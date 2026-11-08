Due madri, un viaggio e la libertà ritrovata su Netflix, in questo nuovo film tratto da una storia vera

Pubblicazione: 08 novembre alle 10:00

C'è un momento nella vita di ogni madre in cui il silenzio della casa vuota smette di essere un sollievo e diventa una domanda. Cosa resta quando i figli crescono e se ne vanno? Chi siamo, oltre al ruolo che abbiamo interpretato per anni? È da queste domande universali che nasce La mia migliore amica, la commedia brasiliana approdata su Netflix Italia il 2 novembre 2026 dopo aver travolto le sale del Brasile con oltre cinque milioni di spettatori. Diretto da Susana Garcia, il film racconta la storia di Clara e Júlia, due madri cinquantenni legate da un'amicizia di lunga data. Quando le loro figlie adolescenti partono per un soggiorno di studio in Portogallo, le due donne si ritrovano a fare i conti con quella che gli psicologi chiamano sindrome del nido vuoto: la sensazione di smarrimento che accompagna l'emancipazione dei figli. Ma invece di restare a contemplare il vuoto, decidono di mettersi in viaggio.





Una scena di La mia migliore amica - Netflix

Dietro questa commedia c'è un elemento che la rende particolarmente autentica:. Non si tratta di un documentario mascherato da fiction, ma di una storia che affonda le radici nel vissuto personale delle attrici, trasformando episodi privati in una narrazione universale.. Clara deve confrontarsi con un matrimonio che ha perso slancio, dove la routine ha sostituito la complicità. Júlia, giornalista divorziata, combatte contro delusioni sentimentali e difficoltà professionali. Per entrambe, l'organizzazione quotidiana ha ruotato a lungo attorno alle figlie: quando le ragazze partono per Lisbona, quel vuoto improvviso diventa impossibile da ignorare.La decisione di raggiungerle in Portogallo nasce apparentemente dal desiderio di trascorrere tempo insieme, ma nasconde un bisogno più profondo:. Quella che doveva essere una semplice vacanza si trasforma però in un percorso fatto di imprevisti, nuovi incontri e situazioni che costringono le protagoniste a mettersi in discussione.. Lontane dai luoghi e dai ruoli con cui hanno identificato la propria esistenza, Clara e Júlia devono confrontarsi con desideri, paure e aspirazioni che hanno troppo spesso relegato in secondo piano. L'indipendenza che vogliono concedere alle figlie diventa progressivamente anche una possibilità per loro stesse.

Ingrid Guimarães, che interpreta Clara, è uno dei volti più riconoscibili della commedia brasiliana. La sua carriera include titoli come De Pernas pro Ar e Loucas pra Casar, film che spesso esplorano le contraddizioni della vita femminile contemporanea, divisa tra aspettative familiari, sentimentali e professionali. Nel ruolo di Clara porta tutta la complessità di una donna che cerca di ritrovare un equilibrio personale senza rinunciare agli affetti. Mônica Martelli veste i panni di Júlia con la disillusione ironica che il pubblico brasiliano già conosce da commedie come Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou e Minha Vida em Marte. L'intesa naturale tra le due attrici è palpabile e rende credibile un'amicizia che precede gli eventi raccontati, radicata in anni di confidenze, complicità e supporto reciproco.





. Autrice di Minha Mãe É uma Peça 3 e Minha Vida em Marte,, rapporti affettivi e dinamiche familiari. Il suo cinema non si limita a raccontare disavventure comiche, ma usa l'umorismo come strumento per esplorare trasformazioni profonde. Ciò che distingue La mia migliore amica da tante altre commedie sul tema dell'amicizia femminile è la scelta di non relegare questo legame sullo sfondo di una storia romantica.. Il film non suggerisce che l'amore romantico sia irrilevante, ma rivendica lo spazio per raccontare l'amicizia tra donne adulte come una forza altrettanto potente e trasformativa.Il successo del film in Brasile prima e l'arrivo su Netflix poi dimostrano, capaci di attraversare crisi e trasformazioni senza spezzarsi. In un'epoca in cui molte narrazioni preferiscono concentrarsi sulla competizione tra donne, La mia migliore amica sceglie di celebrare la solidarietà, il sostegno reciproco e la capacità di ridere insieme anche quando tutto sembra complicato., portando un pezzo di quella leggerezza brasiliana che sa mescolare risate e riflessioni senza mai perdere il ritmo. Per Clara e Júlia il viaggio in Portogallo è stato solo l'inizio: per chi guarda, potrebbe essere l'occasione di riflettere su quali viaggi, reali o metaforici, sta rimandando da troppo tempo.