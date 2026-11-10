Matt Damon e Penélope Cruz su Netflix in questo western romantico del 2000 che divide ancora oggi
Passione ribelle con Matt Damon: il western di Billy Bob Thornton tratto da Cormac McCarthy che la critica bocciò ma merita una seconda chance.
C'è un film del 2000 che porta con sé il peso di aspettative tradite e ambizioni maldigerite. Si chiama Passione ribelle, titolo italiano di All the Pretty Horses, è appena approdato su Netflix ed è uno di quei progetti che sulla carta sembravano destinati alla grandezza: un romanzo di Cormac McCarthy, lo scrittore che ha regalato alla letteratura americana capolavori come La strada e Non è un paese per vecchi, la regia di Billy Bob Thornton nel pieno della sua fase autoriale, un cast che schierava Matt Damon, Penélope Cruz, e nomi come Sam Shepard e Robert Patrick. Eppure, qualcosa si è rotto lungo il percorso.
Nasce un amore travolgente, proibito, ostacolato dalle rigide convenzioni sociali e dalla fierezza familiare. La zia di Alejandra mette in guardia la nipote, Don Hector scopre la relazione e reagisce con durezza: fa arrestare John e Lacey, che finiscono in una prigione messicana dove ritrovano Jimmy, accusato di furto e omicidio. I due cowboy vengono trascinati come complici in un incubo fatto di violenza, corruzione e lotta per la sopravvivenza. Quando finalmente riescono a uscire, è grazie a un patto: Alejandra ha promesso alla zia di non rivedere mai più John, per salvare la reputazione della famiglia. Ma l'amore, si sa, non si arrende alle promesse estorte.
Le recensioni italiane del 2001 furono spietate. L'accusa di fondo era chiara: troppa carne al fuoco, troppi registri mescolati male, una passione d'amore inflitta allo spettatore invece che raccontata con grazia. Eppure qualcosa, in Passione ribelle, pulsa. Il film cerca di essere fedele al tono di McCarthy: quel misto di lirismo epico e violenza improvvisa, quella capacità di far convivere la bellezza della natura con la brutalità dell'uomo. Ci sono momenti in cui Thornton coglie quella dimensione, soprattutto nelle sequenze iniziali, quando John e Lacey cavalcano verso il confine e il paesaggio diventa personaggio.
Passione ribelle resta dunque un oggetto difficile da classificare: non un capolavoro, non un disastro, ma un film che contiene scintille di qualcosa di più grande, soffocate da una produzione travagliata e da scelte narrative discutibili. È disponibile in streaming su Netflix, per chi volesse farsi un'idea diretta, al di là delle stroncature di vent'anni fa. Perché a volte, nel cinema come nella vita, potresti scoprire che qualcosa di vero ti ha raggiunto comunque.