Pubblicazione: 17 novembre alle 12:18

Sembra di essere tornati indietro nel tempo, agli anni del Satanic Panic che attraversò gli Stati Uniti negli anni '80. Una nuova serie horror su Netflix sta scatenando reazioni viscerali in una parte del pubblico religioso, che ha lanciato una petizione per chiederne la cancellazione immediata. La raccolta firme ha quasi raggiunto l'obiettivo delle 100mila adesioni, trasformando quello che doveva essere un tranquillo successo di nicchia in una controversia culturale di proporzioni significative.





La serie in questione,, provocando una strana frattura nella loro comunità., creando un cocktail narrativo che ha diviso nettamente il pubblico. Da un lato ci sono le recensioni positive della critica e i numeri di visualizzazione in crescita costante, che hanno trasformato il titolo in un autentico sleeper hit per la piattaforma. Dall'altro,del cult movie Heathersdi Yellowjackets e Euphoria. Un mix ambizioso che cerca di parlare a un pubblico giovane e smaliziato, abituato a contenuti che non risparmiano nulla in termini di rappresentazione della violenza, del sesso e delle sostanze stupefacenti., normalizzi l'uso di droghe tra i minori e

Netflix si trova ora davanti a una decisione delicata. Storicamente, la piattaforma ha resistito alle pressioni esterne per censurare o rimuovere contenuti, anche quando questi hanno generato polemiche internazionali. Dal film francese Cuties, accusato di sessualizzare le bambine, fino a varie comedy special accusate di transfobia o altri -ismi, Netflix ha generalmente mantenuto una linea di difesa della libertà creativa. Tuttavia, il numero crescente di firme e l'attenzione mediatica potrebbero spingere i dirigenti a riconsiderare la strategia, almeno in termini di marketing e posizionamento del contenuto.



