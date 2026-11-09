300 ostaggi e 28 ore di terrore, in questa nuova miniserie su Netflix tratta da una storia vera

Pubblicazione: 09 novembre alle 10:30

C'è un momento nella storia colombiana che ha segnato per sempre la memoria collettiva di un'intera nazione. Il 6 novembre 1985, un normale giorno di lavoro a Bogotà si trasformò in una delle tragedie più oscure del paese sudamericano. Quel mercoledì mattina, un commando della guerriglia M-19 fece irruzione nel Palazzo di Giustizia della capitale, prendendo in ostaggio oltre trecento persone tra magistrati della Corte Suprema, dipendenti e civili. Quello che seguì fu un assedio di ventotto ore che si concluse con un bilancio devastante e interrogativi destinati a rimanere aperti per decenni. Netflix porta sullo schermo questa vicenda con Palacio – Sotto assedio, miniserie colombiana del 2026 disponibile dal 6 novembre sulla piattaforma.

Otto episodi che non si limitano a ricostruire le ore dell'occupazione, ma seguono anche la lunga battaglia per la verità condotta dalle famiglie delle vittime, offrendo una prospettiva stratificata su eventi che hanno cambiato per sempre la Colombia. La regia è divisa tra tre autori: Jayro Bustamante dirige i primi tre episodi, Edgar Nito si occupa del quarto, quinto e sesto, mentre Samir Oliveros firma gli ultimi due., utili per seguire i molteplici punti di vista da cui la serie osserva la tragedia.Il cast riflette questa volontà di dare voce a prospettive differenti.. La sua storia personale diventa il filo conduttore emotivo della serie, rappresentando tutti coloro che hanno cercato per anni risposte sulle sorti dei propri cari., affrontando pressioni e resistenze nel tentativo di fare luce sulle responsabilità. Robinson Díaz interpreta il presidente Belisario Betancur, costretto a prendere decisioni drammatiche mentre il mondo intero osservava la crisi in diretta.

La trama segue gli eventi del 6 e 7 novembre da più angolazioni. Il commando dell'M-19 irrompe nell'edificio con l'intento di mettere sotto processo il governo per alcune accuse politiche, ma l'operazione degenera rapidamente. All'esterno, le famiglie si radunano cercando disperatamente notizie sui propri cari. Il giorno successivo, l'esercito lancia l'assalto per riprendere il controllo. Quando tutto finisce, il bilancio è spaventoso: un centinaio di morti, tra cui undici magistrati della Corte Suprema, e diverse persone scomparse di cui non si ritroverà traccia per anni. Ma la serie non si ferma al 7 novembre. Parte significativa del racconto è dedicata alla battaglia successiva: quella per la giustizia, per la memoria, per l'identificazione dei corpi. Pilar Navarrete, nella realtà come nella fiction, ha cercato il marito per trentadue anni.

I resti di Héctor Jaime Beltrán sono stati identificati solo nel 2017, dopo tre decenni di ricerca ostinata. Questo dettaglio chiarisce come la tragedia del Palazzo di Giustizia non sia stata un evento circoscritto a due giorni, ma una ferita che ha continuato a sanguinare per generazioni.. La Colombia, in particolare, sta trovando nel racconto seriale un modo per elaborare collettivamente decenni di violenza politica e conflitti interni.

Questa serie mostra la complessità di una situazione in cui ogni decisione ha avuto conseguenze umane devastanti. Guardare Palacio significa confrontarsi con domande scomode su chi abbia davvero la responsabilità di una tragedia quando le decisioni vengono prese in situazioni estreme. Significa chiedersi quanto valga la vita di un dipendente della caffetteria rispetto agli obiettivi politici o militari. Significa ricordare che dietro ogni numero del bilancio delle vittime c'è una Pilar che cerca risposte, una famiglia che aspetta un corpo da seppellire, una società che deve decidere se guardare indietro o voltare pagina.