Due madri, un viaggio e la libertà ritrovata su Netflix, in questo nuovo film tratto da una storia vera
La mia migliore amica è la commedia brasiliana su Netflix che ha conquistato 5 milioni di spettatori. La storia di due madri in viaggio alla scoperta di sé.
C'è un momento nella vita di ogni madre in cui il silenzio della casa vuota smette di essere un sollievo e diventa una domanda. Cosa resta quando i figli crescono e se ne vanno? Chi siamo, oltre al ruolo che abbiamo interpretato per anni? È da queste domande universali che nasce La mia migliore amica, la commedia brasiliana approdata su Netflix Italia il 2 novembre 2026 dopo aver travolto le sale del Brasile con oltre cinque milioni di spettatori. Diretto da Susana Garcia, il film racconta la storia di Clara e Júlia, due madri cinquantenni legate da un'amicizia di lunga data. Quando le loro figlie adolescenti partono per un soggiorno di studio in Portogallo, le due donne si ritrovano a fare i conti con quella che gli psicologi chiamano sindrome del nido vuoto: la sensazione di smarrimento che accompagna l'emancipazione dei figli. Ma invece di restare a contemplare il vuoto, decidono di mettersi in viaggio.
La decisione di raggiungerle in Portogallo nasce apparentemente dal desiderio di trascorrere tempo insieme, ma nasconde un bisogno più profondo: fuggire momentaneamente dalle proprie vite, concedersi una pausa dalle difficoltà. Quella che doveva essere una semplice vacanza si trasforma però in un percorso fatto di imprevisti, nuovi incontri e situazioni che costringono le protagoniste a mettersi in discussione. Il viaggio europeo, che tocca non solo Lisbona ma anche Siviglia, diventa una metafora del cambiamento. Lontane dai luoghi e dai ruoli con cui hanno identificato la propria esistenza, Clara e Júlia devono confrontarsi con desideri, paure e aspirazioni che hanno troppo spesso relegato in secondo piano. L'indipendenza che vogliono concedere alle figlie diventa progressivamente anche una possibilità per loro stesse.
Ingrid Guimarães, che interpreta Clara, è uno dei volti più riconoscibili della commedia brasiliana. La sua carriera include titoli come De Pernas pro Ar e Loucas pra Casar, film che spesso esplorano le contraddizioni della vita femminile contemporanea, divisa tra aspettative familiari, sentimentali e professionali. Nel ruolo di Clara porta tutta la complessità di una donna che cerca di ritrovare un equilibrio personale senza rinunciare agli affetti. Mônica Martelli veste i panni di Júlia con la disillusione ironica che il pubblico brasiliano già conosce da commedie come Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou e Minha Vida em Marte. L'intesa naturale tra le due attrici è palpabile e rende credibile un'amicizia che precede gli eventi raccontati, radicata in anni di confidenze, complicità e supporto reciproco.
Il successo del film in Brasile prima e l'arrivo su Netflix poi dimostrano quanto sia universale il bisogno di vedere raccontate sullo schermo amicizie femminili mature, complesse, capaci di attraversare crisi e trasformazioni senza spezzarsi. In un'epoca in cui molte narrazioni preferiscono concentrarsi sulla competizione tra donne, La mia migliore amica sceglie di celebrare la solidarietà, il sostegno reciproco e la capacità di ridere insieme anche quando tutto sembra complicato. La mia migliore amica è disponibile su Netflix ed è pronto a conquistare anche il pubblico italiano, portando un pezzo di quella leggerezza brasiliana che sa mescolare risate e riflessioni senza mai perdere il ritmo. Per Clara e Júlia il viaggio in Portogallo è stato solo l'inizio: per chi guarda, potrebbe essere l'occasione di riflettere su quali viaggi, reali o metaforici, sta rimandando da troppo tempo.