix si prepara a lanciare una nuova produzione spagnola che promette di conquistare gli amanti dei period drama e delle storie d'amore impossibili. The Palace of Secrets - I segreti di una cortigiana, noto in Spagna come Los secretos de la cortesana, debutterà sulla piattaforma il 22 gennaio 2027, portando sullo schermo intrighi di palazzo, passioni proibite e una Spagna del Settecento lussuosa e pericolosa. Il progetto nasce dall'omonimo romanzo del 2022 firmato da Estefanía Ruiz e pubblicato da Penguin Random House. L'autrice stessa ha definito il libro come "un mix di storico e sensuale", due elementi che la trasposizione seriale sembra aver preservato con attenzione. A guidare la serie ci sono i creatori ed executive producer Carlos de Pando e Sara Antuña, già dietro la serie HBO Max ¡García!, mentre la regia è affidata al trio formato da Paco Caballero, Jota Linares ed Elena Trapé.





, figlia del pittore di corte che arriva nel palazzo reale rimanendo immediatamente affascinata dall'atmosfera scintillante e dalle possibilità che quel mondo offre.. Tra i due nasce una relazione impossibile e proibita che accende gelosie, intrighi e passioni in una corte dove ambizione, inganno e vendetta sono la moneta corrente. Netflix descrive il contesto come. In mezzo a questo caos di pulsioni e strategie, Julia e Gonzalo cercano disperatamente di vivere il loro amore, sfidando le convenzioni sociali e i pericoli che li circondano.



Sebbene Netflix non abbia confermato ufficialmente il numero di episodi, le immagini di anteprima rilasciate includono scene dell'ottavo episodio, suggerendo una stagione composta da otto puntate, una durata ormai standard per le produzioni seriali della piattaforma che permette di mantenere un ritmo narrativo serrato senza diluire troppo la storia. The Palace of Secrets arriva in un gennaio 2027 particolarmente affollato per Netflix. La serie debutterà dopo The Twin con Jamie Dornan, disponibile dal primo gennaio, e prima del thriller The Take con Denzel Washington e Robert Pattinson, in arrivo il 15 gennaio. Una programmazione strategica che punta a mantenere alto l'interesse degli abbonati durante tutto il mese.

Le immagini di anteprima diffuse da Netflix offrono uno sguardo sulla cura produttiva della serie. Costumi d'epoca ricchi di dettagli, scenografie opulente, una fotografia calda che evoca candele e sete preziose. I personaggi si muovono in ambienti sontuosi, tra sguardi complici e tensioni palpabili. L'atmosfera promette di essere densa, carica di non detti e strategie di sopravvivenza in un mondo dove apparenza e sostanza raramente coincidono. Netflix continua così a investire pesantemente nelle produzioni spagnole, che negli ultimi anni hanno dimostrato di avere un appeal globale significativo. Dopo il successo planetario di La Casa di Carta e Élite, la piattaforma ha capito che il pubblico internazionale apprezza le storie spagnole, con la loro particolare miscela di intensità emotiva, complessità narrativa e audacia visiva.





The Palace of Secrets ha tutti gli ingredienti per diventare il nuovo binge-watching di inizio anno:, un cast affiatato e una produzione curata. Resta da vedere se riuscirà a catturare l'immaginazione del pubblico globale come hanno fatto i suoi predecessori o se rimarrà un piacevole dramma di genere per gli appassionati del periodo storico.