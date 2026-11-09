300 ostaggi e 28 ore di terrore, in questa nuova miniserie su Netflix tratta da una storia vera
La tragedia del Palazzo di Giustizia di Bogotà del 1985: 300 ostaggi, 28 ore di assedio e 100 morti. La miniserie Netflix ricostruisce gli eventi storici.
C'è un momento nella storia colombiana che ha segnato per sempre la memoria collettiva di un'intera nazione. Il 6 novembre 1985, un normale giorno di lavoro a Bogotà si trasformò in una delle tragedie più oscure del paese sudamericano. Quel mercoledì mattina, un commando della guerriglia M-19 fece irruzione nel Palazzo di Giustizia della capitale, prendendo in ostaggio oltre trecento persone tra magistrati della Corte Suprema, dipendenti e civili. Quello che seguì fu un assedio di ventotto ore che si concluse con un bilancio devastante e interrogativi destinati a rimanere aperti per decenni. Netflix porta sullo schermo questa vicenda con Palacio – Sotto assedio, miniserie colombiana del 2026 disponibile dal 6 novembre sulla piattaforma.
Il cast riflette questa volontà di dare voce a prospettive differenti. Natalia Reyes interpreta Pilar Navarrete, moglie di Héctor Jaime Beltrán, conosciuto come Jimmy, un lavoratore della caffetteria del Palazzo. La sua storia personale diventa il filo conduttore emotivo della serie, rappresentando tutti coloro che hanno cercato per anni risposte sulle sorti dei propri cari. Luna Baxter veste i panni della giornalista Olga Behar, figura realmente esistita che ha dedicato la sua carriera a indagare su quegli eventi, affrontando pressioni e resistenze nel tentativo di fare luce sulle responsabilità. Robinson Díaz interpreta il presidente Belisario Betancur, costretto a prendere decisioni drammatiche mentre il mondo intero osservava la crisi in diretta.
La trama segue gli eventi del 6 e 7 novembre da più angolazioni. Il commando dell'M-19 irrompe nell'edificio con l'intento di mettere sotto processo il governo per alcune accuse politiche, ma l'operazione degenera rapidamente. All'esterno, le famiglie si radunano cercando disperatamente notizie sui propri cari. Il giorno successivo, l'esercito lancia l'assalto per riprendere il controllo. Quando tutto finisce, il bilancio è spaventoso: un centinaio di morti, tra cui undici magistrati della Corte Suprema, e diverse persone scomparse di cui non si ritroverà traccia per anni. Ma la serie non si ferma al 7 novembre. Parte significativa del racconto è dedicata alla battaglia successiva: quella per la giustizia, per la memoria, per l'identificazione dei corpi. Pilar Navarrete, nella realtà come nella fiction, ha cercato il marito per trentadue anni.
Questa serie mostra la complessità di una situazione in cui ogni decisione ha avuto conseguenze umane devastanti. Guardare Palacio significa confrontarsi con domande scomode su chi abbia davvero la responsabilità di una tragedia quando le decisioni vengono prese in situazioni estreme. Significa chiedersi quanto valga la vita di un dipendente della caffetteria rispetto agli obiettivi politici o militari. Significa ricordare che dietro ogni numero del bilancio delle vittime c'è una Pilar che cerca risposte, una famiglia che aspetta un corpo da seppellire, una società che deve decidere se guardare indietro o voltare pagina.