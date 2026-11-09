Criminalità, tradimenti e ambizione: 50 Cent su Netflix, nella nuova serie crime da non perdere

Pubblicazione: 09 novembre alle 09:16

Quando si parla di serie crime che hanno saputo ridefinire il genere negli ultimi anni, Power occupa un posto di rilievo. Sei stagioni di tensione, tradimenti e ambizione che hanno trasformato una produzione Starz in un fenomeno globale, approdato poi su Netflix e Lionsgate+ Amazon Channel per conquistare anche il pubblico italiano. Ma cosa rende questa serie così irresistibile da aver generato ben quattro spin-off? La risposta sta nella sua capacità di bilanciare intrattenimento puro e riflessione sociale, costruendo attorno al protagonista James "Ghost" St. Patrick un universo narrativo stratificato e moralmente ambiguo. Ghost non è il solito boss della droga televisivo: è un imprenditore di successo, proprietario di Truth, uno dei nightclub più esclusivi di New York, frequentato da ricchi e potenti.

Di giorno stringe mani e firma contratti, di notte governa un impero criminale che rifornisce l'élite della Grande Mela.: l'uomo che ha tutto ma desidera uscire dal mondo che lo ha reso ciò che è. Vuole la rispettabilità, una vita legittima, proteggere la famiglia. Ma come si esce dall'inferno quando l'inferno ti ha dato tutto? Questa domanda attraversa ogni episodio, ogni decisione, ogni alleanza tradita.. Joseph Sikora è Tommy Egan, il fratello acquisito di Ghost, leale fino all'autodistruzione ma capace di una violenza esplosiva.

Naturi Naughton interpreta Tasha St. Patrick, moglie di Ghost, che da complice diventa antagonista quando scopre che la vita patinata che vive è costruita su fondamenta marce. E poi c'è lui, 50 Cent, produttore esecutivo della serie e interprete di Kanan, il mentore di Ghost tornato per vendicarsi: un villain carismatico che ha dato alla serie alcuni dei suoi momenti più memorabili. La lista del cast comprende anche Lela Loren nei panni di Angela Valdes, l'agente federale che rappresenta la possibilità di redenzione per Ghost e insieme la sua rovina, Jerry Ferrara come l'avvocato corrotto Joe Proctor, e una serie di comprimari che costruiscono un ritratto spietato della New York criminale: dagli spacciatori di strada ai politici corrotti, dai federali determinati a smantellare l'organizzazione ai sicari senza scrupoli.

La struttura narrativa progredisce attraverso sei stagioni, ognuna delle quali alza la posta in gioco. La prima stagione introduce l'universo e i personaggi, costruendo lentamente la tensione tra la vita legale e quella criminale di Ghost. Dalla seconda in poi, gli equilibri si spezzano: alleanze si frantumano, segreti emergono, la violenza esplode. La terza e la quarta stagione vedono Ghost sempre più intrappolato tra le indagini federali e i rivali che vogliono prendere il suo posto. La quinta accelera verso una resa dei conti che sembra inevitabile, mentre la sesta e ultima stagione, divisa in due parti, svela finalmente chi ha sparato a Ghost in un finale che ha tenuto milioni di spettatori incollati allo schermo.





. È uno studio sul potere e le sue conseguenze, un affresco spietato dell'America contemporanea, un dramma familiare mascherato da action thriller.. E quel prezzo, inevitabilmente, qualcuno dovrà pagarlo.