Una star di Doctor Strange nella serie teen in tendenza su Netflix prodotta dai fratelli Russo
Deadly Class, serie TV prodotta dai fratelli Russo e basata sul fumetto di Rick Remender, cancellata dopo una stagione. Storia, cast e motivi della cancellazione.
Quando nel gennaio 2019 debuttò su Syfy, Deadly Class (attualmente in tendenza su Netflix) portava con sé un bagaglio di aspettative notevole. Prodotta dai fratelli Anthony e Joe Russo, all'epoca reduci dal trionfo planetario di Avengers: Infinity War, la serie prometteva di trasporre sullo schermo l'acclamata graphic novel firmata da Rick Remender e Wesley Craig per Image Comics. Un teen drama con una premessa esplosiva: un liceo d'élite dove si formano i futuri assassini professionisti. Eppure, nonostante le credenziali impeccabili e un concept audace, la serie si è spenta dopo appena dieci episodi, lasciando i fan con l'amaro in bocca e una montagna di domande irrisolte.
Ambientata alla fine degli anni Ottanta, Deadly Class non si limita a essere un action thriller adolescenziale. La serie gioca con i codici del coming-of-age inserendoli in un contesto letale, dove le insicurezze tipiche dell'età si mescolano a minacce concrete di morte. Il cast giovane si è rivelato una delle forze della serie, capace di trasmettere vulnerabilità e spietatezza in egual misura. Lana Condor, già nota per X-Men: Apocalypse, porta sullo schermo una Saya sfaccettata e magnetica, mentre Benedict Wong conferisce autorevolezza e ambiguità morale al Maestro Lin, figura paterna distorta che rappresenta sia una guida che una minaccia. La chimica tra gli interpreti funziona, rendendo credibili dinamiche adolescenziali caricate di una tensione mortale che può esplodere in qualsiasi momento.
Eppure qualcosa non ha funzionato. Nel giugno 2019, pochi mesi dopo la conclusione della prima stagione trasmessa tra gennaio e marzo dello stesso anno, Syfy annunciò la cancellazione della serie. La notizia colse di sorpresa molti osservatori, considerando l'investimento produttivo e il potenziale narrativo ancora inesplorato. La decisione del network non venne accompagnata da spiegazioni dettagliate, alimentando speculazioni su ascolti deludenti e costi di produzione elevati. Il destino di Deadly Class rappresenta un caso emblematico nel panorama seriale contemporaneo.