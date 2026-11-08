Dennis Quaid e Milo Ventimiglia su Netflix, nel nuovo film di Natale da una storia vera che vi commuoverà

Pubblicazione: 08 novembre alle 08:53

Quando pensiamo ai film di Natale, l'immaginario corre subito a luci scintillanti, regali sotto l'albero e happy ending garantiti. Un cucciolo per Natale, cheha debuttato su Netflix il 4 novembre, parte da questi ingredienti classici ma costruisce qualcosa di più stratificato, capace di affrontare temi difficili come il lutto, la malattia e l'incomunicabilità familiare attraverso lo sguardo di chi, in casa, osserva tutto senza poter parlare: un basset hound di nome Winstead. Il titolo originale A Dog's Perfect Christmas tradisce subito la paternità letteraria dell'opera: il film è tratto dall'omonimo romanzo di W. Bruce Cameron, autore che ha fatto della narrazione dal punto di vista canino la sua cifra stilistica distintiva.





, un uomo avanti con gli anni bloccato nel dolore per la perdita della donna che amava. La sua chiusura emotiva è vissuta con angoscia dalla nipote adolescente Ello, interpretata da Brooke Lena Johnson, e soprattutto da Winstead, il basset hound adottato anni prima proprio per Natalee risvegliare il padrone dal torpore. Quando finalmente qualcosa si smuove, con Sander che conosce Claire, una donna interpretata da Mary Steenburgen, e Ello che porta a casa Ruby, una vivacissima cucciola di corgi, sembra che la famiglia Goss possa ritrovare un equilibrio.

L'arrivo di Ruby modifica gli equilibri domestici con la sua energia dirompente, portando movimento in una quotidianità segnata dalle preoccupazioni, mentre Winstead continua la sua missione silenziosa di riavvicinamento. Il cast riunisce volti noti al pubblico internazionale. Accanto a Dennis Quaid, che aveva già collaborato con Cameron nei film precedenti, troviamo Milo Ventimiglia nei panni di Hunter, il padre di Ello, star di This is Us e Una mamma per amica. Mary Steenburgen porta sul set l'esperienza di classici come Elf e Ritorno al futuro - Parte III. Completano il gruppo Jennifer Tilly nel ruolo di Lucille, Kathleen Rose Perkins ed Ethan Loomis, mentre la regista Cathryn Michon si è riservata una piccola comparsata.

Ciò che distingue Un cucciolo per Natale dai tipici film delle feste è il modo in cui intreccia momenti di tenerezza con la rappresentazione onesta di dolore e incomprensione. Condividere la stessa casa non garantisce di riuscire a comunicare, soprattutto quando ciascuno vive il lutto in modo diverso, chiudendosi nel proprio guscio protettivo. I cani diventano il punto d'incontro fra generazioni e reazioni differenti, capaci di leggere bisogni inespressi e creare occasioni di vicinanza che gli umani, troppo presi dalle proprie tempeste interiori, non riescono a costruire da soli. La scelta di raccontare attraverso lo sguardo di Winstead non è un semplice espediente narrativo.

Permette al film di affrontare temi pesanti mantenendo un tono accessibile, di mostrare la necessità di vicinanza senza scivolare nel melodramma, di ricordare che a volte la presenza silenziosa vale più di mille parole., una zampa appoggiata, una testolina appoggiata sul ginocchio al momento giusto. Il Natale fa da cornice a questa ricostruzione dei legami, ma non è il motore della storia.

Alla vigilia della festa, Winstead e Ruby si attivano per trovare una soluzione che allieti tutti, riportando nella casa quello spirito che non è fatto di regali costosi o cene elaborate, ma di presenza autentica. Un cucciolo per Natale promette di guardare con occhi diversi a ciò che abbiamo accanto ogni giorno: la famiglia con le sue imperfezioni, gli animali con la loro capacità di amare incondizionatamente, il dolore come parte inevitabile dell'esistenza e la possibilità di attraversarlo senza perdersi, purché non si resti soli. E se servono due cani, un basset hound saggio e una corgi scatenata, per ricordarcelo, tanto meglio.