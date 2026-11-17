Pubblicazione: 17 novembre alle 16:07

A tre anni dal Pandoro-gate, Chiara Ferragni ha deciso di raccontare la sua verità. E lo fa senza filtri, con un'intervista esclusiva a Vanity Fair Italia ha annunciato che arriverà presto un nuovo documentario su Netflix che promette di svelare tutto quello che è successo davvero tra il dicembre 2023 e oggi. Dall'esplosione dello scandalo alla depressione, dalla fine del matrimonio con Fedez alla faticosa rinascita professionale e personale.





"Voglio parlare liberamente perché parlare liberamente per me è sempre stata una cosa difficile. Dovevo proteggere tante situazioni e tante persone. E ho il terrore di parlare degli altri. Anche e soprattutto se questi altri mi hanno ferito". - Chiara Ferragni

"Niente sarà più come prima". E in effetti, che ha attraversato l'inferno mediatico e personale e ne è uscita con consapevolezze nuove, cicatrici profonde e la voglia di ricominciare."Chiara", sarà il palcoscenico principale di questo racconto. Qui l'influencer si racconta senza averne il controllo, come lei stessa ammette, perché controllare tutto è stato proprio il problema., una vita patinata, un impero digitale basato su estetica e aspirazione.

Il caso del Pandoro Balocco è il punto di rottura, il momento in cui tutto cambia. A dicembre 2023 esplode lo scandalo legato alla beneficenza apparente, le accuse di pubblicità ingannevole, le indagini dell'Antitrust. Ferragni difende inizialmente l'operazione come un errore di comunicazione, ma oggi, con il senno di poi e probabilmente con una terapia alle spalle, ammette candidamente: "Non è stato errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell'operazione".

. Nello stesso periodo, infatti,definitivamente. Eun rapporto che milioni di italiani hanno seguito sui social come una moderna favola romantica, tra dichiarazioni d'amore, figli, tatuaggi di coppia e litigi ricomposti in diretta Instagram.

"Mi sentivo spesso sola in quell'amore. Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d'amore. Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi dal letto. In alcuni momenti, ho avuto proprio il terrore che il mio cervello smettesse di lottare". - Chiara Ferragni

La famiglia le è stata vicina, i figli Leone e Vittoria sono rimasti la sua priorità, anche se ammette candidamente di non essere stata "la madre migliore del mondo" nei momenti di massima sofferenza. Ha iniziato un percorso terapeutico, ha cercato aiuto, ha combattuto contro la paura di non farcela. Non ha mai pensato a gesti estremi, tiene a precisare, ma la battaglia è stata durissima.





. Chi è stata Chiara Ferragni e chi è oggi. Una persona che ha smesso di fingersi invincibile e ha scelto di mostrarsi per quello che è: fragile, imperfetta, umana. Il rischio è che questo racconto venga percepito come un'operazione di immagine, l'ennesima strategia di marketing personale. Ma forse, stavolta, c'è qualcosa di diverso. Forse c'è solo una donna che ha deciso di raccontare la sua verità, qualunque cosa pensi il tribunale dei social.