Netflix aumenta ancora i prezzi in Italia: il piano Premium supera una soglia mai raggiunta prima

Pubblicazione: 06 novembre alle 19:10

Brutte notizie per gli abbonati italiani a Netflix, che si ritrovano a fare i conti con un nuovo aumento dei prezzi. La piattaforma di streaming ha infatti aggiornato il proprio listino nel nostro Paese, introducendo rincari per tutti e tre i piani disponibili, compreso quello con pubblicità. La novità è entrata in vigore il 5 novembre 2026 per i nuovi clienti, mentre chi possiede già un abbonamento riceverà una comunicazione prima dell'applicazione delle nuove tariffe. E questa volta a subire l'aumento più consistente sono soprattutto gli utenti che hanno scelto il piano Premium, il cui costo supera per la prima volta una soglia particolarmente significativa.

Come riportato da diverse testate specializzate,hadi una cifra compresa, senza introdurre modifiche sostanziali alle caratteristiche degli abbonamenti. Si tratta del primo rincaro generalizzato in Italia dall'ottobre 2024, quando il servizio aveva già aggiornato le proprie tariffe. Ilcon, con un incremento di un euro. Rimane la soluzione più economica per accedere al catalogo della piattaforma, ma prevede la presenza di annunci pubblicitari e alcune limitazioni nella disponibilità dei contenuti.

Ecco i nuovi prezzi degli abbonamenti Netflix in Italia, in vigore dal 5 novembre 2026 per i nuovi clienti:

Standard con pubblicità: 7,99 euro al mese (prima 6,99 euro), con un aumento di 1 euro.

Standard senza pubblicità: 14,99 euro al mese (prima 13,99 euro), con un aumento di 1 euro.

Premium: 21,99 euro al mese (prima 19,99 euro), con un aumento di 2 euro.

Utente extra con pubblicità: 4,99 euro al mese (prima 3,99 euro).

Utente extra senza pubblicità: 5,99 euro al mese (prima 4,99 euro).

L'abbonamento consente di guardare film e serie televisive in Full HD, con una risoluzione massima di 1080p, utilizzando due dispositivi contemporaneamente. Rimane inoltre possibile scaricare i contenuti compatibili per la visione offline. Aumenta anche il prezzo del piano Standard senza pubblicità, che passa da 13,99 a 14,99 euro mensili. Anche in questo caso il rincaro è di un euro, mentre restano invariate le principali caratteristiche del servizio, tra cui la visione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente e l'accesso al catalogo senza interruzioni pubblicitarie. La situazione cambia per chi utilizza la formula più costosa. Netflix Premium raggiunge infatti i 21,99 euro al mese, contro i precedenti 19,99 euro, registrando un aumento di due euro. È il rincaro più elevato tra quelli introdotti e porta l'abbonamento oltre la soglia dei 20 euro mensili.

Stranger Things, fonte: Netflix

Il piano, l'audio spaziale e la possibilità di guardare contenuti su quattro dispositivi contemporaneamente. Non cambiano nemmeno le opzioni per il download, disponibile su un massimo di sei dispositivi compatibili. Ma quanto peseranno concretamente questi aumenti sulle tasche degli abbonati? Considerando dodici mensilità consecutive,, mentre quello. Per Premium, invece, la spesa sale a, ovvero 24 euro in più rispetto alle precedenti tariffe.

È importante precisare che Netflix continua a proporre abbonamenti con fatturazione mensile e non un vero piano annuale: le cifre indicate rappresentano quindi la spesa complessiva ipotizzando di mantenere attivo il servizio per dodici mesi agli attuali prezzi. Le novità non riguardano soltanto gli abbonamenti principali. La piattaforma ha infatti deciso di aumentare anche il costo degli utenti extra, la funzione che permette di aggiungere persone che non vivono all'interno dello stesso nucleo domestico. Per chi sceglie un utente extra con pubblicità, il prezzo sale da 3,99 a 4,99 euro al mese. L'opzione senza annunci passa invece da 4,99 a 5,99 euro mensili.

Restano in vigore le precedenti limitazioni: il piano Standard permette di aggiungere un solo utente extra, mentre Premium ne consente fino a due. La formula Standard con pubblicità non supporta questa possibilità e una famiglia che utilizza Premium con due utenti extra senza pubblicità potrebbe quindi arrivare a spendere 33,97 euro al mese, considerando il nuovo costo dell'abbonamento e i due supplementi da 5,99 euro ciascuno. Ma quando scatteranno gli aumenti per chi è già abbonato a Netflix? Al momento, il nuovo listino è già applicato alle nuove sottoscrizioni, mentre per i clienti esistenti l'adeguamento seguirà tempistiche differenti.

Bridgerton, fonte: Netflix

Secondo le indicazioni ufficiali della piattaforma,in cui entrerà in vigore il nuovo prezzo. Il momento esatto dipenderà quindi dal ciclo di fatturazione del singolo account, senza una data identica per tutti gli utenti. Chi desidera verificare la propria situazione può consultare la sezione dedicata all'account, controllando il piano attivo, la cronologia dei pagamenti e le eventuali comunicazioni ricevute. L'ultimo aumento si inserisce in una strategia di progressivo aggiornamento dei prezzi che Netflix ha adottato negli ultimi anni anche in altri mercati internazionali.

Nelle proprie pagine di assistenza, la società spiega che le modifiche tariffarie possono dipendere dal miglioramento del servizio, dall'ampliamento del catalogo e dalle condizioni dei singoli mercati. Per gli abbonati italiani, tuttavia, il risultato è un nuovo aumento della spesa per accedere a film e serie televisive e con il piano Premium che supera ormai i 260 euro nell'arco di dodici mesi, la scelta dell'abbonamento più adatto alle proprie esigenze potrebbe diventare ancora più importante. Nel frattempo, la piattaforma continua a investire nell'espansione dei suoi franchise più popolari e proprio poche ore fa, in occasione dello Stranger Things Day, ha annunciato Other Worlds: A Stranger Things Adventure, una nuova serie spin-off live action.