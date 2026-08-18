Twilight, Kristen Stewart rompe il silenzio sull'eterna sfida tra Team Edward e Team Jacob

Pubblicazione: 18 agosto alle 09:30

Quasi vent'anni dopo aver indossato per la prima volta i panni di Bella Swan, Kristen Stewart si è ritrovata ancora una volta di fronte alla domanda che l'ha seguita come un'ombra fedele attraverso red carpet, interviste e apparizioni pubbliche. Team Edward o Team Jacob? La risposta che ha dato, però, potrebbe deludere chi si aspettava una dichiarazione appassionata a favore del vampiro luccicante o del licantropo dal torso scolpito.

Durante un'apparizione su, l'attrice è stata confrontata con il dibattito che ha definito una generazione di fan della saga vampiresca di Stephenie Meyer. Ma invece di schierarsi cono con, Stewart ha scelto una strada diversa, molto più in linea con la sua personalità fuori dagli schemi. "Immaginate se avessi una risposta pronta?" ha esordito l'attrice, con quel sorriso ironico che chi la segue conosce bene. Poi ha aggiunto, con un tono che mescolava sarcasmo e sincerità: "Tipo immaginate se dicessi 'ci ho davvero pensato e sono arrivata alla conclusione che non me ne frega un cazzo'".

La risposta potrebbe sembrare provocatoria, ma in realtà è perfettamente coerente con il percorso di Stewart come artista e come persona. Quando ha iniziato a interpretare Bella nel 2008, era ancora un'adolescente. Cinque film dopo, si è ritrovata al centro di uno dei triangoli amorosi più discussi della cultura pop moderna, con milioni di fan divisi in fazioni contrapposte che si affrontavano sui social media, nei forum e persino nelle conversazioni quotidiane. Edward e Jacob sono diventati rivali romantici riconoscibili quanto Romeo e Paris, quanto Mr. Darcy e Mr. Wickham.

Twilight, fonte: Eagle Pictures

Il dibattito si è esteso ben oltre i libri e i film, diventando un fenomeno culturale che ha definito un'epoca dell'intrattenimento young adult. I fan si dividevano orgogliosamente tra Team Edward e Team Jacob, mentre Bella restava al centro del conflitto narrativo ed emotivo. Ma Stewart, a distanza di anni, ha scelto di sottrarsi completamente a questa rivalità. Non si tratta di rifiuto o disprezzo verso la saga che l'ha resa famosa in tutto il mondo, tutt'altro. Durante un'apparizione nel podcast In Your Dreams With Owen Thiele, l'attrice ha espresso un affetto sorprendente verso Twilight e ha persino rivelato che tornerebbe volentieri a interpretare Bella Swan.

"Lo adoro, lo rifarei" ha dichiarato senza esitazioni, dimostrando che il suo legame con il franchise rimane solido nonostante gli anni trascorsi. Questa ammissione aggiunge un ulteriore livello di complessità alla sua rispostasenza sentirsi obbligata a partecipare alla sua più famosa discussione fittizia. L'interesse dell'attrice per il mondo creato da Meyer va oltre la semplice nostalgia, poiché all'inizio del 2026,ha rivelato che le piacerebbe dirigere un remake di Twilight, lodando il lavoro disul primo film e le qualità distintive dei capitoli successivi.

L'idea di approcciarsi alla storia originale da dietro la macchina da presa testimonia quanto profondamente quella esperienza l'abbia segnata dal punto di vista creativo. Ma non è solo Stewart a essere perseguitata dalla domanda che ha diviso i fan per quasi due decenni. Anche Robert Pattinson, l'Edward Cullen in carne e ossa, continua a essere interrogato sulla rivalità tra vampiro e licantropo. Durante la promozione di The Drama insieme a Zendaya nel marzo scorso, Pattinson si è ritrovato di fronte allo stesso quesito.

Kristen Stewart in Adventureland, fonte: Miramax Films

Zendaya ha scelto immediatamente Team Edward, spingendo Pattinson a commentare con ironia: "Nessuno è Team Jacob. Era solo una cosa di marketing". La risposta di Stewart è decisamente meno definitiva e, in un certo senso, più autentica. Invece di dichiarare fedeltà al vampiro o al licantropo, rifiuta sostanzialmente di trattare il dibattito vecchio di decenni come qualcosa che richieda una risposta seria. Per i fan che hanno passato anni a chiedersi dove si collochi la controparte reale di Bella Swan, questa potrebbe essere la risposta più Kristen Stewart possibile. L'attrice resta aperta al mondo di Twilight, come dimostrano le sue dichiarazioni sulla possibilità di tornare nel franchise o di dirigerne un nuovo capitolo.

Ma quando si tratta di scegliere tra Edward e Jacob, è fermamente disinteressata a giocare secondo le regole che i fan e i media continuano a imporle. A distanza di quasi vent'anni, insomma, Kristen Stewart sembra aver definitivamente lasciato a Bella Swan il compito di scegliere tra Edward e Jacob. Questo non significa rinnegare Twilight, anzi: l'attrice ha più volte dimostrato di conservare un legame importante con la saga e si è detta persino pronta a tornarci, magari questa volta dietro la macchina da presa. Semplicemente, non sembra avere alcuna intenzione di prendere sul serio una rivalità che appartiene ai suoi personaggi e soprattutto ai fan.

E probabilmente la domanda “Team Edward o Team Jacob?” continuerà a inseguire Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner ancora a lungo. Del resto, è uno dei tormentoni che hanno accompagnato Twilight fin dal suo debutto e che, a quasi vent'anni di distanza, continua evidentemente a incuriosire il pubblico. Ma questa volta Kristen Stewart, che vorrebbe anche dirigere un remake della serie, ha dato una risposta piuttosto chiara: se proprio bisogna scegliere una squadra, lei preferisce non scegliere affatto.