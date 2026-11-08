Spie, terrorismo e tradimenti su Netflix, in questa nuova miniserie che batte i colossi americani

Pubblicazione: 08 novembre alle 12:00

Amsterdam come non l'avete mai vista. Dimenticate i canali romantici, i tulipani e le biciclette. L'ora d'oro (Het Gouden Uur) trasforma la capitale olandese in un campo di battaglia oscuro dove spie, terroristi e agenti sotto copertura si muovono nelle ombre, tra interrogatori violenti e colpi di scena che ribaltano le certezze. Questa mini-serie prodotta nei Paesi Bassi nel 2022 e distribuita su Netflix è un concentrato di tensione che non concede respiro per sei episodi da cinquanta minuti ciascuno. Al centro della storia c'è Mardik Sardagh, interpretato da Nasrdin Dchar, un agente dei servizi segreti olandesi di origine afghana.

La sua identità duplice lo rende l'uomo perfetto per infiltrarsi negli ambienti del terrorismo islamico, ma è proprio questa duplicità a innestare il meccanismo narrativo. Quando un duplice omicidio dalle atmosfere alla Fargo sconvolge la città e un'indagine anticorruzione condotta dalla giovane detective Joelle Walters (Ellen Parren) inizia a scavare troppo a fondo,. Il personaggio chiave che complica tutto è Faysal Taher, interpretato da Abbas Fasaei. Un tempo amico, ora su fronti opposti.

Domande che la serie lascia sospese, dosando le rivelazioni con la precisione di un orologiaio svizzero. Si tratta di un thriller di spionaggio che percorre binari già battuti: l'agente che ritrova un vecchio conoscente dall'altra parte della barricata ideologica dei buoni e dei cattivi è un cliché del genere. Eppure L'ora d'oro riesce a trasformare questa prevedibilità in un punto di forza, puntando tutto sull'esecuzione tecnica anziché sulla novità narrativa. La regia si fa notare per una fotografia schizzata, nervosa, che accompagna il ritmo serrato della narrazione. Ogni scena trasuda ansia, ogni inquadratura è calibrata per mantenere lo spettatore sul filo del rasoio.

Il montaggio accelerato, le luci fredde che tingono Amsterdam di blu e grigio, la colonna sonora pulsante: tutto contribuisce a creare un'atmosfera claustrofobica, dove anche gli spazi aperti sembrano gabbie. La serie non cerca di reinventare il thriller di spionaggio, ma lo affina, lo porta a un livello di intrattenimento sicuro e calibrato. Non ci sono grandi pretese autoriali, nessuna velleità di ridefinire il genere. L'ora d'oro sa esattamente cosa vuole essere: una mini-serie che ti cattura venerdì sera e non ti lascia andare fino ai titoli di coda dell'ultimo episodio.





Chi cerca profondità filosofica o innovazione strutturale rimarrà deluso.. Una serie che non promette di cambiare la televisione, ma garantisce sei ore di puro intrattenimento ad alta tensione. E in un panorama affollato di proposte, saper mantenere ciò che si promette è già un successo.