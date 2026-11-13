Netflix sfida Prime Video ed elegge la sua Carrie: 8 episodi serrati tra suspense e orrore

Pubblicazione: 13 novembre alle 15:05

C'è un momento preciso in cui l'adolescenza smette di essere solo un passaggio e diventa qualcosa di molto più oscuro. The Body, la nuova serie Netflix disponibile in streaming dall'11 novembre con tutti gli otto episodi, esplora proprio quel confine sottile tra il desiderio di appartenenza e l'orrore che può scaturire quando si gioca con forze che non si comprendono. In un elegante college cattolico americano, gestito da suore e sacerdoti particolarmente severi, gli studenti vivono una doppia vita. Di giorno fanno la comunione, partecipano alla messa e rispettano le regole ferree dell'istituto. Di notte, però, si abbandonano a festini a base di alcol e droghe, cercando disperatamente una valvola di sfogo dalla repressione quotidiana.





Al centro della storia ci sono. Anya, interpretata da Kristina Bogic, è la capitana: bella, carismatica, apparentemente perfetta. È fidanzata con Steven, un ragazzo molto apprezzato, ma non prova per lui alcuna attrazione. Il suo legame più profondo sembra essere con Elise, la sua migliore amica, un'amicizia che va ben oltre la semplice complicità.. Da una parte c'è Grace, interpretata da Sofia Wylie, bella, sicura di sé e molto dotata nella danza. Dall'altra Lisbeth, a cui dà volto Geena Meszaros, più sgraziata e meno appariscente, ma determinata a farsi accettare.Lisbeth vive con la madre malata e il fratello Leo in una casetta modesta.. Leo, interpretato da Jackson Kelly, è considerato strano dai compagni di classe e nasconde qualcosa di inquietante nei suoi disegni, come scoprirà Grace prima della fatidica notte di Halloween. Quando Lisbeth aiuta Anya durante un compito in classe, quest'ultima si sente in dovere di ricambiare il favore invitandola alla festa delle Lions.. Per Lisbeth è l'occasione che aspettava, la possibilità di essere finalmente accettata.

La festa si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più oscuro. Come parte del rito di iniziazione per le nuove arrivate, le ragazze sono obbligate ad assumere una pastiglia di ecstasy, non prima di aver invocato il Principe delle Tenebre. È un gioco, un modo per sentirsi trasgressive, per sfidare quella religione che le opprime quotidianamente. O almeno così credono. Dal giorno dopo, alcune delle persone presenti al rituale iniziano ad avere visioni inquietanti e a comportarsi in maniera sinistra. Nella scuola e nell'intera comunità si infiltra il sospetto che il Maligno si sia davvero rivelato. Tutti cercano di far sparire le prove dell'accaduto, promettendosi di non parlarne più, ma il silenzio non basta a contenere ciò che è stato evocato.





The Body è difficile da incasellare in un genere unico, e questa è precisamente la sua forza, creando un racconto stratificato adatto a pubblici diversi. La scrittura complessa e per niente stereotipata rende lo show accattivante su più livelli. L'adolescenza viene raccontata come un momento pieno di inquietudine,dalle regole del mondo degli adulti. Ci sono gli scontri generazionali, l'ambizione di essere visti e far parte di un gruppo, la voglia di scoprire la propria sessualità, una grande dose di ribellione.. Le visioni dei protagonisti, il senso di paranoia crescente, l'atmosfera claustrofobica della scuola e della comunità religiosa: ogni elemento contribuisce a creare un'esperienza che rimane impressa. Per chi cerca una storia che vada oltre i semplici jump scare,. È una riflessione sull'adolescenza come momento di transizione pericoloso, dove l'innocenza si perde e qualcosa di più oscuro prende il suo posto. E forse, suggerisce la serie, non c'è bisogno di evocare il diavolo per trovare l'inferno: a volte basta guardarsi dentro.