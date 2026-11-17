Cattolici contro Netflix: avviata petizione per la rimozione della serie horror del momento
Una serie horror Netflix scatena polemiche religiose: petizione per la cancellazione raggiunge 100mila firme.
Sembra di essere tornati indietro nel tempo, agli anni del Satanic Panic che attraversò gli Stati Uniti negli anni '80. Una nuova serie horror su Netflix sta scatenando reazioni viscerali in una parte del pubblico religioso, che ha lanciato una petizione per chiederne la cancellazione immediata. La raccolta firme ha quasi raggiunto l'obiettivo delle 100mila adesioni, trasformando quello che doveva essere un tranquillo successo di nicchia in una controversia culturale di proporzioni significative.
Il tono della serie combina la dark comedy del cult movie Heathers con il dramma adolescenziale di Yellowjackets e Euphoria. Un mix ambizioso che cerca di parlare a un pubblico giovane e smaliziato, abituato a contenuti che non risparmiano nulla in termini di rappresentazione della violenza, del sesso e delle sostanze stupefacenti. I firmatari sostengono che la serie promuova pratiche occulte, normalizzi l'uso di droghe tra i minori e rappresenti in modo irresponsabile tematiche spirituali delicate.
Netflix si trova ora davanti a una decisione delicata. Storicamente, la piattaforma ha resistito alle pressioni esterne per censurare o rimuovere contenuti, anche quando questi hanno generato polemiche internazionali. Dal film francese Cuties, accusato di sessualizzare le bambine, fino a varie comedy special accusate di transfobia o altri -ismi, Netflix ha generalmente mantenuto una linea di difesa della libertà creativa. Tuttavia, il numero crescente di firme e l'attenzione mediatica potrebbero spingere i dirigenti a riconsiderare la strategia, almeno in termini di marketing e posizionamento del contenuto.
La dinamica ricorda quella che si verificava negli anni '80 con i videogiochi, quel Satanic Panic che è stato raccontato anche in Stranger Things e che ora sembra rinato con The Body, la musica heavy metal e i giochi di ruolo come Dungeons & Dragons, tutti accusati di corrompere i giovani e promuovere il satanismo. Decenni dopo, quella stagione di panico morale è stata ampiamente riconosciuta come una sovraesposizione mediatica alimentata più da paure culturali che da minacce reali. La storia si ripete, ma stavolta il campo di battaglia non sono i negozi di dischi o le edicole, bensì gli algoritmi di raccomandazione e i feed social.