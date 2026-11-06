Una star di The Boys su Netflix, in questo thriller horror sull'incubo domestico di un'adolescente

Pubblicazione: 06 novembre alle 19:00

Quando una famiglia si trasferisce in una nuova abitazione, porta con sé speranze, progetti, l'idea di un nuovo inizio. Ma cosa succede quando quella casa, apparentemente perfetta, custodisce segreti sepolti nel sangue e nella follia? Within - Presenze, thriller horror del 2016 diretto da Phil Claydon e approdato da poco su Netflix, esplora proprio questo incubo domestico, trasformando il sogno americano della dimora ideale in una trappola claustrofobica dove il passato non vuole restare sepolto. La storia ruota attorno a John Alexander, vedovo interpretato da Michael Vartan, che decide di trasferirsi con la figlia adolescente Hannah e la nuova moglie Melanie in una casa che sembra rispondere a tutte le loro esigenze.

Il trasloco è dettato da ragioni professionali, ma fin da subito si rivela una scelta che sconvolgerà le loro vite.: la lontananza forzata dal fidanzato si somma alla frustrazione di non poter guidare, dopo che il padre le ha tolto questa libertà in seguito a un incidente causato dall'alcol. Le tensioni familiari non sono che il preludio a qualcosa di molto più oscuro., una sensazione opprimente di malessere che permea ogni stanza.

Mentre John e Melanie, interpretata da Nadine Velazquez, tentano di razionalizzare gli eventi o semplicemente di ignorarli, Hannah sviluppa una consapevolezza diversa. La ragazza, data vita sullo schermo dalla star di The Boys Erin Moriarty, decide di indagare personalmente, spinta da un'intuizione che gli adulti sembrano voler soffocare. Ciò che Hannah scopre trasforma la casa da semplice abitazione a scena del crimine. Dieci anni prima, tra quelle stesse mura, si è consumato un massacro efferato: un uomo, in preda a un raptus di follia omicida, ha ucciso la moglie e la figlia prima di scomparire misteriosamente nel nulla.

Questa rivelazione getta una luce sinistra su tutti gli eventi paranormali che la famiglia sta vivendo. Il passato violento della casa non è semplicemente un ricordo storico da archiviare, ma una presenza attiva che sembra volersi vendicare sui nuovi abitanti. Il film, girato interamente in California come testimonia una delle curiosità legate alla produzione, sfrutta la cornice della casa unifamiliare americana, simbolo per eccellenza della sicurezza e del benessere, per sovvertirne completamente il significato. La dimora diventa una prigione psicologica oltre che fisica, un luogo dove il trauma non elaborato del massacro precedente contamina il presente, trasformando ogni angolo in una potenziale minaccia.





: dai primi segnali sottili ai fenomeni sempre più espliciti, fino alla rivelazione del massacro che ricontestualizza tutto ciò che è accaduto prima., dove il familiare si trasforma progressivamente in alieno e minaccioso.Il cast comprende anche Blake Jenner nel ruolo di Tommy, il fidanzato di Hannah, Ronnie Gene Blevins come Ray Walsh, JoBeth Williams nei panni di Rosemary Fletcher, e la compianta Misty Upham come Tina Walsh. Tom Wright interpreta il detective Pascal, figura che presumibilmente indaga sui fenomeni che terrorizzano la famiglia. La presenza di attori come Dorian Kingi e Steele Stebbins arricchisce ulteriormente il panorama dei personaggi.