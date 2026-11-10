Questa serie coreana su Netflix mescola l'intensità di Kill Bill e la complessità di The Departed
My Name è il thriller coreano su Netflix che combina l'intensità di Kill Bill con la complessità di The Departed. Scopri perché questa serie merita di essere recuperata.
Nel vasto oceano di contenuti che Netflix sforna ogni mese, alcuni titoli emergono come onde imponenti, conquistando classifiche e conversazioni social. Altri, invece, scivolano nel catalogo come pietre preziose dimenticate sul fondale. My Name appartiene a questa seconda categoria, eppure rappresenta una delle esperienze più intense e complete che il servizio di streaming abbia mai offerto agli appassionati di thriller d'azione. La serie coreana del 2021, diretta da Kim Jin-min, condensa in appena otto episodi una narrazione che altri show dilungherebbero in tre stagioni.
Ji-woo è simultaneamente entrambe le cose, e la sua lealtà oscilla come un pendolo impazzito tra il mondo criminale che l'ha forgiata e l'istituzione che dovrebbe rappresentare la legge. La serie esplora con profondità sorprendente il tema dell'identità frammentata, il prezzo psicologico di vivere una doppia vita dove ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo può tradire la tua vera natura. Chi è veramente Ji-woo quando indossa la divisa di Oh Hye-jin? Dove finisce la maschera e inizia la persona reale? Sono domande che risuonano durante ogni episodio, amplificando la tensione emotiva ben oltre le scene d'azione.
Ed è proprio nell'azione che My Name evoca lo spirito di Kill Bill. Quentin Tarantino rivoluzionò il genere action occidentale attingendo a piene mani dal cinema asiatico, dalle coreografie di Hong Kong alle atmosfere dei film di samurai. My Name compie il percorso inverso, prendendo quella tradizione e reinterpretandola con una brutalità moderna e viscerale. Ciò che rende My Name veramente speciale è la sua capacità di bilanciare l'alta tensione con una riflessione emotiva genuina. Il dolore attraversa ogni frame, silenzioso e onnipresente come una nebbia che non si dirada mai. Non è solo la perdita del padre a tormentare Ji-woo, ma la perdita progressiva di se stessa.