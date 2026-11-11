Un po' Sherlock, un po' Lupin: in questa nuova serie italiana su Netflix, un ex falsario risolve crimini

Pubblicazione: 11 novembre alle 11:37

C'è qualcosa di irresistibilmente affascinante nell'idea di mettere insieme due persone che non potrebbero essere più diverse e costringerle a collaborare. È una formula narrativa antica quanto il cinema stesso, eppure continua a funzionare, soprattutto quando gli ingredienti sono quelli giusti. ChiaroScuro, la nuova serie italiana disponibile su Netflix da oggi, 11 novembre 2026, scommette tutto su questo meccanismo, e lo fa con una consapevolezza che trasforma un possibile cliché in un punto di forza straordinario. Nella Galleria Nazionale di Roma viene rinvenuto il corpo senza vita del direttore, disposto a terra con una cura maniacale che ricorda il cadavere ritratto da Artemisia Gentileschi in uno dei suoi dipinti più celebri. Non è un omicidio qualunque, è un'installazione macabra, un messaggio cifrato che parla il linguaggio dell'arte.

A indagare viene chiamatoe che quando è solo in macchina si concede il piacere di cantare Venditti a squarciagola. Ma la vera svolta arriva quando sulla scena del crimine si intrufola. Cosmo è un consulente d'arte, ma soprattutto è un ex falsario, uno che di quadri falsi se ne intende talmente bene da riuscire a scovarli con un solo sguardo.. Quella mattina aveva un appuntamento proprio con la vittima, e il suo arrivo non autorizzato sulla scena rappresenta l'inizio di una collaborazione tanto stramba quanto necessaria.Tratta molto liberamente dai romanzi thriller di Mirko Zilahy pubblicati da Mondadori,, un territorio dove il thriller si contamina con la commedia e dove la tensione narrativa convive con momenti di leggerezza quasi surreale., rispettivamente nei panni di Cosmo e Angelo. È un duo strano sulla carta, soprattutto considerando i personaggi che siamo abituati a vedere interpretare dai due attori, ma proprio in questo ribaltamento delle aspettative si nasconde la chiave del loro successo.

La struttura narrativa adotta la logica del "caso della settimana", un format tipico delle serie procedurali americane, applicandolo però al formato binge-watching di Netflix: otto episodi da circa quaranta minuti ciascuno, tutti disponibili in un colpo solo. È un mix che funziona, anche se lascia con l'impressione che si sarebbe potuto osare di più. Più episodi avrebbero significato più spazio per sviluppare una trama che sul finale corre un po' troppo, più tempo per approfondire quei personaggi femminili che rischiano di rimanere ai margini della narrazione. Ciò che ChiaroScuro riesce a fare meglio è cavalcare quella linea sottile tra criminale e giustiziere, tra illegalità e collaborazione con le forze dell'ordine.





Queste otto puntate rappresentano un esperimento riuscito di come si possa fare serialità di genere in Italia senza scimmiottare i modelli americani ma contaminandoli con. Una dimostrazione che quando gli ingredienti sono giusti e la chimica tra gli attori funziona davvero, anche una formula collaudata può regalare sorprese inaspettate.