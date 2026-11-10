Questa serie coreana su Netflix mescola l'intensità di Kill Bill e la complessità di The Departed

Pubblicazione: 10 novembre alle 08:00

Nel vasto oceano di contenuti che Netflix sforna ogni mese, alcuni titoli emergono come onde imponenti, conquistando classifiche e conversazioni social. Altri, invece, scivolano nel catalogo come pietre preziose dimenticate sul fondale. My Name appartiene a questa seconda categoria, eppure rappresenta una delle esperienze più intense e complete che il servizio di streaming abbia mai offerto agli appassionati di thriller d'azione. La serie coreana del 2021, diretta da Kim Jin-min, condensa in appena otto episodi una narrazione che altri show dilungherebbero in tre stagioni.

La protagonista, Yoon Ji-woo interpretata da Han So-hee, abbandona tutto ciò che è per vendicare l'assassinio del padre. Ma non si limita a cercare giustizia attraverso i canali tradizionali. Si rivolge invece a Choi Mu-jin, il boss di Dongcheon, una potente organizzazione criminale dedita al traffico di droga. L'accordo è semplice:, diventando Oh Hye-jin.. Se il capolavoro del 2006 con Leonardo DiCaprio e Matt Damon presentava due personaggi distinti che operavano su fronti opposti, un poliziotto infiltrato nella mafia e un criminale dentro la polizia,

Ji-woo è simultaneamente entrambe le cose, e la sua lealtà oscilla come un pendolo impazzito tra il mondo criminale che l'ha forgiata e l'istituzione che dovrebbe rappresentare la legge. La serie esplora con profondità sorprendente il tema dell'identità frammentata, il prezzo psicologico di vivere una doppia vita dove ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo può tradire la tua vera natura. Chi è veramente Ji-woo quando indossa la divisa di Oh Hye-jin? Dove finisce la maschera e inizia la persona reale? Sono domande che risuonano durante ogni episodio, amplificando la tensione emotiva ben oltre le scene d'azione.

Ed è proprio nell'azione che My Name evoca lo spirito di Kill Bill. Quentin Tarantino rivoluzionò il genere action occidentale attingendo a piene mani dal cinema asiatico, dalle coreografie di Hong Kong alle atmosfere dei film di samurai. My Name compie il percorso inverso, prendendo quella tradizione e reinterpretandola con una brutalità moderna e viscerale. Ciò che rende My Name veramente speciale è la sua capacità di bilanciare l'alta tensione con una riflessione emotiva genuina. Il dolore attraversa ogni frame, silenzioso e onnipresente come una nebbia che non si dirada mai. Non è solo la perdita del padre a tormentare Ji-woo, ma la perdita progressiva di se stessa.

Ogni passo verso la verità la allontana dalla persona che era, fino a quando resta sospesa nel limbo tra due identità che non le appartengono più.. Forse perché è uscita in un momento in cui il catalogo coreano della piattaforma stava esplodendo, perdendosi tra decine di altri titoli. Forse perché la sua natura spietata e la mancanza di momenti consolatori la rendono una visione impegnativa. O forse semplicemente perché gli algoritmi sono misteriosi e capricciosi come gli dei dell'Olimpo.