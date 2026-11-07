Twilight torna su Netflix dopo tanti anni, ma la nuova serie racconterà la storia in modo sorprendente

Pubblicazione: 07 novembre alle 09:15

Il mondo di Twilight si prepara a tornare su Netflix, ma questa volta la storia d'amore tra Edward Cullen e Bella Swan verrà raccontata in una maniera completamente diversa. Dopo mesi di attesa e pochissime informazioni sul progetto, Lionsgate ha confermato che Midnight Sun, la nuova serie animata tratta dall'universo creato da Stephenie Meyer, ha già ricevuto un ordine per due stagioni. Una notizia particolarmente importante per gli appassionati della saga, che potranno rivivere gli eventi del primo capitolo attraverso gli occhi del vampiro interpretato da Robert Pattinson nei film.

Ma c'è un altro dettaglio che potrebbe rendere questa produzione ancora più interessante:avrà un ruolo centrale nella realizzazione della serie. La conferma è arrivata il, durante la conference call dedicata ai risultati finanziari di, quando, presidente del, ha aggiornato gli investitori sui progetti legati alle proprietà intellettuali della compagnia. Il dirigente ha spiegato cheha già commissionato, destinato principalmente a un pubblico adulto. Non si tratta quindi di un rinnovo arrivato dopo il successo di una prima stagione, ma di un impegno assunto dalla piattaforma prima ancora del debutto della serie.

Una scelta che dimostra quanto Lionsgate e Netflix intendano investire sul ritorno di uno dei franchise romantici e fantasy più conosciuti degli ultimi vent'anni. Midnight Sun era stato annunciato ufficialmente nel settembre 2024, quando Netflix aveva confermato di essere al lavoro su un adattamento animato del romanzo omonimo pubblicato da Stephenie Meyer nel 2020. Da allora, tuttavia, gli aggiornamenti erano stati piuttosto limitati, alimentando numerosi interrogativi sul futuro del progetto. La nuova conferma rappresenta quindi un passo importante, soprattutto perché chiarisce che la piattaforma ha intenzione di sviluppare la storia attraverso almeno due stagioni.

The Twilight Saga: New Moon, fonte: Eagle Pictures

Ma di cosa parlerà esattamente Midnight Sun? La risposta è particolarmente interessante per chi conosce già i romanzi o i cinque film cinematografici. La serie non sarà un seguito diretto delle avventure di Edward e Bella, né racconterà necessariamente eventi successivi a Breaking Dawn. Riprenderà invece la storia del primo Twilight, cambiando completamente il punto di vista della narrazione. Se nel romanzo originale il pubblico aveva scoperto il mondo dei vampiri attraverso Bella Swan, questa volta sarà Edward Cullen a diventare il protagonista assoluto. Il racconto permetterà di conoscere i suoi pensieri, le sue paure e i conflitti interiori che accompagnano l'incontro con Bella.

Un elemento particolarmente importante, considerando chepossiede la capacità soprannaturale di leggere la mente delle persone, ma non riesce a conoscere. Nel libro, questa caratteristica rende il rapporto tra i due ancora più complesso.deve infatti confrontarsi continuamente con il desiderio di avvicinarsi a Bella e con la paura di rappresentare un pericolo per lei. La prospettiva del, mostrando aspetti della loro quotidianità e delle loro relazioni che nella storia originale rimanevano sullo sfondo.

Il romanzo è arrivato nelle librerie italiane il 24 settembre 2020 grazie a Fazi Editore, dopo un'attesa durata oltre dieci anni. Il progetto letterario era stato infatti interrotto nel 2008, quando alcune pagine di una versione preliminare erano circolate online senza autorizzazione. La pubblicazione definitiva aveva quindi rappresentato un evento particolarmente atteso dai lettori della saga, offrendo una nuova interpretazione di una storia già conosciuta. Stephenie Meyer sarà direttamente coinvolta anche nell'adattamento Netflix. Durante l'incontro con gli investitori, Kevin Beggs ha sottolineato che la scrittrice e il suo gruppo di lavoro stanno partecipando attivamente al processo creativo insieme a Lionsgate e alla piattaforma streaming.

Twilight, fonte: Eagle Pictures

Secondo il dirigente, proprio l'interesse dell'autrice per l'animazione avrebbe contribuito alla decisione di realizzare Midnight Sun attraverso questo formato. A occuparsi della scrittura e della supervisione creativa sarà Sinead Daly, già coinvolta in produzioni televisive come Tell Me Lies e The Walking Dead: World Beyond. La serie sarà prodotta da Lionsgate Television, con Meyer tra i produttori esecutivi insieme a Meghan Hibbett, Marty Bowen, Wyck Godfrey ed Erik Feig. Tra i professionisti coinvolti figura anche Lynn Wang, indicata come supervising director, mentre la produzione ha già avviato alcune attività legate alla selezione del cast vocale.

Twilight, fonte: Eagle Pictures

Proprio quest'ultimo aspetto rappresenta uno degli interrogativi più interessanti per gli appassionati.? Per il momentonon ha annunciato gli interpreti scelti per i due protagonisti, né ha confermato un eventuale coinvolgimento dit, che avevano interpretato i personaggi nella saga cinematografica. Secondo le informazioni emerse nei mesi scorsi, la produzione aveva avviato la ricerca di doppiatori pere suo padre, due figure importanti dell'universo di Twilight. Non sono però stati comunicati nomi ufficiali. Resta inoltre da chiarire come verrà suddiviso il racconto tra le due stagioni.

Il romanzo Midnight Sun è considerevolmente più lungo del primo Twilight e offre numerose occasioni per approfondire eventi e personaggi, ma Netflix non ha ancora confermato il numero degli episodi o la struttura narrativa dell'adattamento. Anche la data d'uscita rimane sconosciuta. Le informazioni preliminari sulla produzione indicavano un periodo di lavorazione compreso tra agosto 2026 e maggio 2027, ma non si tratta di una finestra di distribuzione ufficiale. Per il momento, quindi, non è possibile stabilire quando Midnight Sun arriverà su Netflix, né se le due stagioni saranno pubblicate a breve distanza l'una dall'altra. L'annuncio arriva comunque in un momento nel quale Lionsgate continua a valutare nuove opportunità per espandere il franchise.

Durante la stessa conference call, i dirigenti hanno confermato che sono ancora in corso conversazioni con Stephenie Meyer riguardanti possibili ulteriori progetti cinematografici legati all'universo di Twilight, caratterizzato dall'eterna sfida tra team Edward e team Jacob, senza annunciare nuovi film. Dopo il successo dei cinque lungometraggi con Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner, Midnight Sun rappresenterà dunque il primo grande ritorno televisivo della saga attraverso un formato completamente differente. E se i fan conoscono già l'incontro tra Bella ed Edward, la vera curiosità sarà scoprire come Netflix riuscirà a trasformare i pensieri e i tormenti interiori di un vampiro ultracentenario in una serie animata. Perché questa volta la storia sarà la stessa, ma il pubblico potrà finalmente scoprire tutto quello che Edward non aveva mai raccontato.