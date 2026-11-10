Su Netflix, è approdata questa serie animata per adulti: il western steampunk che riscrive il Far West

Pubblicazione: 10 novembre alle 10:00

Dal 3 novembre 2026, Netflix Italia ospita una delle produzioni animate più ambiziose della stagione. Bass X Machina arriva con sei episodi già disponibili, un western che non assomiglia a nessun altro. Creata da LeSean Thomas e animata dallo Studio Mir sudcoreano, la serie trasporta il pubblico in un Far West retrofuturistico dove le pistole convivono con protesi meccaniche, dove i treni attraversano paesaggi aridi ma le tecnologie impossibili ridefiniscono i confini tra legge e violenza. Al centro della storia c'è Bass Reeves, cacciatore di taglie e padre di famiglia. Reeves porta un nome reale, quello di un leggendario uomo di legge del XIX secolo, ma la serie non ha alcuna ambizione biografica.

, dove le invenzioni dello steampunk si intrecciano con questioni sociali riconoscibili: il razzismo sistemico, l'eredità della schiavitù, il rapporto con le istituzioni e la responsabilità verso chi si ama. La trama prende le mosse da una convocazione.. La missione, apparentemente circoscritta, si rivela ben presto il primo tassello di un conflitto molto più vasto. Il viaggio attraversa territori nei quali il controllo militare si mescola a bande armate, comunità ostili e tecnologie che non avrebbero mai dovuto esistere nel West storico.

La caccia porta Reeves sulle tracce di Bully Shaw, ma lo costringe anche a confrontarsi con persone e ferite che appartengono al suo passato. Bass non è il pistolero invincibile che attraversa indenne un paesaggio popolato da antagonisti usa e getta. Sul suo corpo porta il segno della violenza subita: il braccio meccanico, uno degli elementi visivi più distintivi del personaggio, non è una semplice trovata estetica. Rende visibile il rapporto tra l'uomo e la tecnologia che domina questo universo narrativo. L'arma e la protesi suggeriscono che il potere di combattere ha un prezzo, che il protagonista non è completamente separato dalle forze contro cui si batte. La serie sviluppa questa contraddizione senza rivelare immediatamente tutte le carte, lasciando che la scoperta delle origini di quel braccio accompagni lo sviluppo della trama.



L'immaginario della serie nasce dall'incontro fra una prospettiva autoriale americana, riferimenti profondi alla cultura del western e competenze produttive sviluppate nell'industria dell'animazione asiatica. In una narrazione che mette continuamente in contrasto memoria storica e invenzione tecnologica, musica, disegno e movimento contribuiscono a stabilire un'identità distinta dal western realistico. Non si tratta di collocare semplicemente un revolver accanto a un ingranaggio a vista: il corpo modificato di Bass, gli apparati militari sovrabbondanti e l'aspetto delle città attraversate esprimono il conflitto tra una promessa di progresso e l'uso coercitivo della tecnologia. Ogni elemento visivo racconta qualcosa sulle gerarchie di potere, sulle ferite mai rimarginate della storia americana e sul costo personale dell'essere considerati strumenti invece che persone.

Il debutto della serie rappresenta un esperimento significativo nell'ambito dell'animazione per adulti. Bass X Machina non cerca compromessi né con il pubblico generalista né con quello infantile. Sceglie invece di rivolgersi a. La scommessa è quella di dimostrare che l'animazione può essere il veicolo ideale per raccontare storie mature, dove la libertà espressiva del disegno amplifica invece di limitare la portata tematica.In un panorama dove il western sembra ormai relegato a un passato nostalgico o a revival autoconsapevoli,. Non attraverso la fedeltà storica, ma attraverso la reinvenzione. Il risultato è una serie che onora la figura di Bass Reeves senza trasformarla in un monumento intoccabile, che, inquietare e appassionare un pubblico adulto disposto a lasciarsi trasportare in un West che non è mai esistito ma che forse racconta più verità di molte ricostruzioni realistiche.