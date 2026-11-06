Una star di Doctor Strange nella serie teen in tendenza su Netflix prodotta dai fratelli Russo

Pubblicazione: 06 novembre alle 18:00

Quando nel gennaio 2019 debuttò su Syfy, Deadly Class (attualmente in tendenza su Netflix) portava con sé un bagaglio di aspettative notevole. Prodotta dai fratelli Anthony e Joe Russo, all'epoca reduci dal trionfo planetario di Avengers: Infinity War, la serie prometteva di trasporre sullo schermo l'acclamata graphic novel firmata da Rick Remender e Wesley Craig per Image Comics. Un teen drama con una premessa esplosiva: un liceo d'élite dove si formano i futuri assassini professionisti. Eppure, nonostante le credenziali impeccabili e un concept audace, la serie si è spenta dopo appena dieci episodi, lasciando i fan con l'amaro in bocca e una montagna di domande irrisolte.





La storia ruota attorno a Marcus Lopez Arguello, interpretato da. Orfano dopo la morte dei genitori in un incidente, Marcus ha subito violenze e abusi in orfanotrofio, sopravvivendo per strada tra pericoli e facce minacciose., insegnante presso la King's Dominion Atelier of the Deadly Arts, un istituto segreto dove i figli di boss mafiosi, cartelli della droga e organizzazioni criminali imparano l'arte dell'omicidio.Ambientata alla fine degli anni Ottanta, Deadly Class non si limita a essere un action thriller adolescenziale.. Il cast giovane si è rivelato una delle forze della serie, capace di trasmettere vulnerabilità e spietatezza in egual misura. Lana Condor, già nota per X-Men: Apocalypse, porta sullo schermo una Saya sfaccettata e magnetica, mentre, figura paterna distorta che rappresenta sia una guida che una minaccia. La chimica tra gli interpreti funziona, rendendo credibili dinamiche adolescenziali caricate di una tensione mortale che può esplodere in qualsiasi momento.

Eppure qualcosa non ha funzionato. Nel giugno 2019, pochi mesi dopo la conclusione della prima stagione trasmessa tra gennaio e marzo dello stesso anno, Syfy annunciò la cancellazione della serie. La notizia colse di sorpresa molti osservatori, considerando l'investimento produttivo e il potenziale narrativo ancora inesplorato. La decisione del network non venne accompagnata da spiegazioni dettagliate, alimentando speculazioni su ascolti deludenti e costi di produzione elevati. Il destino di Deadly Class rappresenta un caso emblematico nel panorama seriale contemporaneo.

Anche con credenziali solide, un cast promettente e una premessa originale, non sempre si riesce a conquistare quella massa critica di pubblico necessaria alla sopravvivenza., lasciando intatto solo il fumetto originale per chi volesse conoscere gli sviluppi successivi della storia. La King's Dominion Atelier of the Deadly Arts ha chiuso i battenti dopo un solo anno accademico, ma, anche a costo di fallire in modo spettacolare.