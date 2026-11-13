Netflix sfida Prime Video ed elegge la sua Carrie: 8 episodi serrati tra suspense e orrore
The Body su Netflix: serie horror ambientata in una scuola cattolica dove una festa di Halloween si trasforma in incubo.
C'è un momento preciso in cui l'adolescenza smette di essere solo un passaggio e diventa qualcosa di molto più oscuro. The Body, la nuova serie Netflix disponibile in streaming dall'11 novembre con tutti gli otto episodi, esplora proprio quel confine sottile tra il desiderio di appartenenza e l'orrore che può scaturire quando si gioca con forze che non si comprendono. In un elegante college cattolico americano, gestito da suore e sacerdoti particolarmente severi, gli studenti vivono una doppia vita. Di giorno fanno la comunione, partecipano alla messa e rispettano le regole ferree dell'istituto. Di notte, però, si abbandonano a festini a base di alcol e droghe, cercando disperatamente una valvola di sfogo dalla repressione quotidiana.
Lisbeth vive con la madre malata e il fratello Leo in una casetta modesta. Il suo passato è segnato da un'infanzia trascorsa in una confraternita religiosa dove veniva considerata uno strumento di Dio. Leo, interpretato da Jackson Kelly, è considerato strano dai compagni di classe e nasconde qualcosa di inquietante nei suoi disegni, come scoprirà Grace prima della fatidica notte di Halloween. Quando Lisbeth aiuta Anya durante un compito in classe, quest'ultima si sente in dovere di ricambiare il favore invitandola alla festa delle Lions. L'appuntamento è fissato in una dimora abbandonata che tutti chiamano la Casa del Diavolo, un posto perfetto per la notte di Ognissanti. Per Lisbeth è l'occasione che aspettava, la possibilità di essere finalmente accettata.
La festa si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più oscuro. Come parte del rito di iniziazione per le nuove arrivate, le ragazze sono obbligate ad assumere una pastiglia di ecstasy, non prima di aver invocato il Principe delle Tenebre. È un gioco, un modo per sentirsi trasgressive, per sfidare quella religione che le opprime quotidianamente. O almeno così credono. Dal giorno dopo, alcune delle persone presenti al rituale iniziano ad avere visioni inquietanti e a comportarsi in maniera sinistra. Nella scuola e nell'intera comunità si infiltra il sospetto che il Maligno si sia davvero rivelato. Tutti cercano di far sparire le prove dell'accaduto, promettendosi di non parlarne più, ma il silenzio non basta a contenere ciò che è stato evocato.
Gli otto episodi costruiscono un crescendo di tensione che mescola il terrore psicologico con momenti di autentico orrore visivo. Le visioni dei protagonisti, il senso di paranoia crescente, l'atmosfera claustrofobica della scuola e della comunità religiosa: ogni elemento contribuisce a creare un'esperienza che rimane impressa. Per chi cerca una storia che vada oltre i semplici jump scare, The Body, offre una narrazione complessa che merita attenzione. È una riflessione sull'adolescenza come momento di transizione pericoloso, dove l'innocenza si perde e qualcosa di più oscuro prende il suo posto. E forse, suggerisce la serie, non c'è bisogno di evocare il diavolo per trovare l'inferno: a volte basta guardarsi dentro.